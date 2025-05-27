準備ができているかどうかにかかわらず、アプリケーション・ブームは到来します。今後3年間で、10億もの新しいアプリケーションが誕生すると予想されており、それは生成AIのおかげです。
生成AIは、AIコード生成と、特に従来は時間のかかるプロセスであった機能の検証に使用されるテスト・ケースの生成など、その他の手順のオートメーションを通じてアプリケーション開発を加速します。
AI搭載ツールや開発環境は、ルーチン作業を軽減し、開発者がより良い仕事を行い、イノベーションに注力できる余裕を生み出すのに役立っています。
しかし、期待が高まる一方で注意点があります。新しいアプリケーションを日常のワークフローにますます組み込むほど、何か問題が起きた際のリスクも増大するということです。
ソフトウェア開発において、レジリエントなアプリケーションとは、予期せぬ障害や故障から迅速に回復し、生産性への影響がほとんどまたはまったくないものを指します。
では、企業はどのようにしてアプリケーションのレジリエンスを評価できるのでしょうか。
その答えは、非機能要件（NFR）にあります。機能要件（システムが何をすべきかを示すもの）とは異なり、非機能要件はシステムの性能や能力に関する基準です。
アプリケーションのレジリエンスを評価する際に最も重要な非機能要件（NFR）は、以下の6種類です。
主要な非機能要件を理解するだけでは十分ではありません。さらに、NFRを追跡するための対策を実施することが求められます。
現在、多くの企業は手探りの状態で、レジリエンスの状況を全く把握できていないか、部分的にしか把握できていません。例えば最近の事例では、エンドユーザーがクラウド・ベースのアプリケーションにアクセスしようとしたところ、そのアプリケーションは「ファイブナイン（five 9s）」の可用性を示しており、特定の期間において99.999％利用可能であることを意味していました。しかし、そのアプリケーションは期待どおりに稼働していませんでした。
原因はネットワークの不具合であり、それによってアプリケーションのユーザビリティーが停止していたことが判明しました。可用性に加えてユーザビリティーに関する情報があれば、企業は不具合を素早く特定して対処し、エンドユーザーの体験を損なわずに済んだ可能性があります。
AIはそれを防ぐことができたかもしれません。
例えば、IBMのレジリエンス・ソリューションであるIBM® Concertは、AIを活用したリアルタイム分析によってアプリケーションを評価し、6つのNFRに関連する基準に基づいてレジリエンシー・スコアを提供します。また、問題への対処方法を推奨し、一般的な脆弱性や露出（CVE）の修正を自動化することで、より迅速な解決とダウンタイムの削減を実現します。
生成AIアプリケーションが急増する現在、企業は新しいアプリケーション導入に伴うリスクを排除することに今すぐ取り組む必要があります。。効果的なレジリエンス態勢があれば、ダウンタイムを過去のものにできます。
このIDC Spotlightレポートで、最新のアプリケーションのレジリエンスを強化するAI駆動型オートメーションについて理解を深めましょう。
AIでアプリケーション管理を最適化し、SREと開発者の負担を軽減するために必要な洞察を提供するIBM® Concertなどのソリューションが重要な理由について説明しています。
生成AI駆動型のテクノロジー自動化プラットフォームであるIBM Concertを使用することで、アプリケーション管理を合理化し、AIが生成した洞察を得て、行動に移すことができます。
フルスタックのオブザーバビリティーと自動化されたアプリケーション・リソース管理を橋渡しし、顧客体験に影響を与える前にパフォーマンスの問題に対処します。
複雑なハイブリッド環境やマルチクラウド環境を管理するための、IBM Consultingが提供する非常に革新的なサービスをご覧ください。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。