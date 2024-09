Che cos'è un sistema di elaborazione delle transazioni (TPS)?

Un TPS crea un ambiente di esecuzione veloce e preciso, garantendo la disponibilità, la sicurezza e l'integrità dei dati in varie forme di elaborazione delle informazioni. Un TPS offre inoltre funzioni di personalizzazione e automazione per accelerare le attività di elaborazione dei sistemi informatici e abilitare il reporting per il forecasting di business intelligence (BI) e l'analisi delle tendenze di livello superiore

Il primo TPS, Sabre, fu costruito da IBM per American Airlines all'inizio degli anni '60. Sabre era progettato per elaborare fino a 83.000 transazioni giornaliere e funzionava su due computer IBM 7090. Successive iterazioni di Sabre, come Airline Control Program (ACP) e Transaction Processing Facility (TPF), sarebbero state adottate da grandi banche, società di carte di credito e catene alberghiere. Al giorno d'oggi, le aziende di tutti i principali settori si affidano ai moderni software TPS per l'elaborazione delle transazioni commerciali.

Distinguiti dal sistema di punto vendita (POS) di un commerciante, che viene utilizzato per attività quali la lettura dei dati delle carte di credito, la stampa delle ricevute e la gestione dei pagamenti in contanti: un negozio TPS, l'invio e la ricezione dei dati transazionali necessari per convalidare e completare una transazione commerciale. Ad esempio, un cliente di un negozio di alimentari che acquista un sacchetto di caffè in grani con una carta di credito passerà la carta al POS e il TPS raccoglierà i dati della carta, comunicherà con la banca del cliente e approverà o rifiuterà l'acquisto.

Un commerciante online utilizzerà anche un TPS detto sistema di elaborazione transazionale online (OLTP) per verificare e completare un acquisto simile. In questo caso, OLTP potrebbe anche comunicare con il centro logistico del commerciante per verificare la disponibilità dei prodotti e distribuire le istruzioni di spedizione per l'evasione degli ordini dei clienti.