deep researchの次はDeep Research

夜にホームオフィスで働く女性

わずか数週間でOpenAIはdeep researchをリリースし、PerplexityはDeep Researchを立ち上げ、最近ではGrokがDeepSearchをリリースしました。Google GeminiもDeep Researchの独自のバージョンを立ち上げました。タイトルは...昨年末に行われたDeep Research。

「多くの企業が、世界を席巻した推論モデルに焦点を当て、より広範なトレンドに倣って自社版のDeep Researchを作成しています」と、IBM ResearchのテクニカルプロダクトマネジメントディレクターであるKate Souleは、Mixture of Expertsポッドキャストの最近のエピソードで述べています。特に、DeepSeek momentでは、オープンソースがどのようにイノベーションを推進できるかを実証しました。「私たちは豊かなエコシステムの出現を目の当たりにしています」

検索の新時代

deep researchやエージェント型検索などの機能により、人々がオンラインで情報を見つけて消費する方法が変わりつつあります。従来の検索エンジンはインデックス作成とランキングページに依存していますが、AI駆動型のエージェントは構造化された回答を直接読み、合成し、配信します。

IBMの副社長兼シニア・パートナーであるShobhit Varshney氏は、「これらのdeep researchモデルのほとんどは、まず計画を立てることから始まります」と説明しています。「その後、起動してウェブをクロールし始め、関連するウェブサイトをすべて見つけます」

その中で、エージェントは単純な質問に答えるだけでなく、Webデータやプライベート・データを検索し、事実を集め、事実確認を行い、問題を小さなコンポーネントに分解していきます。エージェントは、思考の連鎖に従い、自分の作業を再確認し、構造化された研究や分析を作成します。

しかし、これらのdeep researchモデルの出力の客観的な評価には、依然として限界があります。「何が良いのかはわかりません」とVarshney氏は言います。「これは、コードの記述や数学を解くよりも桁違いに難しい問題であり、答えが正しいかどうかを決定論的に伝えることができます」と同氏は言います。

ニュースレターを表示しているスマホの画面

The DX Leaders

「The DX Leaders」は日本語でお届けするニュースレターです。AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。

エージェント的な世界に適応する

しかし、検索はエージェント型AIの数あるアプリケーションのうちの1つにすぎません。

「これは、推論がもたらす明確な実証可能な価値があることを特定した初期のユースケースの1つにすぎません」とSoule氏は言います。

エージェント型AIへの移行はすでに業界を変革しており、企業は運営方法の再考を余儀なくされています。「この質問に取り組んでいない創業者は1人もいません。そして、私は毎年500人の創業者と会っています」と、シリコンバレーにあるTrue Global Ventures社の創業パートナーであるFrank Desvignes氏は述べています。

すでにこの変化が見られている業界の1つは、旅行です。B2BおよびB2C旅行予約サービスであるBookit N Goの共同創設者兼COOであるSarah Eley氏は、エージェントはユーザーに代わって研究、パーソナライズされたおすすめの提供、旅行予約を行うことができると述べています。「今日、計画を立てて予約することは非常に困難なので、旅行に関しては、これが当然の次のステップであることは、私にとっては当然のことなのです」と同氏は言います。

マーケティングやカスタマー・サポートだけでなく、サプライチェーンや財務から人事やオペレーションに至るまで、ビジネスのあらゆる側面がエージェント型AIによって変革されます。

IBM Institute for Business Valueのグローバル・リサーチ・リーダー、Karen Butnerは、「エージェント型AIはパラダイム・シフトを引き起こしています。

関与する個々のタスクを人間が実行するのではなく、エージェントがタスクを実行することになるとButner氏は説明します。人間は、AIエージェントを管理して、ビジネス目標を達成するためにスムーズに連携できるようにします。

「これらのシステムは学習するだけではなく、適応します。すべてを指揮する人々を私は「AI指揮者」と呼んでいます。あらゆることをオーケストレーションするからです」とButner氏は言います。

エージェント型世界では、オペレーションは年中無休で実行され、人間は新たなスキルを習得していきます。AIエージェントの価値は運用タスクではなく、環境を理解し分析する能力にあります。機会は大きなものになるでしょう。

これらのエージェント型システムに関連するdeep researchから何が期待できるのでしょうか？これは、推論のより実用的なユースケースの1つだとSoule氏は言います。さらに、これらの推論モデルが企業データに組み込まれ始めると、可能性は倍増すると言います。Varshney氏は、「この企業は数十億ドル規模の利益を得ることができると考察する」と信じています。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

参考情報

ROIの達成：ビジネスにおけるAIエージェント

IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBMはデータサイエンスと機械学習のリーディング・カンパニーに選出されました

IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
AIプロジェクトから利益へ：エージェント型AIはいかに収益を維持できるのか

組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。

AIの専門知識を引き上げる

今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM Graniteはこちら

IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
IBM AI Academy

IBMのエキスパートが主催するこのカリキュラムは、ビジネス・リーダーが成長を促進するAI投資に優先順位を付けるために必要な知識を習得できます。
『2024年AIの活用』

IBMは2,000の組織を対象に、AIへの取り組みについて調査を行い、何が機能し、何が機能していないのか、どうすれば前進できるのかを明らかにしました。
2025年版CEO向けガイド：ビジネスの成長を加速させる5つのマインドセット

これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
生成AIとMLの力を解き放つ

生成AIと機械学習をビジネスに活用する確実な方法を学びましょう。
AIの新時代に信頼と自信を持って成功する方法

強力なAI戦略の3つの重要な要素である、競争上の優位性の創出、ビジネス全体へのAIの拡張、信頼できるAIの推進について詳しく説明します。
関連ソリューション
IBM watsonx.ai

AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。

 watsonx.aiの詳細はこちら
人工知能ソリューション

IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。

 AIソリューションの詳細はこちら
人工知能（AI）コンサルティングおよびサービス

IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。

 AIサービスの詳細はこちら
次のステップへ

AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。

 watsonx.aiの詳細はこちら デモの予約