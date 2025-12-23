データをビジネス・洞察に変換

AIコミットメントのビジネス価値を最大化するというプレッシャーの下、データ・リーダーは、管理され、アクセス可能で、設計されたデータを優先するべきです

白い背景に波やリボンに似た青と白の抽象的なデザイン

データリーダーはAI時代をリードする準備ができているでしょうか。

1,700人のCDOを対象とした新しいグローバル調査済みでは、上昇における役割が明らかになりましたが、依然として戦略的および運用上の課題も存在しています。

重要ポイント

26％

自社のデータ機能がAIを活用した新たな収益の柱になると感じているCDOの割合1

 81%

AIのためにデータを一元化するのではなく、データにAIを導入すると回答したCDOの割合1

 79%

AIエージェントをどのように拡張し、管理するかを定義しようとしているCDOの割合1

 82％

昨年は存在しなかったデータ関連の職務を採用するCDOの共有-最も多いのは生成AI1

成功に向けて行動を起こす

経営幹部レベルのデータ・リーダーは、AIの成果をめぐる競争において、一連の交渉の余地のない問題に直面しています。適切なステップに進むことで、成功を推進することができます。
コンピューターの前に立つクラウド開発者
データをAIの燃料に変える

AIの成果は、ビジネス目標に沿った高品質のデータによって決まります。ビデオ、プレゼンテーション、Eメールなどの非構造化データにアクセスして強化します。
サーバールームで話し合う、バッジとクリップボードを持つ2人
データとAIの両方について規律を持つ

複雑さが増す中で、セキュリティおよびガバナンスチームは協力すべきです。人材、プロセス、テクノロジーを統合して、導入、イノベーション、ROIを加速します。
オフィスでノートPCを見る同僚 - セキュリティーとガバナンスのセッション
従業員に洞察へのアクセスを提供する

タイムリーなデータがなければ意思決定は停滞します。管理対象データにアクセスできるようになると、一元化されたデータチームへの依存が減り、結果を迅速に得ることができます。
モニターのある部屋でタブレットを見ながらAIオートメーションについて話し合う3人
データとテクノロジーを1つの分野として扱う

CIO、CDO、CTOは、投資を活用し、統合を簡素化し、AI対応データを大規模に提供することで、真のビジネス価値を実現するために優先順位を調整する必要があります。  
レポート：経営幹部が情報をインパクトに変える方法

今日のAI経済の成功は、データをビジネスの成果に結び付けられるかどうかにかかっており、CDOの92%が同意していますが、これをうまく実行していると考えているのはわずか3分の1に過ぎません。

このレポートは、さまざまな業種・業務や地域の1,700人のCDOからの調査データに基づいており、組織が先んじるために必要な実行可能な洞察と交渉の余地がありません。

空を映すガラスの高層ビル
次のステップ

CDOの92%が、AIの成功はデータをビジネス成果に結び付けることに同意している理由をご覧ください。

脚注

1. 2025年チーフ・データ・オフィサー調査：AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, November 2025.