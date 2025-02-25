Tecniche RAG

Sebbene la RAG naive sia semplice e veloce, la RAG modulare, spesso creata con framework come LangChain, offre maggiore flessibilità, scalabilità e prestazioni, il che la rende più adatta per applicazioni complesse e reali. La RAG avanzata migliora l'accuratezza recuperando informazioni specifiche del contesto in tempo reale, riducendo così al minimo gli errori. Si adatta dinamicamente, incorporando il feedback degli utenti attraverso l'apprendimento attivo e l'apprendimento per rinforzo (RLHF). Inoltre, rafforza le conoscenze specifiche del dominio integrando database specializzati. Ottimizza anche la finestra di contesto dell'LLM recuperando solo i dati più pertinenti e migliorando così l'efficienza. Tuttavia, i sistemi RAG avanzati incontrano sfide come le richieste di elaborazione e latenza più elevate dovute ai processi di recupero e generazione. Richiedono risorse significative per gestire ampie knowledge base e comportano un'implementazione e una manutenzione complesse, in particolare per la messa a punto di retriever, modelli di classificazione e generatori di risposte. In questo spazio eccellono le architetture RAG modulari sviluppate utilizzando LangChain. Il loro design modulare consente una personalizzazione flessibile e la messa a punto o la sostituzione dei singoli componenti, come retriever, ranker e generatori, in modo indipendente. Questo metodo migliora la facilità di manutenzione, semplificando il debug e gli aggiornamenti senza interrompere l'intero sistema. La scalabilità si ottiene distribuendo i moduli su varie risorse, mentre i costi vengono gestiti ottimizzando i processi di recupero e riducendo al minimo l'utilizzo di LLM 9, 10.