拡張されたコンテンツが誰でもアクセス可能になった新しい IBM Quantum Learning

IBM Quantum Learningは、新しい IBM Quantum Platform上に移行し、今は quantum.cloud.ibm.com/learningでアクセス可能です。
IBM Quantum Learningは、IBM Cloud®でホストされた新しい IBM Quantum Platform への移行の第1フェーズを完了しました。この動きは、教育コンテンツの提供方法の大幅なアップグレードであり、同時に、量子コミュニティーに対する当社の長年の取り組みと、すべての人に量子教育を提供するという当社の取り組みを再確認するものでもあります。
IBM®は2016年に初めて量子コンピューターをクラウド上で公開し、世界にその探求を呼びかけて以来、開かれた量子教育の先頭に立ってきました。現在、世界が量子優位性の時代にますます近づいている中、私たちは次のステップを踏み出し、学習ライブラリー全体をグローバルな量子コミュニティーに自由にアクセスできるようにしました。
新しい IBM Quantum Platformへの移行の一環として、IBM Quantum Learning は、より簡潔で直感的なインターフェイスを備えることで、コンテンツの発見、ナビゲート、操作をこれまで以上に簡単にしました。
オープン・プランのユーザーは、ますます増えている一連のコースとチュートリアルにアクセスできますが、これらは学習者がIBM Quantumの最先端機能に取り組むのに役立つように調整されています。これには、サンプルベースの量子対角化 (sample-based diagonalization, SQD)や サンプルベースのクリロフ量子対角化 (sample-based Krylov subspace, SKQD）などの強力な手法を紹介する、最新の 量子対角化アルゴリズム (Quantum Diagonalization Algorithms, QDA）コースが含まれます。
そして誰でもアクセス可能なコースとチュートリアルのライブラリーの拡張に加えて、Qiskitクラスルーム・モジュールも開始しています。これは量子コンピューティングを授業で紹介するように設計されたモジュール式の教育者向けリソースです。各モジュールは自己完結型の Jupyterノートブックであり、学生がQiskitを使用して量子力学とコンピューター・サイエンスの基本的なトピックを探求するのに役立ちます。
通常、完了するまでに1〜2時間かかるこれらのモジュールは、次のような内容になっています。
• 重要な概念の明確な説明
• Qiskitコード例とハンズオン演習
• 理解を確認する質問とオプションとしてのビデオ講義
• 既存のコース構造へのシームレスな統合
柔軟性を念頭に置いて設計されたこれらのモジュールにより、教育者はカリキュラム全体をゼロから設計することなく、量子コンテンツを紹介できます。
IBMは大規模でフォールト・トレラントな量子コンピューティングの時代に向けて前進を続けていますが、一方でIBMの量子ハードウェアで量子優位性を最初に実際に実証するのは私たちのユーザー、クライアント、パートナーである皆様方です。
このビジョンを現実のものとするために、私たちは長い間、ワールド・クラスの教育リソースを無料で提供してきました。現在、システムの規模と高度化が進むにつれて、これに歩調を合わせる機会を皆様に提供することがこれまで以上に重要になっています。
最も高度な機能の一部には、かなりの QPU時間が必要であることに注意してください。オープン・プランのユーザーは、新しいチュートリアルとコンテンツを通じて基礎的な理解を深めることができます。プレミアム・プラン、フレックス・プラン、従量課金制（Pay-As-You-Go）プラン、または専有サービス・プランのユーザーは、当社の最新世代のシステムを使ったレベルの高い実験と実践的なアクセスから最大限のメリットを得ることができます。プランのオプションについてはこちらをご覧ください。
継続的なインフラストラクチャー更新の一環として、従来のIBM Quantum Platformは7月1日に正式に廃止されました。そしてIBM Quantum Learningを含むプラットフォーム全体が quantum.cloud.ibm.com でホストされるようになりました。現時点のオファリングには、すでに次のものが含まれています。
• IBM Quantum Composerへのフル・アクセス
• 大部分のコア・ラーニングコースとチュートリアル
• コンテンツ提案と問題レポートのためのGitHub上での新しいフィードバック機能
ウェビナーや毎年恒例の Quantum Developer Conferenceなど主要なカンファレンスのイベント・リプレイなど、残るいくつかのコンテンツは、今年後半に再度利用可能になる予定です。今後のアップデートにご期待ください。
これはほんの始まりにすぎません。IBM Quantumの教育チームは、2025年の残りの期間、またそれ以降に野心的な計画を立てており、さらに多くのチュートリアル、コース、ビデオ・コンテンツを提供予定です。私たちは、皆様がこの分野の急速な進化にスピードを合わせて前進するのを支援し、量子教育を高品質で誰にでもアクセス可能にすることに尽力しています。
2025年夏に行われた第5回QiskitグローバルサマースクールのレクチャーはYouTubeでこちらの再生リストに、そしていくつかのスペシャル・レクチャーはこちらにアップロードされて公開されています。たとえば量子力学の基礎についてのOlivia Lanesによる講義はこちらで公開されています。量子コンピューティングについて学習を始めたばかりの方は、まさに今が IBM Quantum Learning にアクセスして量子の未来に向かって次のステップを踏み出す絶好の機会です。
この記事は英語版IBM Researchブログ「New IBM Quantum Learning Delivers Expanded Library of Open-Access Content」（2025年7月7日公開、Olivia Lanes、Borja Peropadre、Abby Mitchell、Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。
