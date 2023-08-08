タグ
ビジネス・オペレーション

最適な設備資産管理ソフトウェアの選び方

倉庫の作業員

大規模な組織は多くの資産で構成されており、最適な生産性を確保するためには資産の継続的な監視が必要です。ある企業の資産は数千マイルにも及ぶ電気配線である一方、別の企業にとっての資産は製造設備や倉庫です。どのような場合であれ、大企業は、企業が所有するすべての物理的な物品を管理するための企業資産管理（EAM）ソフトウェアのメリットを受けることができます。市場には多くのEAM製品がありますが、この記事では、組織に適した製品を見つけるための適切な問いを投げかけます。

EAMシステムは、高度な分析、管理ツール、サービスを組み合わせたものであり、これらが連携して運用資産のパフォーマンスを維持（または制御）します。EAMは、物理的資産の品質と使用率をライフサイクル全体を通じて最適化し、生産的なアップタイムを増やし、運用コストを削減します。

EAMソフトウェアは、会社の資産の統合ビューと、そのパフォーマンスに関する有益な情報を提供します。これらのプラットフォームは、さまざまなソースから大量のデータを取り込み、大規模で複雑なビジネスにおける強味と弱みを特定するのに役立ちます。

企業資産管理システムは、作業管理、資産保守、計画とスケジュール策定、サプライチェーン管理、環境・安全衛生（EHS）イニシアチブなどの機能の管理に役立ちます。EAMは、資産情報を一元管理し、問題を発生前に特定してリアルタイムで解決することで、従業員の生産性を向上させることができます。このソフトウェアから取得したデータを分析することで、冗長性を特定し、ワークフローを統合できます。

ロジスティクス、サプライチェーン、監査、ITサービス管理、保守業務、人事管理、さらにはウェルネス・プログラムなど、包括的な資産管理ソリューションを導入することで、ビジネス機能を強化し、品質と効率を向上させ、最終的には利益を増大させることができます。

企業資産管理（EAM）のユースケース

あらゆる資産集約型業界における企業は、ライフサイクル全体を通じて資産価値を最大化する方法を課題としています。EAMソフトウェアは通常、資産に関連するさまざまなユースケースに対応する多くのモジュールで構成されています。ここでは、最も一般的なユースケースをいくつかご紹介します。

  1. 包括的な資産インベントリー：場所、状態、保守履歴、関連文書など、データ内の特定の内容に焦点を当てることで、簡単に保守できる組織内の重要な資産の完全なカタログを構築します。一元化された資産データベースにより、資産の可視性と管理性が向上します。
  2. 予防保守：予防保守プログラムを実施し、定期的な点検、整備、修理を行います。計画的なメンテナンスにより、予期せぬ故障を防止し、資産の寿命を延ばし、全体的な信頼性を向上させることができます。EAMソフトウェアを使用して保守コストを削減し、保守活動を効率的にスケジュールおよび追跡します。
  3. 状況監視： 状況監視技術を活用し、資産のパフォーマンスに関するリアルタイムのデータを収集します。温度、振動、エネルギー消費などのパラメーターを監視し、故障の兆候を早期に検知します。このデータの分析は、保守の必要性を特定し、資産のパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
  4. 作業指示管理：合理化された作業指示管理システムを導入し、資産を追跡し、保守作業の優先順位付けを行います。EAMソフトウェアは、作業指示書の作成を自動化し、技術者にタスクを割り当て、進捗状況を追跡し、完了した作業の履歴を保持することができます。効率的な作業指示管理により、タイムリーな修理が保証され、ダウンタイムが削減されます。
  5. 資産追跡：バーコードやRFIDタグなどの資産追跡テクノロジーを使用して、資産の移動やロケーションを監視します。これにより、資産を特定し、紛失や盗難を減らし、資産の活用を最適化することができます。EAMソフトウェアを追跡システムと統合して、資産の所在をリアルタイムで可視化できます。
  6. スペアパーツ管理：スペアパーツのインベントリー管理を最適化して、コストを最小限に抑えながら可用性を確保します。EAMソフトウェアは、スペアパーツの使用状況の追跡、パーツの再注文、在庫補充の自動化に役立ちます。効果的なスペアパーツ管理は、在庫切れを防ぎ、過剰在庫を削減します。
  7. 資産パフォーマンス分析：EAMソフトウェアの分析機能を活用して、資産パフォーマンスデータを分析し、傾向を特定し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。資産のパフォーマンス・メトリクスの分析は、資産の保守スケジュールの最適化、資産の改善機会の特定、全体的な運用効率の向上に役立ちます。
  8. 規制コンプライアンス：業界における資産管理に関する関連規制や標準のコンプライアンスを確保します。EAMソフトウェアは、検査、認証、安全プロトコルなどのコンプライアンス要件の追跡と管理を支援します。コンプライアンスを遵守することで法的リスクが最小限に抑えられ、資産の整合性が確保されます。
  9. 資産ライフサイクル管理：資産の取得から廃棄までのライフサイクル全体を通じて資産を管理します。調達、利用、保守計画、廃棄について構造化されたアプローチを導入できます。EAMソフトウェアは、資産のライフサイクル全体を可視化し、より良い意思決定とコストの最適化を実現します。
  10. 他のシステムとの統合：EAMソフトウェアを、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、財務管理システムなどの他のSaaSシステムおよびIT資産と統合します。この統合により、シームレスなデータ交換が可能になり、機能効率が向上し、資産関連情報を包括的に把握できるようになります。
オフィスでミーティングをするビジネスチーム

確認すべきこと

最適なEAMソフトウェアを特定するには、さまざまな要因が関係します。確認すべき主要な機能は次のとおりです。

  • 機能性と主要な機能：EAMソリューションは、組織全体にわたって資産の信頼性、品質、パフォーマンスを監視・管理する機能を提供する真のエンドツーエンド・ソリューションである必要があります。すべてを一つの視点から見渡せるようにすべきです。一元化されたハブから資産のライフサイクルを管理できるようになれば、資産のデータを保守プロセスと統合して、構想から減価償却、交換までの資産の挙動を予測およびモデル化できるため、KPIの設定と達成が容易になります。
  • シームレスな統合：優れたEAMプラットフォームは、ERP、SCADA、金融システム、コンピュータ保守管理システム（CMMS）モノのインターネット（IoT）プラットフォームなどの既存のエンタープライズ・システムと統合することが求められます。統合により、データ共有、自動化、ビジネス・プロセスの合理化が容易になります。
  • スケーラブル： EAMソフトウェアはカスタマイズ可能で、運用の規模と複雑さの拡大に伴い適応し、ユースケースに合わせた構成を提供する必要があります。
  • AI対応：データ分析を最大限に活用し、小さな変化が大きな成果をもたらす可能性のある領域を素早く特定できるように、人工知能（AI）機能の堅牢なスイートを含む必要があります。
  • ユーザーフレンドリー：EAMソリューションの良し悪しは、ユーザーがその機能を理解できるかどうかにかかっています。該当のソフトウェアを日常的に使用するユーザーを考慮してください。直感的なインターフェースを特徴とするソフトウェアを探す必要があります。これにより、さまざまな技術的知識を持つユーザーが、事前構築されたレポート、ダッシュボード、ビジュアライゼーションなどの機能を最大限に活用できるようになります。わかりやすいモバイル・アプリケーションが主な特徴であれば、技術者がスマート・モバイル・デバイスを使用してフィールド・サービスを実施し、資産データにリアルタイムでアクセスできるようになります。
  • 堅牢なサービス：大規模な組織においては、既製の製品を購入するだけでは不十分です。最良のプロバイダーは、お客様の実装をガイドし、お客様のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズします。継続的な製品開発、定期的な更新、強力なユーザー・コミュニティーを特徴とするソフトウェアを利用して、業界における豊富な経験と実践的なサービスの実績を持つパートナーを探しましょう。

IBM Maximoについて

IBM Maximo Application Suiteは、パフォーマンスを最適化し、資産寿命を延ばし、ダウンタイムを短縮するクラウドベースの統合型資産管理プラットフォームです。さらに、EAM、APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）、CMMSソフトウェアなどのエンタープライズ・アプリケーションと統合して、データを共有し、ワークフローを改善します。

IBM Maximoには、堅牢な資産管理、モバイル設備保全管理、予知保全、遠隔監視、外観検査の機能があります。これにより、ユーザーはさまざまな環境を制御しながら手順を合理化し、追加のアプリケーションによる拡張性と、必要な部分にのみ課金する柔軟性を実現できます。

詳細については、IBMのエキスパートによるデモを予約してください：https://www.ibm.com/account/reg/jp-ja/signup?formid=DEMO-maximo

著者

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

