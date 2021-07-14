RAD-MLは、オートメーションによりデータサイエンス・アプリケーションの運用までの時間を迅速化するIBMのフレームワークです。迅速な資産開発-機械学習（RAD-ML）手法やその他のIBM資産およびアクセラレーターがサポートするIBM Services for AI at Scaleは、再現可能・再利用可能でスケーラブル、かつ実行可能なAI/MLモデルの構築に向けたデータサイエンスの取り組みと活用のために、責任と一貫性のある、革新的なフレームワークを提供しています。IBMのサービスは、モデルの開発時間を大幅に短縮し、実稼働環境へのデプロイメントを加速するパイプラインを確立すると同時に、クライアントのデータサイエンティストの効率を高めます。これにより、データサイエンティストは、期待される成果の達成に集中し、最も得意なことや楽しいことに取り組むことができます。



IBM Services for AI at Scaleは、AI/ML PoCを本番環境に一貫して統合・拡張し、それらのAI/MLモデルを長期にわたって実行・管理する手段を提供する「コンサルティングから運用まで」のサービスです。RAD-ML手法のガイドラインを使用して開発された資産は、スケーラブルな機械学習アーキテクチャーに簡単にデプロイできます。

RAD-MLは、拡張可能な機械学習資産を開発するための実績あるフレームワークであり、機能的・戦略的な次元にわたって資産の準備状況を定義します。お客様が共通のフレームワークを持っていない場合は、あらゆるAI/MLソリューションの出発点として使用できます。これは、既存のソリューションの上にスタンドアロンのデータサイエンス資産またはモジュールを開発するために活用できます。以下に挙げる主要コンセプトを使活用することで、3つの機能（実行可能な、再利用可能、スケーラブル）を尊重する機械学習資産の作成が可能になります。

・機械学習資産は、実証済みのROIを達成するためにビジネス・プロセスに統合する必要がある

・機械学習資産は、さまざまなデータ・コンテキストやテクノロジーへの投資に柔軟に対応する必要がある

・機械学習資産は、拡張可能な堅牢なテクノロジーと運用設計に基づいている必要がある