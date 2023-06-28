Cos’è la produttività lenta?

La produttività lenta può essere definita come lavorare a un ritmo più lento su meno attività alla volta per aumentare la produttività e la soddisfazione sul posto di lavoro. La tendenza della produttività lenta impone alle aziende e ai dipendenti di ripensare il concetto di produttività e di creare un ambiente in cui si dà più importanza alla qualità del lavoro che alla quantità.
Nel suo libro Rest: Why You Get More Done When You Work Less, il consulente della Silicon Valley Alex Soojung-Kim Pang parla dell'anno sabbatico che si è preso, in cui ha svolto moltissime attività ma che ha anche vissuto come un periodo estremamente piacevole. Dice di aver capito che il modo convenzionale di pensare all'orario di lavoro e alla produttività è del tutto sbagliato.
La produttività lenta richiede un cambiamento nel modo in cui definiamo la produttività. Incoraggia le aziende e i loro lavoratori a pensare in modo diverso a cosa significhi essere produttivi, considerando domande come:
L'espressione "produttività lenta" è stata coniata da Cal Newport, professore di informatica e autore di best seller di Digital Minimalism e A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload. Ha anche un podcast chiamato Deep Questions with Cal Newport che parla di vivere e lavorare in modo profondo in quello che definisce un mondo sempre più superficiale.
Nel New Yorker, Newport parla della settimana lavorativa di quattro giorni ma dice che è solo una soluzione parziale al problema reale: l'eccesso di lavoro. Ridurre il numero di ore lavorate da una persona senza ridurre il suo workload, afferma, non farebbe altro che peggiorare la situazione. Afferma che la produttività dovrebbe riguardare la qualità del lavoro, non la quantità.
La produttività lenta è simile ad altri movimenti lenti, come il movimento slow food degli anni '80, che sosteneva anche una maggiore consapevolezza.
La fallacia della produttività dice che se lavoriamo sodo o abbastanza velocemente, avremo il tempo per fare le cose che più ci piacciono. Ma essere impegnati non significa necessariamente essere efficaci. Riempire le giornate lavorative di compiti e attività può tenere i dipendenti troppo occupati per esplorare le proprie funzionalità e la propria creatività. Il solo fatto di rimanere occupati può distrarre dal trovare uno scopo e un significato e può portare al burnout.
Con il supporto dell'Harvard Business Review, un sondaggio su 1.500 partecipanti in 46 paesi ha rilevato che il burnout è un problema enorme e globale. I risultati principali includono quanto segue:
Secondo i ricercatori della UC Berkeley e della Deakin University, sei cause principali del burnout sono il sovraccarico di lavoro, la mancanza di controllo, la ricompensa insufficiente, la disgregazione della comunità, l'assenza di equità e il conflitto di valori. Il burnout può anche essere un sintomo di qualcos'altro, come ad esempio il fatto che i dipendenti abbiano liste di compiti infinite che non riusciranno mai a portare a termine.
Un altro ostacolo alla produttività è il lavoro di routine. Lavorare più duramente e più velocemente su più attività può tenere i dipendenti perennemente occupati e più lontani dal raggiungimento dei loro obiettivi. I team di lavoro possono spostare dal lavoro intenso alla produttività fissando un numero minore di obiettivi più raggiungibili, concentrandosi su una cosa alla volta ed eliminando le distrazioni.
Ci sono alcuni benefici facilmente riconoscibili della produttività lenta. Le persone che lavorano a un ritmo più lento su meno cose alla volta spesso hanno una migliore esperienza mentale e hanno più energia per raggiungere i propri obiettivi. Un lavoro semplificato e più intenzionale può anche dare ai dipendenti più tempo per socializzare, riflettere su sé stessi o creare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.
Anche le aziende traggono vantaggio da una bassa produttività. Anche se i dipendenti non sono esauriti, non sono sempre produttivi come potrebbero e dovrebbero essere. Rallentare può aumentare la produttività e migliorare i risultati aziendali, consentendo di avere più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più per i clienti e gli altri stakeholder.
"Cos'altro possiamo fare di fronte a compiti infiniti se non smettere di impegnarci?" si chiede Karla Starr, scrittrice ed educatrice di scienza e business. "Quando sappiamo che la lista delle cose da fare non si accorcerà mai, perché dovremmo ingenuamente raccogliere ulteriori motivazioni quando sappiamo che non cambierà la nostra situazione generale se le attività non si fermano?"
Alcuni paesi mettono fuori legge le e-mail al di fuori dell'orario di lavoro, come la nuova legge belga sul "diritto alla disconnessione". I datori di lavoro possono anche consigliare ai dipendenti di disattivare le notifiche per e-mail, Slack e altri social media. La politica aziendale suggerisce di pubblicare un avviso che indica che sono in modalità "deep work".
Nel suo articolo sul New Yorker, Newport sostiene che se una settimana lavorativa di quattro giorni diventasse lo standard federale, lavorare meno non sarebbe un "esperimento dirompente intrapreso da alcune start-up" ma un'opzione che i datori di lavoro avrebbero per giustificare la mancanza di offerta. E quella giustificazione potrebbe diventare più difficile da sostenere man mano che il tempo passa e i vantaggi di una settimana lavorativa più breve diventano più evidenti.
I manager possono incoraggiare una produttività lenta mantenendo il carico di lavori dei dipendenti a livelli sostenibili dando priorità a un minor numero di progetti, ma a maggiore impatto.
C'è opposizione al rallentamento sul posto di lavoro. La "cultura del lavoro frenetico" tra i lavoratori della conoscenza significa un ambiente del posto di lavoro che enfatizza il duro lavoro e le lunghe ore, nonostante il fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) affermi che il lavoro eccessivo è pericoloso per la salute.
La concorrenza sul posto di lavoro può anche far deragliare la lenta produttività. Ad esempio, Starr descrive gli Stati Uniti come una società capitalista in cui chi vince prende tutto, con norme sociali profondamente radicate. Tali norme sono in contrasto con la produttività lenta.
Newport discute un'altra sfida per rallentare la produttività: la sfida di gestire "il lavoro che non è ancora stato assegnato". In altre parole, alcuni manager potrebbero resistere alla produttività lenta perché richiederebbe loro di dare priorità e assegnare il lavoro, invece di limitarsi a inviare un e-mail a un dipendente su un'attività da svolgere subito.
Un volume di lavoro eccessivo per i lavoratori informatici fa parte del sistema per antonomasia, secondo Newport, e una settimana lavorativa più breve, o semplicemente un limite al numero di ore lavorate, non risolverà il problema. Le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di rallentare il ritmo della giornata lavorativa stessa e dedicare meno tempo in generale al lavoro che non conta.
Potrebbe valere la pena sperimentare una produttività lenta perché la perdita di produttività è costosa. Ad esempio, HubSpot ha scoperto che la perdita di produttività costa alle sole aziende statunitensi 1,8 trilioni di dollari ogni anno.
La tecnologia può essere sia un problema che una soluzione quando si tratta di produttività. Il problema si verifica quando i dipendenti sono sovraccarichi e devono destreggiarsi tra una serie di app per portare a termine il loro lavoro. È una soluzione in cui i dipendenti possono automatizzare le attività ripetitive e dedicare più tempo alle azioni che generano risultati. E dedicare più tempo a un lavoro di qualità superiore è fondamentale per il lento movimento della produttività.
L'intelligenza artificiale (AI) e l'automazione, applicate nel modo giusto, aiutano a ridurre l'onere del lavoro intenso e il numero di strumenti a disposizione dei dipendenti per svolgere il lavoro. Utilizzando l'AI nei processi complessi o in quelli di routine quotidiana, si liberano i dipendenti dal lavoro ripetitivo e si consente loro di ottenere risultati migliori e prendere decisioni più efficaci basate sui dati. Ciò può portare a livelli più elevati di soddisfazione sul lavoro, il che a sua volta porta a tassi di abbandono più bassi, e dipendenti più soddisfatti hanno maggiori probabilità di produrre clienti più soddisfatti.
La produttività consiste nell'ottenere più di quanto si investe. La produttività lenta riguarda la qualità del lavoro rispetto alla quantità. L'automazione intelligente consiste nel fornire ai dipendenti un accesso facile e conversazionale alle informazioni e alle automazioni delle attività di cui hanno bisogno per servire meglio i clienti e svolgere il lavoro più importante.
