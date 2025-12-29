NAMIは、即時および長期的な影響でUnipol社のオペレーションを変革しました。イベント応答時間は20分からわずか90秒に短縮され、解決が迅速化され、中断も軽減されました。NAMIは2カ月で800を超えるシステム・イベントを分析し、その多くを自律的に解決し、エスカレーションしたのは538件にとどまりました。以前は、Unipol社の制御室がほぼリアルタイムで監視していたイベントはわずか26％でした。2025年6月以降、NAMIは100％を担当し、技術チームはより価値の高い戦略的な取り組みに集中できるようになりました。

運用効率は大幅に向上し、会計・請求プロセスにかかる時間は21時間から18時間に短縮され、インシデント処理時間は90％短縮され、技術チームはより迅速にデータを分析できるようになりました。NAMIは、多数の監視システムを統一されたデータレイクに統合することで、リアルタイム監視、予測分析、自動レポート作成を促進し、意思決定を強化しました。

Unipol社は今後、完全なイベント自動化、エージェント型AI主導のプロセス変革、ハイブリッドクラウド・サポートによってNAMIを拡張する予定であり、IBM z17™テクノロジーによるインフラストラクチャーの強化に向けて進化し、継続的な最適化とインテリジェントなビジネスの進化を可能にします。