MeitYとは？

電子情報技術省（MeitY）は、官公庁および公共部門の組織のデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを推進するインドの官公庁機関です。また、この機関は、エレクトロニクスや情報技術の使用に関する政策、ストラテジー、フレームワークを策定する責任も負っています。

インド政府は、クラウド・コンピューティングのメリットを活かし、情報通信技術（ICT）コストを最適化しながら、部門や機関全体でのクラウド導入の普及を加速するために、「MeghRaj」と呼ばれる野心的なインド政府（GI）クラウド・イニシアチブに着手しました。

MeitYは、登録基準に準拠し、標準化テストおよび品質認証（STQC）局による監査を受ける必要があるクラウド・サービス・プロバイダー（CSP）の登録を行っています。MeitYでの登録が完了したCSPだけが、政府および公共部門のクラウド調達プログラムに参加できるようになります。

MeitYで登録されるには、提供されるクラウド・サービスがインド国内でホストされ、データの所在がインド国内に限定される必要があります。また、クラウド・サービス・プロバイダーは、ISO 27001ISO 27017ISO 27018ISO 20000などの世界標準に準拠し続ける必要があります。
IBM CloudとMeitY

IBM Cloudは、インドのIBM Cloudチェンナイ・データセンターが提供するクラウドサービスに対して、MeitYによるクラウド・サービス・プロバイダー（CSP）の登録を完了しました。この登録は、IBM Cloudのサービスが、インドの官公庁が設定した厳格なセキュリティーおよびコンプライアンス基準に準拠しており、公共部門および官公庁機関による使用に適格であることを確認するものです。

MeitYのWebサイトに掲載されているIBM Cloudの登録を見る。
