政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）は、パブリック・クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）のセキュリティーを評価するための日本政府のプログラムです。ISMAPは、CSPおよびそのサービスを評価・登録する独立した第三者監査機関を承認し、日本政府が定める特定のセキュリティー要件を満たしていることを保証します。これにより、政府機関主導のアセスメントによる負担やコストをかけずに、各機関が利用できるようになりました。

レポートおよびその他の文書

IBM CloudのIaaSおよびPaaSの登録状況は、ISMAPのウェブサイトでご覧いただけます（掲載情報は日本語です）。