コンテキスト・エンジニアリング・ソリューション

ビジネス全体のガバナンスが適用されたリアルタイム・データを活用し、AIに推論、応答、行動に必要な企業全体のコンテキストを提供

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背景にデスクや棚が見えるオープンオフィスで、机に座ってコンピューター・モニターで作業している人物

企業データをAIのための信頼できるコンテキストに変換

AIに必要なのは、データへのアクセスだけではありません。AIには、信頼性が高く説明可能なアクションを実現するために、ビジネス上の意味、ガバナンス、データ・リネージュ、リアルタイム・シグナルが必要です。

ほとんどの企業はAIに必要なデータを既に保有していますが、そのデータはアプリケーション、クラウド、データウェアハウス、データレイクハウス、ドキュメント、イベント・ストリームに分散しています。IBMは、データへのオープンなアクセス、データ・インテリジェンス、ガバナンス、リアルタイム・イベントを組み合わせ、そのデータを信頼できるコンテキストとして統合できるよう支援します。これにより、AIシステムはより正確で関連性が高く、行動につながる成果を生み出せます。

AIにコンテキストが必要な理由

データにビジネス上の意味、ガバナンス、リアルタイムの状況認識が欠けていると、AIの取り組みは停滞します。コンテキスト・エンジニアリングは、分断された企業データを信頼できるAI対応コンテキストに変換することで、こうした課題に対処します。
企業データの分断

企業データがアプリケーション、クラウド、データウェアハウス、データレイクハウス、ドキュメント、ストリームに分散していると、AIは適切に推論しにくくなります。コンテキスト・エンジニアリングは、データの所在を維持したまま分散データへのアクセスを統合するため、AIは包括的でつながりのあるコンテキストに基づいて推論できます。
ビジネス上の意味の不整合

定義、メタデータ、データ・リネージュがシステムごとに異なると、AIはデータを一貫して解釈したり、結果を説明したりできません。コンテキスト・エンジニアリングは、共通のビジネス上の意味を確立し、AIが正確に推論して、信頼性が高く説明可能な結果を提供できるようにします。
ガバナンスとAI実行の分断

ガバナンス・ポリシーは、AIがランタイムで使用するシステムの外部に存在することが多く、信頼と制御にギャップが生じます。コンテキスト・エンジニアリングは、ガバナンス、アクセス制御、データ・リネージュをAIのデータアクセスに直接組み込み、大規模環境でコンプライアンスに準拠した信頼できるAIを支援します。
リアルタイム・シグナルの欠落
静的データのみに基づく場合、AIのインサイトはすぐに古くなります。コンテキスト・エンジニアリングは、リアルタイム・データとストリーミング・データを統合し、AIアプリケーションやAIエージェントが変化に対してタイムリーで関連性の高いアクションで対応できるようにします。

関連製品

これらのIBM製品は組み合わさることで、コンテキスト・エンジニアリングの基盤を構成します。企業データ、ビジネス上の意味、ガバナンス、リアルタイム・シグナルをつなぎ、AIが信頼性が高く説明可能な成果を提供できるようにします。
IBM watsonx.data

パフォーマンスとAI対応を重視して構築されたオープンなハイブリッド・データ基盤、IBM® watsonx.dataで、構造化データと非構造化データへのアクセスを統合します。

watsonx.dataはこちら
IBM® watsonx.data上のOpenRAG

watsonx.data上のOpenRAGは、オープンなフェデレーテッド・アクセスにより、AIをガバナンスが適用された非構造化データに接続し、ランタイムでポリシーを適用します。

OpenRAGのご紹介
IBM® Confluent

現在はIBMの一部となったApache Kafkaの開発者が設計したプライベートクラウド・プラットフォーム、IBM® Confluentを使用して、 データのストリーミング、接続、処理、ガバナンス適用をリアルタイムで実行できます。 IBM

IBM® Confluentはこちら
IBM watsonx.data intelligence

AI搭載の検出、メタデータ管理、自動化ツールを活用して、企業全体でデータを容易に検索、理解、信頼できます。

watsonx.data intelligenceの詳細はこちら
関連サービス

ハイブリッド環境全体で分析、AI、AIエージェントを支えるAI対応データ基盤の設計と実装

IBMのデータおよびAIコンサルティング・サービスはこちら
青と紫の色調の抽象的なインターフェースで、つながった図形、アイコン、フロー線の中にある円形ノードをタップする手

コンプライアンスと信頼の確保を支援するガバナンス・モデルにより、責任ある生成AIの実践を確立します。

IBMのAIガバナンス・コンサルティング・サービスはこちら
幾何学図形が縦に並び、円形ノードに向かって手が伸びている抽象的なイラスト

ビジネス目標とデータ・セットに合わせたデータ分析ソリューションで、インサイトを迅速に発見できます。

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明るい背景の上に、紫から青へと変化する半透明のパネルが斜めに重なって配置された抽象的なイラスト

参考情報

明るい背景の上に、星のような形を成す青い波状の輪郭線を示した抽象的なイラスト
コンテキスト・エンジニアリングは、企業向けAIエージェントに欠けていたインフラストラクチャー層です。データ・リーダー向け電子書籍を読む
明るい背景の上に、淡いオレンジとピンクの色調の半透明な曲線状の弧を示した抽象的なイラスト
データをビジネス・インサイトに変換1,700名のCDO（最高データ責任者）を対象とした新たなグローバル調査で、AIの成果をめぐる競争において経営幹部に欠かせない要件が明らかになりました。
明るい背景の上に、透明な角丸正方形のフレームが3つ重なっている抽象的な3Dイラスト
AIにはデータの課題があります。データにはAIソリューションが必要です。AI対応データに関するデータ・リーダー向けガイドを読む
明るい背景の上に、絡み合った半透明の青いループが球状の形を作る抽象的な3Dイラスト
IBMは、2025年Gartner® Magic Quadrant™ for Metadata Management Solutionsでリーダーに選出されました。
明るい背景の上に、絡み合った半透明の紫色のループが球状の形を作る抽象的な3Dイラスト
オープンソースの検索・分析エンジンを使用して、幅広いデータソースのデータをインデックス化、照会、分析できます。
次のステップ

AIを実験段階から本番運用へ移行するために必要な、信頼できるデータ基盤の構築を始めましょう。

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