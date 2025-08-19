IBMのAIモデル

信頼性の高い基盤で、柔軟かつスケーラブルなエンタープライズAIを実現

適切なAIモデルを選ぶには IBM Graniteの詳細はこちら
AIインターフェース、さまざまなマネージャー、コード行を備えたウィンドウのネットワークが、青い線で接続されている

AIモデルに対する私たちのアプローチ

適切なモデルの選択が、AIアプリケーション、ブランド、収益に大きな違いを生みます。IBMでは、主要プロバイダーが提供する何千ものモデルから自由に選択できます。IBM® Granite、サード・パーティー・オプション、独自のカスタム・モデルのいずれでも、お客様のユースケースに最適なモデルをお選びいただけます。
大きな緑の立方体の中に1つの小さな青い立方体が入れ子状になった立方体アート
ビジネス向けにカスタマイズされたIBM Graniteファミリーの、オープンで高性能かつ信頼性の高いモデルは、競争力のある価格で卓越した性能を提供します。
Llamaモデルは、オープンかつ効率的な大規模言語モデルであり、幅広い自然言語タスクにおいて汎用性と強力な性能を発揮するように設計されています。

Meta Llamaモデル・ライブラリーを見る
IBM Model Gatewayでは、安全かつ一元的にOpenAIやAnthropicなどのプロバイダーの主要モデルにアクセスして、柔軟性、コントロール、コストの最適化を実現できます。

Model Gatewayの詳細はこちら
Mistralモデルは、モジュール性を考慮して設計され、テキスト生成、推論、および多言語アプリケーション向けに最適化された、高速で高性能なオープン・ウェイト言語モデルです。

Mistral AIモデル・ライブラリーを見る
さまざまなアーキテクチャーを使用した独自のカスタム基盤モデルをwatsonx.ai®に導入し、業界や分野に固有のAIタスクを強化できます。

動画を見る

IBMのオープンソースモデル、IBM Granite

オープン
Apache 2.0でオープンソース・ライセンスされているGraniteは、透明性を確保しながら、あらゆるインフラストラクチャーで最大限のカスタマイズ性と導入の柔軟性を実現します。
高性能
この小規模な高性能モデルは、重要な企業業務の効率と拡張性を最大化するように設計されています。
信頼
トレーニング・データとプロセスの透明性や、危害検知機能、組み込みのガードレールによって、「ブラックボックス」AIのリスクを排除します。
Graniteの詳細はこちら

モデルを選んで、構築を開始

適切なAIモデルの選択は始まりに過ぎません。強力なIBM watsonxのポートフォリオと組み合わせると、IBMのAIモデルは、ライフサイクルのあらゆる段階で効果的にAIの拡張と管理ができるようになります。
watsonx OrchestraterchestrateのUIの図
IBM® watsonx Orchestrate 時間を取られる雑務はもう不要です

AIアシスタントとエージェントを簡単に作成、デプロイ、管理して、ビジネスや顧客対応のプロセスを自動化および簡素化することで、生産性を向上させます。

 AIエージェントを活用する
watsonx Code AssistantのUIの図
IBM watsonx Code Assistant 一生懸命、ではなく、よりスマートにコーディングする

アプリケーションのライフサイクル全体にAIを導入して開発タスクを自動化し、ワークフローを合理化することで、開発者の生産性を高め、市場投入までの時間を短縮します。

 コーディング効率性を高める
watsonx aiのUIの図
IBM watsonx.ai AIスタジオへの一歩

AI開発者ツールキットと完全なAIライフサイクル管理を備えた、統合された共同作業型エンドツーエンドの開発者スタジオを利用して、カスタムAIアプリケーションをより迅速かつ簡単に開発できます。

 アプリをカスタマイズする
watsonx.dataのUIの図
IBM watsonx.data データを信頼し、意思決定を信頼する

信頼できるデータをどこからでも、あらゆる形式で管理、準備、統合できるため、AIのインサイトをより迅速に引き出し、AIアプリケーションの関連性と精度を向上させることができます。

 データを統合する
watsonx.governanceのUIの図
IBM® watsonx.governance リスクを軽減し、規制を遵守します。

ガバナンスを自動化して、AIリスクを先見的に管理し、規制遵守を簡素化し、責任ある説明可能なAIワークフローを作成します。

 リスクに対して先手を打つ
watsonx OrchestraterchestrateのUIの図
IBM® watsonx Orchestrate 時間を取られる雑務はもう不要です

AIアシスタントとエージェントを簡単に作成、デプロイ、管理して、ビジネスや顧客対応のプロセスを自動化および簡素化することで、生産性を向上させます。

 AIエージェントを活用する
watsonx Code AssistantのUIの図
IBM watsonx Code Assistant 一生懸命、ではなく、よりスマートにコーディングする

アプリケーションのライフサイクル全体にAIを導入して開発タスクを自動化し、ワークフローを合理化することで、開発者の生産性を高め、市場投入までの時間を短縮します。

 コーディング効率性を高める
watsonx aiのUIの図
IBM watsonx.ai AIスタジオへの一歩

AI開発者ツールキットと完全なAIライフサイクル管理を備えた、統合された共同作業型エンドツーエンドの開発者スタジオを利用して、カスタムAIアプリケーションをより迅速かつ簡単に開発できます。

 アプリをカスタマイズする
watsonx.dataのUIの図
IBM watsonx.data データを信頼し、意思決定を信頼する

信頼できるデータをどこからでも、あらゆる形式で管理、準備、統合できるため、AIのインサイトをより迅速に引き出し、AIアプリケーションの関連性と精度を向上させることができます。

 データを統合する
watsonx.governanceのUIの図
IBM® watsonx.governance リスクを軽減し、規制を遵守します。

ガバナンスを自動化して、AIリスクを先見的に管理し、規制遵守を簡素化し、責任ある説明可能なAIワークフローを作成します。

 リスクに対して先手を打つ

信頼できるAI

責任あるAIは私たちの使命の中核であり、IBMが開発するすべてのソリューションには公平性、透明性、プライバシー、セキュリティが組み込まれています。IBMは、信頼と透明性の原則に従って、AIシステムが倫理的で説明可能であり、組織や社会全体の利益となるように設計しています。

 IBM AI倫理の詳細はこちら 信頼と透明性のガイドラインを見る
1人のスピーカーが2列に並んで座っている複数の人に演説するプロフェッショナルな会議。
AI倫理委員会（Ethics Board）
IBM AI倫理委員会は、AIの開発と導入を管理し、AIがIBMの価値観と一致するように、また責任あるイノベーションを推進できるようにしています。
AI Allianceのロゴ
AI Alliance
AI Allianceは、科学的な厳密性、安全性、ダイバーシティー、経済的競争力を確保しながら、AIの責任あるイノベーションを加速するために、AIオープンソース・コミュニティーを構築しています。
TechXchange 2024のGranite広告で使用されている、青、緑、灰色の同心正方形の抽象的な幾何学模様。
Granite Guardianモデル
Granite Guardianモデルは、バイアス、非倫理的な行動、ハルシネーションなどのリスクを検知して軽減し、安全で責任あるAIの導入を実現するように設計されています。
それぞれに青いノードと線のネットワークがある6つの六角形の連続体。
安全なAI：リスクと修復
AIモデルでビジネスをどのように変革できるか、またAIモデルを責任を持って導入するためにどのようなガードレールとガバナンスが必要かについてご紹介します。

最新情報

Granite 4.0 Tinyプレビュー：次世代のGraniteモデルを一足先にご紹介 時系列パターンを正確に把握するAIモデル 小規模AIモデルと大規模AIモデル：トレードオフとユースケースの解説 watsonx.aiで、あらゆるモデルにどこからでもアクセス
次のステップ

AIを業務に利用する準備はよろしいですか？IBMは、ユースケースに適したAIモデルの特定や、貴社のような組織が生成AIからどのように価値を引き出しているかの分析、戦略から拡張までのロードマップ構築をお手伝いします。

 watsonx.aiを無料でお試しいただけます AI戦略セッションの予定を入れる