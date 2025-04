Un'applicazione emergente di AI generativa è la gestione delle conoscenze. Con la potenza dell'AI, le aziende possono utilizzare gli strumenti di gestione delle conoscenze per raccogliere, creare, accedere e condividere dati pertinenti per gli insight organizzativi. Le applicazioni software di gestione delle conoscenze sono spesso implementate in un sistema centralizzato, o knowledge base, per supportare domini e attività aziendali, tra cui talenti, servizio clienti e modernizzazione.

HR, talenti e AI

I reparti delle Risorse Umane (HR) possono utilizzare l'AI attraverso attività come la generazione di contenuti, la retrieval-augmented generation (RAG) e la classificazione. La generazione di contenuti può essere utilizzata per creare rapidamente la descrizione di un ruolo. La retrieval-augmented generation (RAG) può aiutare a identificare le competenze necessarie per un ruolo in base ai documenti interni dell'HR. La classificazione può aiutare a determinare se, alla luce del suo curriculum, un candidato sia adatto all'azienda. Queste attività semplificano il tempo di elaborazione dal momento in cui una persona invia la propria candidatura al momento in cui riceve la decisione finale.

Servizio clienti e AI

Le divisioni del servizio clienti possono utilizzare al meglio l'AI attraverso RAG, sintesi e classificazione. Ad esempio, le aziende possono incorporare nel proprio sito web un customer service chatbot che utilizzerebbe l'AI generativa per essere più conversazionale e specifico riguardo al contesto. La retrieval-augmented generation può essere utilizzata per eseguire ricerche nei documenti interni aziendali e rispondere alle richieste dei clienti generando un output personalizzato. La capacità di sintesi può aiutare i dipendenti fornendo loro un riepilogo del problema del cliente e delle precedenti interazioni con l'azienda. La classificazione del testo può essere utilizzata per classificare il sentiment del cliente. Queste attività possono ridurre il lavoro manuale, migliorando al contempo il supporto clienti e, si spera, la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

Modernizzazione delle applicazioni e AI

La modernizzazione delle applicazioni può essere ottenuta anche con l'aiuto di attività di sintesi e generazione di contenuti. Grazie al riepilogo delle conoscenze e degli obiettivi aziendali, gli sviluppatori possono dedicare meno tempo all'apprendimento delle informazioni necessarie e più tempo alla codifica. Gli addetti all'IT possono anche creare una richiesta di ticket riassuntivo per risolvere rapidamente e dare priorità ai problemi riscontrati in un ticket di assistenza. Un altro modo in cui gli sviluppatori possono utilizzare l'AI generativa consiste nella comunicazione con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in linguaggio umano, chiedendo al modello di generare del codice. Questo può aiutare lo sviluppatore a tradurre i linguaggi di codice, risolvere bug e ridurre il tempo dedicato alla codifica, lasciando più spazio alla creatività.