Unipol社、IBMと提携してオペレーションを再構築し、全社的なAI導入に向けた取り組みを推進
イタリアの大手保険会社であるUnipol Assicurazioni S.p.A.社は、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みにおいて極めて重要な地点に達しました。増大する運用需要に対応し、停滞を回避するために、Unipol社はインテリジェントな自動化を採用し、安全でスケーラブルなIT基盤の構築に着手しました。この新しいインフラストラクチャーは、既存のオペレーションを合理化するだけでなく、データに基づいたより迅速な意思決定を可能にし、長期的なビジネスの機敏性をサポートします。
ITオペレーションをモダナイズし、全社的なAI導入を促進するため、Unipol社はIBMと提携し、IBM watsonxエコシステム上に構築されたAI搭載自動化プラットフォーム「next automation monitoring insurance（NAMI）」を開発しました。IBM watsonx.aiAIスタジオは、即時の洞察と合理化されたワークフロー向けのツールと統合された自然言語インターフェースを用いて、Unipol社の運用ニーズに合わせた生成AIユースケースを実現しました。
これらの機能をサポートするのは、エージェント型AIワークフローと直感的な自然言語インタラクション向けのIBM watsonx Orchestrateソリューション、データ準備向けのIBM Cloud Pak、リアルタイム監視と予測分析向けのIBM Cloud Pak for AIOpsです。このソリューションは当初IBM Cloud上に構築されていましたが、Red Hat OpenShiftを使用してハイブリッドクラウドに移行され、拡張性とデプロイメントの柔軟性が向上しました。Unipol社のガバナンス基準を満たすため、IBM Fusion Hyper-Converged Infrastructure（HCI）が必要なオンプレミス・アーキテクチャーを提供しました。
NAMIはマルチモデル・アプローチを採用しており、Meta社のLlama、Mistral社のPixtral AI、IBM Granite基盤モデルを組み合わせ、モデルを適切なタスクにマッチングしています。
NAMIは、即時および長期的な影響でUnipol社のオペレーションを変革しました。イベント応答時間は20分からわずか90秒に短縮され、解決が迅速化され、中断も軽減されました。NAMIは2カ月で800を超えるシステム・イベントを分析し、その多くを自律的に解決し、エスカレーションしたのは538件にとどまりました。以前は、Unipol社の制御室がほぼリアルタイムで監視していたイベントはわずか26％でした。2025年6月以降、NAMIは100％を担当し、技術チームはより価値の高い戦略的な取り組みに集中できるようになりました。
運用効率は大幅に向上し、会計・請求プロセスにかかる時間は21時間から18時間に短縮され、インシデント処理時間は90％短縮され、技術チームはより迅速にデータを分析できるようになりました。NAMIは、多数の監視システムを統一されたデータレイクに統合することで、リアルタイム監視、予測分析、自動レポート作成を促進し、意思決定を強化しました。
Unipol社は今後、完全なイベント自動化、エージェント型AI主導のプロセス変革、ハイブリッドクラウド・サポートによってNAMIを拡張する予定であり、IBM z17™テクノロジーによるインフラストラクチャーの強化に向けて進化し、継続的な最適化とインテリジェントなビジネスの進化を可能にします。
Unipol Assicurazioni S.p.A.社は1963年に設立され、イタリアのボローニャに本社を置く、国内有数の保険グループの一つです。イタリア最大の代理店ネットワークを通じて1,680万人の顧客にサービスを提供しているUnipol社は、自動車・住宅・ヘルスケア・生命保険・資産管理などの包括的なサービスを提供しています。12,000人以上の労働力を擁する同社は、個人と企業の両方に合わせた革新的なソリューションを提供しています。
