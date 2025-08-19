信頼性の高い基盤で、柔軟かつスケーラブルなエンタープライズAIを実現
適切なモデルの選択が、AIアプリケーション、ブランド、収益に大きな違いを生みます。IBMでは、主要プロバイダーが提供する何千ものモデルから自由に選択できます。IBM® Granite、サード・パーティー・オプション、独自のカスタム・モデルのいずれでも、お客様のユースケースに最適なモデルをお選びいただけます。
適切なAIモデルの選択は始まりに過ぎません。強力なIBM watsonxのポートフォリオと組み合わせると、IBMのAIモデルは、ライフサイクルのあらゆる段階で効果的にAIの拡張と管理ができるようになります。
責任あるAIは私たちの使命の中核であり、IBMが開発するすべてのソリューションには公平性、透明性、プライバシー、セキュリティが組み込まれています。IBMは、信頼と透明性の原則に従って、AIシステムが倫理的で説明可能であり、組織や社会全体の利益となるように設計しています。
AIを業務に利用する準備はよろしいですか？IBMは、ユースケースに適したAIモデルの特定や、貴社のような組織が生成AIからどのように価値を引き出しているかの分析、戦略から拡張までのロードマップ構築をお手伝いします。