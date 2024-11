La variante zero-shot del chain of thought utilizza le conoscenze intrinseche all'interno dei modelli per affrontare i problemi senza esempi specifici precedenti o perfezionamenti per il compito da svolgere. Questo approccio è particolarmente utile quando si tratta di tipi di problemi nuovi o diversi in cui potrebbero non essere disponibili dati di addestramento personalizzati.4 Questo approccio può utilizzare le proprietà della generazione di prompt standard e della generazione di prompt few-shot.

Per esempio, quando si affronta la domanda "Qual è la capitale di un paese che confina con la Francia e ha una bandiera bianca e rossa?", un modello che utilizza il CoT zero-shot attingerebbe alle sue conoscenze geografiche e di bandiera incorporate per dedurre i passaggi che portano alla Svizzera come risposta, nonostante non sia stato addestrato esplicitamente a questo tipo di domande.