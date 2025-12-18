Havlíčekは、古典計算の専門家の目を引くために意図的に大胆な主張を行いました。そしてその狙いは的中し、この論文はすぐにロサンゼルスの南カリフォルニア大学の数学教授であり、クロネッカー係数の第一人者である熟練した数学者Greta Panovaの目を惹きました。

Panovaは arXivプレプリントでこの問題を詳しく調べ、Havlíčekと Laroccaが行った多項式加速を超える高速化の予想を、既存の最先端のアルゴリズムに重要な改良を加えることで事実上反証しました。しかし、その反証があっても、特定の多項式高速化は残りました。調整可能なパラメーター に基づいて問題を実行する時間のオーダーが古典手法では であるのに対して、量子では で済むのです。

が2であるとき、量子の計算量は 、古典は になります。を3にすると、量子は漸近的に となりますが、古典は へと増えるという具合に、このギャップは が増加するにつれて急速に拡大します。つまり、古典が自家用車なら量子はレースカーというぐらいの差がまだあると言えます。さらに、もしたとえこのスピードアップすらも新しい研究によって反証されたとしても、この研究はこの分野にとって象徴的な重要性を持っていると言えます。

「大きな未解決の問題に対して、その数式をどう捉えるべきかいくつかの考え方がこの分野にはありました」とPanovaは言います。「そこに突然、量子アルゴリズムのフーリエ変換が飛び込んできました。それによって、私たちがこれらの量を理解するための新しい構造と新しい方法が開かれました」。実際には、このような進歩は急激には起こらないかもしれません。量子は、抽象代数というPanovaの専門分野で働いている数学者にとってまったく新しい分野です。しかし、原則的には、数学者たちは量子計算の概念を探究することで、長年未解決だった問題に答える手がかりを得ることができるようになってきています。

Havlíčekは彼の新しいアルゴリズムについて慎重ながらも楽観的な見方を持ち続けていて、古典計算に対するその高速化が維持されることを望んでいます。今のところ、彼はこの仕事をコミュニティーへの挑戦だと考えています。「もしこれが量子アルゴリズムでうまくいかないなら、他に何がうまくいくんだ？という気持ちです」とHavlíčekは言います。「私たちのアルゴリズムは非常に一般的であるため、ここで量子高速化の存在が反証されると、他の量子アルゴリズムにも影響を及ぼしえます。これは私にとって重要なポイントであり、私がこの予想を明確に示した理由です。」

Havlíčekは、量子計算と理論数学の間を繋ぐ新しい架け橋としてのこの理論と、数学者がその結果を真剣に受け止めているという事実に非常に興奮しています。彼は数学会議に招待され、Panovaと共同で結果について講演しました。

さらに、この研究は、IBM Researchの中核的な使命、つまり最高の古典手法を上回る新しいアルゴリズム的ツールを発見することを具現化しています。今回の成果は、理論数学の領域にしっかりと根ざしているものの、一般化位相推定が古典的手法に対して大きな高速化をもたらす領域を特定することは、量子コンピューティングから大きな価値を引き出せる、より応用的なユースケースへの道しるべとなります。このような研究は、ハッシュや高速フーリエ変換が古典計算で行ったように、まったく新しいアプリケーションや研究分野を切り開く可能性さえあるのです。

「この研究は、一歩引いて見ることが目的でした」とHavlíčekは言います。「私たちは、計算パフォーマンスを大幅に向上させる方法だけでなく、計算能力の観点からこれまで不可能だったことを可能にするような方法をも作り上げる基礎理論をより深く探求しています。」



この記事は英語版IBM Researchブログ「Discovering a new quantum algorithm」（2025年10月29日公開、Ryan Mandelbaum, Vojtěch Havlíček著）を翻訳し一部更新したものです。