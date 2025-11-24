デジタル・ツールによるトランスフォーメーションを実行する前に、組織は現在の状態を強く把握する必要があります。また、プロジェクトの立ち上げ直後に価値を追跡する計画の方法も知っておく必要があります。ダッシュボードと追跡について、早い段階で具体的な話し合いをすることが推奨されます。ダッシュボードは既存のERPに組み込まれますか、それともゼロから作成されますか。

トランスフォーメーションの効果を測定するのであれば、特定のプロセスを実行するのに人々が要する時間を把握することも必要です。そのプロセスを終えるまでに必要な手順の数はどれくらいですか？平均して1日にワークフローを扱う必要がある人は何人でしょうか？これらのメトリクスを明確に定義したら、新しいツールを使用した新しい作業方法に対してこれらを測定できるようになります。

計画段階を通じて、データの準備も非常に重要です。導入前、組織には主要なサイロはなく、一元化されたプロセスを備えた一元化された情報システムで処理を行っているのが理想的です。この要件は、非常に多くの企業が考慮を怠る重要なステップを代表しています。データの精度と適切な統合がなければ、最終的にはユーザーが必要とする直感的なエクスペリエンスを欠くことになります。

しかし最も重要なのは、企業は、組織全体とリーダーシップ全体が団結する中心となる、企業全体のビジョンと一連の定性的メトリクスを設定する必要があるということです。価値の明確なカテゴリを定義し、具体的な目標を見つけましょう。