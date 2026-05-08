コンテキスト・エンジニアリング・ソリューション

AIに必要なのは、データへのアクセスだけではありません。AIには、信頼性が高く説明可能なアクションを実現するために、ビジネス上の意味、ガバナンス、データ・リネージュ、リアルタイム・シグナルが必要です。

ほとんどの企業はAIに必要なデータを既に保有していますが、そのデータはアプリケーション、クラウド、データウェアハウス、データレイクハウス、ドキュメント、イベント・ストリームに分散しています。IBMは、データへのオープンなアクセス、データ・インテリジェンス、ガバナンス、リアルタイム・イベントを組み合わせ、そのデータを信頼できるコンテキストとして統合できるよう支援します。これにより、AIシステムはより正確で関連性が高く、行動につながる成果を生み出せます。