Mi chiamo Michael e frequento l'ultimo anno della New York University (NYU). Durante il mio periodo universitario, ho svolto numerosi lavori part-time per contribuire a coprire i costi sempre crescenti della vita e dello studio a New York City che spaziavano dall'essere un video editor, allo stage in startup, all'assistenza nella ricerca sull'intelligenza artificiale e a numerosi altri periodi intermedi. Sono stato in grado di utilizzare la mia passione per il software e la tecnologia per esplorare i miei interessi in vari campi. E, tra questi, il mio lavoro presso un helpdesk di supporto IT era uno dei miei preferiti.

Ho passato il secondo e il primo anno lavorando presso l'helpdesk e il call center del supporto IT della NYU. Il mio compito era migliorare le esperienze digitali per studenti e professori della NYU risolvendo i problemi tecnici riscontrati. Il supporto IT può essere sia impegnativo che gratificante. I tecnici dell'assistenza possono utilizzare il loro background tecnologico per trovare soluzioni creative in caso di nuovi problemi. Tuttavia, ho notato due problemi importanti nel processo di supporto IT: ripetitività e disponibilità.