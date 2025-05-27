主要な非機能要件を理解するだけでは十分ではありません。さらに、NFRを追跡するための対策を実施することが求められます。

現在、多くの企業は手探りの状態で、レジリエンスの状況を全く把握できていないか、部分的にしか把握できていません。例えば最近の事例では、エンドユーザーがクラウド・ベースのアプリケーションにアクセスしようとしたところ、そのアプリケーションは「ファイブナイン（five 9s）」の可用性を示しており、特定の期間において99.999％利用可能であることを意味していました。しかし、そのアプリケーションは期待どおりに稼働していませんでした。

原因はネットワークの不具合であり、それによってアプリケーションのユーザビリティーが停止していたことが判明しました。可用性に加えてユーザビリティーに関する情報があれば、企業は不具合を素早く特定して対処し、エンドユーザーの体験を損なわずに済んだ可能性があります。

AIはそれを防ぐことができたかもしれません。

例えば、IBMのレジリエンス・ソリューションであるIBM® Concertは、AIを活用したリアルタイム分析によってアプリケーションを評価し、6つのNFRに関連する基準に基づいてレジリエンシー・スコアを提供します。また、問題への対処方法を推奨し、一般的な脆弱性や露出（CVE）の修正を自動化することで、より迅速な解決とダウンタイムの削減を実現します。

生成AIアプリケーションが急増する現在、企業は新しいアプリケーション導入に伴うリスクを排除することに今すぐ取り組む必要があります。。効果的なレジリエンス態勢があれば、ダウンタイムを過去のものにできます。