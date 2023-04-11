Risoluzione dei problemi di limitazione della CPU in Kubernetes

Quindi, cosa sta succedendo qui? La limitazione della CPU si verifica quando configura un limite di CPU su un container, il che può rallentare il tempo di risposta della tua applicazione e causare un problema di limitazione. Anche se disponi di risorse più che sufficienti sul nodo sottostante, il workload del container sarà comunque limitato perché non è stato configurato correttamente. Inoltre, l'impatto della limitazione sulle prestazioni può variare a seconda del processore fisico sottostante (Intel vs. AMD vs. NVIDIA). Gli elevati tempi di risposta sono direttamente correlati ai periodi di elevata limitazione della CPU, ed è esattamente così che Kubernetes è stato progettato per funzionare.

Per dare un po' di colore alla situazione, immagina di impostare un limite della CPU di 200 ms e che tale limite venga tradotto in una quota di gruppo nel sistema Linux sottostante. Il container è in grado di utilizzare solo 20 ms di CPU alla volta (l'intervallo di tempo della CPU) perché il periodo di imposizione predefinito è di soli 100 ms. Se la tua attività è più lunga di 20 ms, a causa del throttling ci vorrà 4 volte più tempo per completare l'attività.

In base a questo comportamento, le prestazioni dell'applicazione ne risentiranno a causa dell'aumento dei tempi di risposta causato dalla limitazione e inizierai la risoluzione dei problemi per cercare di individuare il problema.