Confluent, an IBM Company

Apache Kafkaのオリジナルの共同開発者によって設計された、データのストリーミング、接続、処理、およびガバナンスのためのリアルタイム・プラットフォーム（現在はIBMの一部）

エンタープライズAIを加速させるデータ・ストリーム・プラットフォーム

IBMとConfluent社は、イベント駆動型のアプリケーション、アナリティクス、およびAIのためのデータ基盤を共に進化させています。このコラボレーションにより、Confluent社の業界をリードするストリーミング・プラットフォームと、IBMのハイブリッドクラウド、データ、およびAIの機能を統合し、大規模にデータを価値に変換するための、エンタープライズ対応の基盤を提供します。
ビジネス・インパクト
リアルタイムAIを強化

パフォーマンスと精度を向上させるリアルタイムのコンテキスト・データを使用して、実験段階から本番環境への移行を実現します。

 GEP社が予測パフォーマンスを14倍向上させた方法を見る
商品化までの時間を短縮

ガバナンスされた再利用可能なリアルタイム・データを基盤として構築された新しい製品や取り組みを、より迅速に市場に投入します。

 Notion社が日々1億人以上のユーザーを支えている方法を見る
インフラストラクチャのコストを削減

ポイントツーポイント、バッチ、およびストリーミングのパイプラインを、将来にわたって有効な1つのプラットフォームに、より低コストで統合します。

 SAS社が69％のコスト削減を実現した方法を見る
Webセミナー｜2026年4月7日｜信頼できるリアルタイム・データによるエージェント型AIの強化
IBMとConfluent社のエキスパートが、リアルタイム・データとエンタープライズ・グレードのガバナンスおよびレジリエンスをどのように統合できるかについて解説します。
Webセミナーに登録

データ・ストリーム・プラットフォームの機能

クラウドネイティブな拡張性

Confluent Cloudの99.99％のアップタイムSLAにより、比類のない信頼性を実現し、瞬時にスケーリングしながらGBps以上のワークロードを処理します。

詳細はこちら

120以上のネイティブ統合

事前構築済みのKafkaコネクターを使用して、レガシー・データベースと最新のクラウド・サービスをエコシステム全体にわたってシームレスに接続します。

詳細はこちら

ストリームネイティブ・ガバナンス・スイート

組み込みのガバナンスおよび品質ツールにより、信頼性が高く、安全で、コンプライアンスに準拠したデータに基づくアプリケーション動作が保証されます。

詳細はこちら

高度なストリーム処理

Confluent上で管理されるApache Flinkサービスを使用して、データをリアルタイムで大規模に処理および変換し、低遅延分析、クラウドネイティブ・アプリケーション、および応答性の高いAIを実現します。

詳細はこちら

ストリーム・ツー・テーブルの自動化

Tableflowを使用して、データ・ストリームをデータレイク用のオープン・テーブルに変換します。わずか数回のクリックで、計算コストを最大50％削減し、アナリティクス・データの鮮度を高めることができます。

詳細はこちら

コンテキスト・リッチなAIのためのストリーミング・サービス

過去のデータから学習し、新しい情報を即座に処理し、本番環境において意思決定をその場で提供する、リアルタイムかつ再現可能なAIシステムを構築します。

詳細はこちら
ユースケース
AI対応のリアルタイム・データ

リネージュ、ポリシー適用、および品質管理機能により、すべてのモデル、エージェント、およびワークフローが継続的に更新されるエンタープライズ・データ上で確実に実行されるようにします。
イベント駆動型の自動化

ハイブリッド環境全体にわたって、信頼性の高いトランザクション・メッセージングを先進の統合およびオーケストレーションと組み合わせます。
モダナイズされたメインフレームの活用

トランザクションの発生源でリアルタイム・イベントを検知および活用し、トランザクション・データをリアルタイム分析、自動化、およびAIのためにストリーミングします。
パートナーと未来を拓く Confluent + IBM watsonx.data

リアルタイムのイベント・ストリームを構造化および非構造化エンタープライズ・データと統合し、ハイブリッド・エンタープライズ全体で、信頼性の高いAI対応データを提供します。

  • 移動中のデータと静止中のエンタープライズ・データをオープンなハイブリッド・データ基盤上で統合
  • メタデータ、リネージュ、およびポリシーに基づくコンテキストを付与し、データの高い信頼性、再利用性、およびAI対応を実現
  • 管理対象データ製品を、企業全体のアプリケーション、アナリティクス、およびAIエージェントに提供
 Confluent + IBM Integration

イベント・ストリーミングとエンタープライズ統合を一本化し、ハイブリッド環境全体でアプリケーション、データ、およびシステムを接続します。

  • 拡張性の高いイベント駆動型バックボーンを使用して、断片化した統合アーキテクチャー全体でイベントをストリーミングおよび統合
  • イベント・ストリーミング、API、B2B／EDI、iPaaS、およびIBM MQにわたる包括的な統合パターンを実現
  • リアルタイムのデータ・フローにより、自動化とビジネスの応答性を向上
 Confluent + IBM Z

ミッションクリティカルなIBM ZのトランザクションおよびSoRに、リアルタイムのイベント・ストリーミングを導入します。メインフレームのトランザクションとイベントをKafkaベースのアーキテクチャーに安全にストリーミングします。

  • メインフレームのトランザクションとイベントをKafkaベースのアーキテクチャーに安全にストリーミング
  • 基幹システムに影響を与えることなく、IBM Zのデータをクラウド・アプリケーション、アナリティクス、およびAIとリアルタイムに統合
  • 信頼性の高いエンタープライズ・イベント・ストリームにより、応答性の高いデジタル・エクスペリエンスと自動化を強化
次のステップ

データ・ストリームについての詳細をご確認ください。

  1. 無料で始める
  2. Currentに参加する