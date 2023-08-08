最適な設備資産管理ソフトウェアの選び方

大規模な組織は多くの資産で構成されており、最適な生産性を確保するためには資産の継続的な監視が必要です。ある企業の資産は数千マイルにも及ぶ電気配線である一方、別の企業にとっての資産は製造設備や倉庫です。どのような場合であれ、大企業は、企業が所有するすべての物理的な物品を管理するための企業資産管理（EAM）ソフトウェアのメリットを受けることができます。市場には多くのEAM製品がありますが、この記事では、組織に適した製品を見つけるための適切な問いを投げかけます。

EAMシステムは、高度な分析、管理ツール、サービスを組み合わせたものであり、これらが連携して運用資産のパフォーマンスを維持（または制御）します。EAMは、物理的資産の品質と使用率をライフサイクル全体を通じて最適化し、生産的なアップタイムを増やし、運用コストを削減します。

EAMソフトウェアは、会社の資産の統合ビューと、そのパフォーマンスに関する有益な情報を提供します。これらのプラットフォームは、さまざまなソースから大量のデータを取り込み、大規模で複雑なビジネスにおける強味と弱みを特定するのに役立ちます。

企業資産管理システムは、作業管理、資産保守、計画とスケジュール策定、サプライチェーン管理、環境・安全衛生（EHS）イニシアチブなどの機能の管理に役立ちます。EAMは、資産情報を一元管理し、問題を発生前に特定してリアルタイムで解決することで、従業員の生産性を向上させることができます。このソフトウェアから取得したデータを分析することで、冗長性を特定し、ワークフローを統合できます。

ロジスティクス、サプライチェーン、監査、ITサービス管理、保守業務、人事管理、さらにはウェルネス・プログラムなど、包括的な資産管理ソリューションを導入することで、ビジネス機能を強化し、品質と効率を向上させ、最終的には利益を増大させることができます。