Confluent, an IBM Company

IBMとConfluent社は、イベント駆動型のアプリケーション、アナリティクス、およびAIのためのデータ基盤を共に進化させています。このコラボレーションにより、Confluent社の業界をリードするストリーミング・プラットフォームと、IBMのハイブリッドクラウド、データ、およびAIの機能を統合し、大規模にデータを価値に変換するための、エンタープライズ対応の基盤を提供します。