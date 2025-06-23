watsonx.aiで、あらゆるモデルにどこからでもアクセス

2025年6月23日
今度のwatsonx.ai Model Gateway in Public Previewは、統合されたインターフェースを通じて、主要なAI基盤モデルへのアクセスを簡素化する新しいエンタープライズ・ソリューションです。
Model Gatewayを使用することで、組織はベンダー・ロックインされることなく、IBMのGraniteモデルを、OpenAI、Anthropic、NVIDIA、Cerebrasなどの業界をリードする基盤モデルと統合できます。このAIに依存しないアプローチにより、企業はモデルがどこにホストされているかに関係なく、制御を維持し、柔軟性を高め、コストを最適化することができます。
Model Gatewayは、watsonx.aiの最後の柱です。マルチモデル戦略により、プラットフォーム上でサードパーティのホスト・モデルを使用するという究極の選択肢をお客様に提供します。ユーザーは、サードパーティ・モデルを活用して、任意のOOTBテンプレートを使用してエージェントを開発し、AIサービスとして迅速に展開できます。
watsonx.ai Model Gatewayは以下の機能を実現します。
企業がAIの導入を拡大するにつれて、多くはクラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境にまたがる複数の基盤モデルを活用しています。この複雑さを管理するには、ガバナンス、コスト効率、運用監視に課題が伴います。企業は、モデルのオーケストレーションを簡素化し、ポリシーを適用し、コストを最適化し、ほぼリアルタイムの可視性を提供する一元化されたAIコントロール・プレーンを必要としています。
今後数か月間で、開発者はPrompt LabなどのDeveloper Playgroundツールを活用して、あらゆる基盤モデルを試し、AIアプリケーションを効率的に展開し、AutoAI RAGを使用したRAGソリューションを開発し、watsonxファミリーの他の製品と統合できるようになります。今後数週間のうちに、開発者向けの管理機能を強化するための主要な機能が追加されます。
OpenAIを使用する統一されたAPIアプローチにより、企業はコストのかかる再構成を必要とせずに、シームレスにモデルを切り替えることができます。
ユーザーへの基盤モデル・サービスの選択肢を増やすというIBMの使命の一環として、watsonx.ai Model Gatewayは、自社のウウェハースケール・チップを使用した高速推論の大手プロバイダーであるCerebras社にも接続しています。
「Cerebrasの記録的なAI推論機能をIBMのwatsonx.ai Model Gatewayに導入できることを嬉しく思います」とCerebras社のWorldwide Partners担当EVPであるAlan Chhabra氏は述べています。この提携は、高性能AIに対する需要の高まりに直接対応し、企業がレイテンシーのボトルネックを発生させずに、深層推論とエージェント型AIのための強力な基盤モデルをシームレスに展開できるようにします。これは、最も野心的なAIイニシアチブを大規模に運用しようとしている企業にとって、大きな変革をもたらすものです」
この機能を共有できることを嬉しく思います。また、改良のためにフィードバックをいただくことを楽しみにしております。
IBMの将来の方向性と意図に関する記述は目標や目的を表すものに過ぎず、予告なしに変更または撤回されることがあります。