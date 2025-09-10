拡張されたコンテンツが誰でもアクセス可能になった新しい IBM Quantum Learning

新しい IBM Quantum Platformへの移行の一環として、IBM Quantum Learning は、より簡潔で直感的なインターフェイスを備えることで、コンテンツの発見、ナビゲート、操作をこれまで以上に簡単にしました。



オープン・プランのユーザーは、ますます増えている一連のコースとチュートリアルにアクセスできますが、これらは学習者がIBM Quantumの最先端機能に取り組むのに役立つように調整されています。これには、サンプルベースの量子対角化 (sample-based diagonalization, SQD)や サンプルベースのクリロフ量子対角化 (sample-based Krylov subspace, SKQD）などの強力な手法を紹介する、最新の 量子対角化アルゴリズム (Quantum Diagonalization Algorithms, QDA）コースが含まれます。



そして誰でもアクセス可能なコースとチュートリアルのライブラリーの拡張に加えて、Qiskitクラスルーム・モジュールも開始しています。これは量子コンピューティングを授業で紹介するように設計されたモジュール式の教育者向けリソースです。各モジュールは自己完結型の Jupyterノートブックであり、学生がQiskitを使用して量子力学とコンピューター・サイエンスの基本的なトピックを探求するのに役立ちます。



通常、完了するまでに1〜2時間かかるこれらのモジュールは、次のような内容になっています。



• 重要な概念の明確な説明

• Qiskitコード例とハンズオン演習

• 理解を確認する質問とオプションとしてのビデオ講義

• 既存のコース構造へのシームレスな統合



柔軟性を念頭に置いて設計されたこれらのモジュールにより、教育者はカリキュラム全体をゼロから設計することなく、量子コンテンツを紹介できます。

