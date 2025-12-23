今日のAI経済の成功は、データをビジネスの成果に結び付けられるかどうかにかかっており、CDOの92%が同意していますが、これをうまく実行していると考えているのはわずか3分の1に過ぎません。

このレポートは、さまざまな業種・業務や地域の1,700人のCDOからの調査データに基づいており、組織が先んじるために必要な実行可能な洞察と交渉の余地がありません。