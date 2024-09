IBM z/Transaction Processing Facility (z/TPF) è un processore ad alta velocità per elevati volumi di transazioni in grado di gestire grandi carichi continui di transazioni complesse su vaste reti distribuite geograficamente. Ma non è solo un semplice processore di transazioni: z/TPF è anche un sistema operativo e un database progettati per integrarsi in un unico sistema.

Risposte rapide e coerenti, anche durante picchi di transazioni imprevedibili

Gestione di milioni di transazioni al secondo

Costo per transazione più basso rispetto ai prodotti della concorrenza

Elaborazione dei database centralizzata, coerente, sicura e ad alta disponibilità