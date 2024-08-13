AIの普及がもたらす社会への潜在的な影響は相当なものです。Yamposkiy氏は、高度なAIエージェントが「すべての仕事を行うことができ、その結果、ほぼ100%の失業につながる」と示唆しています。このシナリオは、社会構造と経済システムに対する疑問を提起しています。

Lee 氏は、「生成AIは驚くべき能力を持っていますが、人間の雇用や社会構造にまで大きく広がった影響はまだ見られていません」と、より抑え気味な見解を示しています。同氏は、AIがコンピューター・プログラミングやパラリーガル・ワークなどの分野で労働者の生産性を向上させ、雇用ニーズを減らす可能性があると指摘しています。Lee氏はまた、「AIは人工的に生成されたコンテンツの量を増やし、人間によるメディアの認識と消費の方法を変える可能性もあります」と指摘しています。

イリノイ大学のKoustuv Saha助教授（コンピューターサイエンス）は、デリケートな分野での注意を強調します。「AIが害を引き起こす可能性が低いという十分な証拠がない限り、特に医療などの分野では、AIを実践すべきではない」とSaha氏は警告しています。

AIエージェントの普及に伴い、法的責任および倫理的責任に関する問題はますます複雑になっています。自律型AIが損害につながる決定を下した場合、誰が責任を負うのでしょうか。これらの質問は、既存の法的フレームワークや倫理原則に挑戦しています。

AIエージェントが悪意のある目的で操作されたり乗っ取られたりする可能性があることも、懸念材料として挙げられます。Chan氏の研究は、そのような悪用を検知し、防ぐための保護手段と監視システムの開発に重点を置いています。「エージェントを使用したりやり取りしたりする場合には、エージェントが操作されているかどうかを知らせる何らかのモニターが必要な場合もあります」と彼は提案します。

AIエージェントが独自の目標や動機を開発する可能性について、Lee氏は次のように述べています。「現時点では、AIエージェントは新しい目標を提案するための十分なコンテキストを持たないと考えられます」彼は、「通常、人間のユーザーが目標を提供し、エージェントは目標を達成するために必要な中間手順を推測する場合が多いです」と説明します。