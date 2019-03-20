AIは魔法ではありません：今こそ謎を解き、適用する時です

何世紀にもわたり、電気は魔術師の領域であると考えられてきました。そんな魔術師たちは、電気がどこから来るのか、どのように生成されるのかについて、聴衆を困惑させてきました。ベンジャミン・フランクリンと彼の同時代の人々は、電気と雷の関係を証明した際の現象をよく理解していましたが、1752年にその実用化を構想するのは困難なことでした。実際、彼の最も貴重な発明は、電気を避けることと関係のある、避雷針でした。すべての新しいイノベーションは、拒否、回避、恐れ、そしておそらく最終的には受容という同じような進化を経ます。
今日、多くの人が人工知能（AI）を、その仕組みもほとんど理解せずに活用されている別の魔法のテクノロジーと見なしています。彼らはAIを特別なものとし、AIを熟知し、私たちを驚かせた専門家に任せているのです。このような環境の中で、AIは壮大さを約束する謎めいた存在感を見せており、普通の人間の手の届かないところにあります。
実際には、AIには魔法は存在しません。人工知能という用語は1956年に初めて使われ、それ以来このテクノロジーは進歩し、失望させ、再び浮上してきました。電気と同じように、AIのブレークスルーへの道には大量の実験が不可欠です。こうした実験の多くは失敗するでしょうが、成功した実験は大きなインパクトを与えるでしょう。
これが今日の私たちの現状ですアンドリュー・ウン（Andrew Ng）氏のような他の人々も示唆しているように、AIは新たな電気です。AIは遍在し、ますます利用しやすくなっているだけでなく、世界中でビジネスの運営方法を強化し、変化させています。最高の精度で予測を実現し、ビジネス・プロセスと意思決定を自動化します。その影響の対象は膨大で、顧客体験の向上から、インテリジェントな製品やより効率的なサービスまで、多岐にわたります。そして最終的には、企業、国または地域、社会に経済的な影響をもたらします。
確かに、AIの大規模な実験を推進する組織は、今後10年間の市場機会を獲得するでしょう。AIを分解し、解明するためには、AIのカテゴリを構成する2つの重要な要素、すなわちコンポーネントとプロセスを考慮する必要があるのです。言い換えれば、その背後にあるものと、それをどのように採用できるかを特定することです
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
電気が抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの基本部品を使用して駆動されていたのと同様に、AIは次のような最新のソフトウェア・コンポーネントにより駆動されています。
これらのコンポーネントを手に入れることで、データの価値を引き出す組織が増えています。しかし、AIを最大限に活用するには、そのテクノロジーを導入して実装する方法も理解する必要があります。こうした移行を計画している人は、まず次の基本的なステップを考慮してください。
AIは、電気、インターネット、モバイルが主流になったときと同じくらいの基盤になりつつあります。2019年にAI戦略を持たないことは、2010年にモバイル戦略、2000年にインターネット戦略をそれぞれ持っていないようなものです。
あなたが歴史的この瞬間を振り返るとき、データを新たなリソースとして使い、それを活用するためのユーティリティーとしてAIを受け入れた人として、懐かしく感じられることを願っています。
______________________________________________
この記事は Informationweek に初掲載されました。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。