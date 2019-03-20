AIは魔法ではありません：今こそ謎を解き、適用する時です

今日、多くの人が人工知能（AI）を、その仕組みもほとんど理解せずに活用されている別の魔法のテクノロジーと見なしています。彼らはAIを特別なものとし、AIを熟知し、私たちを驚かせた専門家に任せているのです。このような環境の中で、AIは壮大さを約束する謎めいた存在感を見せており、普通の人間の手の届かないところにあります。



実際には、AIには魔法は存在しません。人工知能という用語は1956年に初めて使われ、それ以来このテクノロジーは進歩し、失望させ、再び浮上してきました。電気と同じように、AIのブレークスルーへの道には大量の実験が不可欠です。こうした実験の多くは失敗するでしょうが、成功した実験は大きなインパクトを与えるでしょう。

これが今日の私たちの現状ですアンドリュー・ウン（Andrew Ng）氏のような他の人々も示唆しているように、AIは新たな電気です。AIは遍在し、ますます利用しやすくなっているだけでなく、世界中でビジネスの運営方法を強化し、変化させています。最高の精度で予測を実現し、ビジネス・プロセスと意思決定を自動化します。その影響の対象は膨大で、顧客体験の向上から、インテリジェントな製品やより効率的なサービスまで、多岐にわたります。そして最終的には、企業、国または地域、社会に経済的な影響をもたらします。

確かに、AIの大規模な実験を推進する組織は、今後10年間の市場機会を獲得するでしょう。AIを分解し、解明するためには、AIのカテゴリを構成する2つの重要な要素、すなわちコンポーネントとプロセスを考慮する必要があるのです。言い換えれば、その背後にあるものと、それをどのように採用できるかを特定することです