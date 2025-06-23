watsonx.aiで、あらゆるモデルにどこからでもアクセス

OpenAIを使用する統一されたAPIアプローチにより、企業はコストのかかる再構成を必要とせずに、シームレスにモデルを切り替えることができます。

ユーザーへの基盤モデル・サービスの選択肢を増やすというIBMの使命の一環として、watsonx.ai Model Gatewayは、自社のウウェハースケール・チップを使用した高速推論の大手プロバイダーであるCerebras社にも接続しています。

「Cerebrasの記録的なAI推論機能をIBMのwatsonx.ai Model Gatewayに導入できることを嬉しく思います」とCerebras社のWorldwide Partners担当EVPであるAlan Chhabra氏は述べています。この提携は、高性能AIに対する需要の高まりに直接対応し、企業がレイテンシーのボトルネックを発生させずに、深層推論とエージェント型AIのための強力な基盤モデルをシームレスに展開できるようにします。これは、最も野心的なAIイニシアチブを大規模に運用しようとしている企業にとって、大きな変革をもたらすものです」

この機能を共有できることを嬉しく思います。また、改良のためにフィードバックをいただくことを楽しみにしております。