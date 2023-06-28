Cos’è la produttività lenta?

Ci sono alcuni benefici facilmente riconoscibili della produttività lenta. Le persone che lavorano a un ritmo più lento su meno cose alla volta spesso hanno una migliore esperienza mentale e hanno più energia per raggiungere i propri obiettivi. Un lavoro semplificato e più intenzionale può anche dare ai dipendenti più tempo per socializzare, riflettere su sé stessi o creare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Anche le aziende traggono vantaggio da una bassa produttività. Anche se i dipendenti non sono esauriti, non sono sempre produttivi come potrebbero e dovrebbero essere. Rallentare può aumentare la produttività e migliorare i risultati aziendali, consentendo di avere più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più per i clienti e gli altri stakeholder.