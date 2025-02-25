deep researchの次はDeep Research

しかし、検索はエージェント型AIの数あるアプリケーションのうちの1つにすぎません。

「これは、推論がもたらす明確な実証可能な価値があることを特定した初期のユースケースの1つにすぎません」とSoule氏は言います。

エージェント型AIへの移行はすでに業界を変革しており、企業は運営方法の再考を余儀なくされています。「この質問に取り組んでいない創業者は1人もいません。そして、私は毎年500人の創業者と会っています」と、シリコンバレーにあるTrue Global Ventures社の創業パートナーであるFrank Desvignes氏は述べています。

すでにこの変化が見られている業界の1つは、旅行です。B2BおよびB2C旅行予約サービスであるBookit N Goの共同創設者兼COOであるSarah Eley氏は、エージェントはユーザーに代わって研究、パーソナライズされたおすすめの提供、旅行予約を行うことができると述べています。「今日、計画を立てて予約することは非常に困難なので、旅行に関しては、これが当然の次のステップであることは、私にとっては当然のことなのです」と同氏は言います。

マーケティングやカスタマー・サポートだけでなく、サプライチェーンや財務から人事やオペレーションに至るまで、ビジネスのあらゆる側面がエージェント型AIによって変革されます。

IBM Institute for Business Valueのグローバル・リサーチ・リーダー、Karen Butnerは、「エージェント型AIはパラダイム・シフトを引き起こしています。

関与する個々のタスクを人間が実行するのではなく、エージェントがタスクを実行することになるとButner氏は説明します。人間は、AIエージェントを管理して、ビジネス目標を達成するためにスムーズに連携できるようにします。

「これらのシステムは学習するだけではなく、適応します。すべてを指揮する人々を私は「AI指揮者」と呼んでいます。あらゆることをオーケストレーションするからです」とButner氏は言います。

エージェント型世界では、オペレーションは年中無休で実行され、人間は新たなスキルを習得していきます。AIエージェントの価値は運用タスクではなく、環境を理解し分析する能力にあります。機会は大きなものになるでしょう。

これらのエージェント型システムに関連するdeep researchから何が期待できるのでしょうか？これは、推論のより実用的なユースケースの1つだとSoule氏は言います。さらに、これらの推論モデルが企業データに組み込まれ始めると、可能性は倍増すると言います。Varshney氏は、「この企業は数十億ドル規模の利益を得ることができると考察する」と信じています。