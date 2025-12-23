AIコミットメントのビジネス価値を最大化するというプレッシャーの下、データ・リーダーは、管理され、アクセス可能で、設計されたデータを優先するべきです
1,700人のCDOを対象とした新しいグローバル調査済みでは、上昇における役割が明らかになりましたが、依然として戦略的および運用上の課題も存在しています。
自社のデータ機能がAIを活用した新たな収益の柱になると感じているCDOの割合1
AIのためにデータを一元化するのではなく、データにAIを導入すると回答したCDOの割合1
AIエージェントをどのように拡張し、管理するかを定義しようとしているCDOの割合1
昨年は存在しなかったデータ関連の職務を採用するCDOの共有-最も多いのは生成AI1
経営幹部レベルのデータ・リーダーは、AIの成果をめぐる競争において、一連の交渉の余地のない問題に直面しています。適切なステップに進むことで、成功を推進することができます。
今日のAI経済の成功は、データをビジネスの成果に結び付けられるかどうかにかかっており、CDOの92%が同意していますが、これをうまく実行していると考えているのはわずか3分の1に過ぎません。
このレポートは、さまざまな業種・業務や地域の1,700人のCDOからの調査データに基づいており、組織が先んじるために必要な実行可能な洞察と交渉の余地がありません。
CDOの92%が、AIの成功はデータをビジネス成果に結び付けることに同意している理由をご覧ください。