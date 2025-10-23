Cos'è la distribuzione blu-verde?

Un ambiente è attivo e serve gli utenti, etichettato come "blu" e un altro, l'ambiente "verde", viene utilizzato per la distribuzione e il test di una nuova versione. Quando la nuova versione viene approvata, il traffico viene indirizzato istantaneamente dall'ambiente blu all'ambiente verde.

La strategia è stata resa popolare e nominata da Jez Humble e David Farley nel loro fondamentale libro del 2010 Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.

Blu-verde è una tecnica di distribuzione continua che consente l'eliminazione dei tempi di inattività, ovvero la possibilità di effettuare istantaneamente rollback verso una vecchia versione. Consente di eseguire facilmente test A/B e crea un ambiente di sviluppo sicuro, senza il rischio che gli utenti finali si imbattano in una versione non ancora pronta.

Sebbene la dicitura "blu-verde" sia la più comune, ne esistono delle varianti. Netflix usa il sistema "rosso/nero", ma il concetto rimane lo stesso. A volte, gli sviluppatori potrebbero voler avere più di due ambienti. Lo schema di denominazione dei colori è efficace per differenziare due ambienti. Tuttavia, le organizzazioni potrebbero anche utilizzare convenzioni di denominazione come numeri di versione, ID di build o titoli personalizzati, soprattutto se sono coinvolti più di due ambienti.