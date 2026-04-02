Confluent, an IBM Company

Apache Kafkaのオリジナルの共同開発者によって設計された、データのストリーミング、接続、処理、およびガバナンスのためのリアルタイム・プラットフォーム（現在はIBMの一部）
IBMとConfluent社は、イベント駆動型のアプリケーション、アナリティクス、およびAIのためのデータ基盤を共に進化させています。このコラボレーションにより、Confluent社の業界をリードするストリーミング・プラットフォームと、IBMのハイブリッドクラウド、データ、およびAIの機能を統合し、大規模にデータを価値に変換するための、エンタープライズ対応の基盤を提供します。
パフォーマンスと精度を向上させるリアルタイムのコンテキスト・データを使用して、実験段階から本番環境への移行を実現します。
ガバナンスされた再利用可能なリアルタイム・データを基盤として構築された新しい製品や取り組みを、より迅速に市場に投入します。
ポイントツーポイント、バッチ、およびストリーミングのパイプラインを、将来にわたって有効な1つのプラットフォームに、より低コストで統合します。
Confluent Cloudの99.99％のアップタイムSLAにより、比類のない信頼性を実現し、瞬時にスケーリングしながらGBps以上のワークロードを処理します。
組み込みのガバナンスおよび品質ツールにより、信頼性が高く、安全で、コンプライアンスに準拠したデータに基づくアプリケーション動作が保証されます。
Confluent上で管理されるApache Flinkサービスを使用して、データをリアルタイムで大規模に処理および変換し、低遅延分析、クラウドネイティブ・アプリケーション、および応答性の高いAIを実現します。
Tableflowを使用して、データ・ストリームをデータレイク用のオープン・テーブルに変換します。わずか数回のクリックで、計算コストを最大50％削減し、アナリティクス・データの鮮度を高めることができます。
過去のデータから学習し、新しい情報を即座に処理し、本番環境において意思決定をその場で提供する、リアルタイムかつ再現可能なAIシステムを構築します。
リネージュ、ポリシー適用、および品質管理機能により、すべてのモデル、エージェント、およびワークフローが継続的に更新されるエンタープライズ・データ上で確実に実行されるようにします。
ハイブリッド環境全体にわたって、信頼性の高いトランザクション・メッセージングを先進の統合およびオーケストレーションと組み合わせます。
トランザクションの発生源でリアルタイム・イベントを検知および活用し、トランザクション・データをリアルタイム分析、自動化、およびAIのためにストリーミングします。
リアルタイムのイベント・ストリームを構造化および非構造化エンタープライズ・データと統合し、ハイブリッド・エンタープライズ全体で、信頼性の高いAI対応データを提供します。
イベント・ストリーミングとエンタープライズ統合を一本化し、ハイブリッド環境全体でアプリケーション、データ、およびシステムを接続します。
ミッションクリティカルなIBM ZのトランザクションおよびSoRに、リアルタイムのイベント・ストリーミングを導入します。メインフレームのトランザクションとイベントをKafkaベースのアーキテクチャーに安全にストリーミングします。