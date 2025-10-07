Mutabile vs immutabile è un principio che guida gli approcci moderni allo sviluppo del software e alla gestione dell'infrastruttura.

Questa distinzione può essere paragonata alla scrittura di un testo su una lavagna. Se è possibile aggiungere parole, cancellare parti o modificare ciò che è scritto, allora si parla di risorsa mutabile. Ma se la lavagna non è più modificabile nel momento in cui si finisce e si deve usare una nuova lavagna per scrivere qualcos'altro, si tratta di una risorsa immutabile.

Sebbene questo concetto si applichi ampiamente all'informatica, si riscontra più comunemente nella programmazione. Nella programmazione, capire quali tipi di dati possono essere modificati direttamente rispetto a quando è necessario crearne una nuova copia è essenziale per le attività comuni. Queste attività includono la scrittura di algoritmi, la creazione di application programming interface (API) e la progettazione di classi in programmazione orientata agli oggetti (OOP).

La scelta di utilizzare oggetti modificabili o non modificabili influisce sul modo in cui i dati vengono gestiti nella memoria, sulla sicurezza con cui possono essere condivisi o modificati e sulla possibilità di sperimentare effetti collaterali indesiderati. Questo è il motivo per cui la distinzione tra mutabile e immutabile è un concetto fondamentale sia per i programmatori principianti che per quelli esperti.

Ad esempio, nel linguaggio di programmazione Python, elenchi e dizionari sono tipi mutabili. Gli elementi possono essere aggiunti, rimossi o modificati all'interno di tali oggetti. Al contrario, oggetti come i booleani (valori veri o falsi) o le tuple, ovvero raccolte ordinate come (1,2,3), sono tipi immutabili. Il loro contenuto non può essere modificato o mutato senza creare un oggetto completamente nuovo.