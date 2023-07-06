Che cos'è la verifica dell'integrità dei dati?

Stabilire chiare politiche di governance dei dati

Le politiche di governance dei dati forniscono le basi per la verifica dell'integrità dei dati definendo le regole, i ruoli e le responsabilità relativi alla gestione dei dati all'interno della tua organizzazione.

Stabilendo politiche chiare di governance dei dati, puoi garantire che la tua organizzazione si impegni a mantenere l'integrità dei dati e che tutti i dipendenti comprendano il loro ruolo nel processo.

Applicare le tecniche di convalida dei dati

Gli algoritmi di machine learning possono essere utilizzati per rilevare e risolvere le anomalie dei dati apprendendo il modello sottostante dei dati e identificando eventuali deviazioni da tale modello. Ad esempio, gli algoritmi di clustering possono essere utilizzati per raggruppare dati simili, consentendo agli analisti di identificare eventuali outlier o tendenze insolite nei dati.

Inoltre, gli algoritmi di rilevamento delle anomalie, come Isolation Forest e Local Outlier Factor, possono essere utilizzati per identificare le anomalie dei dati confrontando ciascun punto dati con i suoi vicini e determinandone il grado di isolamento o deviazione dalla norma.

Automatizzare i controlli di coerenza dei dati

L'automazione dei controlli di coerenza dei dati può aiutare a semplificare il processo di verifica dell'integrità dei dati e ridurre il rischio di errore umano.

Sfruttando strumenti automatizzati, la tua organizzazione può confrontare in modo più efficiente i dati tra diversi sistemi e tabelle, contribuendo a mantenere la coerenza dei dati e prevenire le anomalie dei dati.

Per set di dati di grandi dimensioni, l'automazione è l'unico modo possibile per eseguire controlli di coerenza completi.

Usare tecniche di rilevamento delle anomalie dei dati

Le tecniche di rilevamento delle anomalie dei dati, come il rilevamento dei duplicati e il rilevamento degli outlier, possono aiutare la tua organizzazione a identificare e risolvere potenziali problemi relativi ai dati prima che influiscano sul tuo processo decisionale e sulle operazioni.

Utilizzando queste tecniche come parte del processo di verifica dell'integrità dei dati, è possibile garantire che i dati rimangano accurati, coerenti e affidabili.

Monitorare continuamente l'integrità dei dati

La verifica dell'integrità dei dati non è un'attività una tantum, ma un processo continuo che richiede un monitoraggio continuo. Controllando regolarmente i tuoi dati, implementando controlli automatizzati dell'integrità dei dati e convalidando i dati in tempo reale, puoi assicurarti che i dati della tua organizzazione rimangano affidabili e sicuri nel tempo.

