Cos'è la gestione dei costi del cloud?

La gestione dei costi del cloud, che idealmente comporta una combinazione di formazione, governance, previsione dell'utilizzo, strumenti software e monitoraggio continuo in tempo reale, è una componente fondamentale della strategia di gestione del cloud di qualsiasi azienda.

Promuovere la consapevolezza e l’educazione sui costi del cloud è un primo passo naturale per garantire che tutti gli stakeholder, in particolare quelli coinvolti nel provisioning, nell'implementazione e nel funzionamento dei servizi cloud, comprendano l’impatto finanziario del loro processo decisionale. La programmazione dell'educazione finanziaria (ad esempio training, webinar, case study/use case review, ecc.) per argomenti come modelli di prezzi del cloud e strumenti di gestione del cloud può aiutare i membri del team ad acquisire skill di risparmio sui costi preziose.

Sfruttare gli strumenti di gestione finanziaria del cloud è fondamentale anche per ottimizzare la spesa del cloud e identificare le aree di ottimizzazione. Strumenti di gestione dei costi cloud, come la piattaforma IBM Turbonomic, offrono informazioni dettagliate sui modelli di utilizzo e sulle tendenze dei costi, consigli per la riduzione dei costi e funzionalità per l'allocazione, la previsione e l'ottimizzazione dei costi e delle risorse.

Processi come il bilanciamento del carico, il corretto dimensionamento e la scalabilità automatica possono essere sfruttati per utilizzare in modo più efficiente le risorse e la spesa del cloud: