保険業界におけるAIの導入に関連するリスクは、技術面と使用面の2つのカテゴリーに大きく分類できます。

技術的なリスク—データの機密性

主な技術的リスクはデータの機密性の問題です。AI開発により、前例のない規模で情報の収集、ストレージ、処理が可能になり、他者の同意なしに低コストで個人データを特定、分析、使用することが非常に簡単になりました。AIテクノロジーとのやり取りから生じるプライバシー漏洩のリスクは、消費者の懸念と不信頼の大きな原因となっています。

AIがデータを操作して新しいコンテンツを作成する生成AIの出現により、企業のデータの機密性に新たなリスクが生じます。例えば、ChatGPTなどの生成AIシステムに企業データを供給して、機密の企業研究の要約を作成すると、データのフットプリントがAIのクラウド・サーバーに残り、競合他社からのクエリーにアクセスできることになります。

技術的リスク—セキュリティー

AIアルゴリズムは、AIに洞察を与える能力を与えるトレーニング・データを最適化するパラメーターです。アルゴリズムのパラメーターが漏洩した場合、第三者がモデルをコピーでき、モデルの所有者に経済的および知的財産の損失をもたらす可能性があります。さらに、サイバー攻撃者によってAIアルゴリズム・モデルのパラメーターが不正に変更された場合、AIモデルの性能が低下し、望ましくない結果につながる可能性があります。

技術的リスク—透明性

AIシステム、特に生成AIのブラックボックス特性により、AIアルゴリズムの意思決定プロセスの理解が難しくなっています。重要なのは、保険業種は金融規制のある業界であり、規制当局にとってアルゴリズムの透明性、説明可能性、監査可能性が極めて重要であるということです。

使用上のリスク—不正確さ

AIシステムのパフォーマンスは、学習するデータに大きく依存します。AIシステムが不正確なデータ、偏ったデータ、または盗作されたデータでトレーニングされると、たとえ技術的に適切に設計されていても、望ましくない成果をもたらすことになります。

使用リスク—悪用

AIシステムは、分析、意思決定、調整、その他の活動において正しく動作していても、悪用されるリスクはあります。オペレーターは、使用目的、使用方法、使用範囲等を故意に逸脱したり、逸脱した行為をすることにより、悪影響を及ぼす可能性があります。一例として、顔認識技術が人々の動きを違法に追跡するために使用されていることが挙げられます。

使用リスク—過度な依存

AIへの過度の依存が生じるのは、ユーザーが誤ったAIの推奨事項を受け入れ始め、コミッション・エラーを引き起こすことです。ユーザーは、AIに何ができるか、どれだけうまく機能するか、どのように機能するかを認識していないため、適切な信頼レベルを判断するのが困難です。このリスクの当然の結果として、AIユーザーのスキル開発の低下が挙げられます。例えば、新しい状況に対処したり、複数の視点を考慮したりする能力が低下したり、AIもアクセスできるケースのみに制限されたりする保険金請求査定人などが挙げられます。