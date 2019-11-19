Oggigiorno, le supply chain sono complesse e distribuite e coinvolgono un gran numero di parti. Le aziende della supply chain stanno aggiornando le loro operazioni aziendali adottando tecnologie come IoT e blockchain per monitorare accuratamente gli asset. In effetti, dal 2018 il mercato della blockchain nell'IoT (link esterno a ibm.com) è cresciuto da 30 milioni di USD a 113 milioni di USD e si prevede che crescerà fino a oltre 3 miliardi con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di quasi il 93 percento entro il 2024.
I sensori IoT vengono utilizzati per raccogliere informazioni relative alle condizioni ambientali, verificare per quanto tempo il carico rimane in un determinato camion o in un porto specifico e se viene manomesso o alterato con qualsiasi mezzo che violi le istruzioni di movimentazione. Queste informazioni possono essere utilizzate per risolvere le controversie relative alle fatture fornendo prove per i reclami assicurativi. Inoltre aiuta le aziende aiutandole a ottimizzare le operazioni della supply chain per una maggiore efficienza.
L'impatto economico (link esterno a ibm.com) delle applicazioni IoT industriali sul PIL globale potrebbe aggirarsi tra i 4 trilioni di USD e gli 11 trilioni di USD entro il 2025. Questo impatto economico dell'IoT è dovuto principalmente alla visibilità e alla capacità di controllo remoto che fornisce a quasi tutti i settori, il che si traduce in una migliore efficienza operativa e sicurezza.
Un sistema di gestione della supply chain basato su blockchain si fonda su un registro distribuito condiviso che fornisce una registrazione inconfutabile di tutti i dati relativi allo stato delle spedizioni, allo stato dei camion, alle condizioni dell'ambiente di stoccaggio e altro ancora.
Ecco due potenziali casi d'uso della blockchain nella gestione della supply chain:
1. Fonte del prodotto
Sia l'azienda che il consumatore possono tracciare l'intero ciclo di vita del prodotto lungo tutta la supply chain utilizzando tecnologie blockchain e IoT. La blockchain è un record di dati accurato in cui tutte le comunicazioni tra i dispositivi IoT vengono salvate nella cronologia. Fornisce accesso immediato a tutte le informazioni relative ai prodotti, ad esempio la data in cui un pesce è stato pescato, registrato e venduto: una registrazione completa del suo viaggio dall'oceano alla tavola.
2. Contratti intelligenti
Blockchain e IoT insieme garantiscono una spedizione sicura delle merci, anche nelle transazioni transfrontaliere. Il sistema funziona come un accordo online tra tutte le parti coinvolte in una transazione. Si può dire che i termini e le condizioni del contratto sono scritti in codici informatici, facilitando le transazioni finanziarie tra parti sconosciute senza controversie.
La riduzione al minimo delle pratiche burocratiche è un'altra area in cui le tecnologie blockchain e IoT possono essere utili. Il trasporto di un container da un luogo all'altro coinvolge molti intermediari. Poiché la maggior parte delle aziende utilizza ancora metodi commerciali tradizionali, rimane l'obbligo della documentazione. Blockchain e IoT consentono alle aziende di risparmiare sul costo del lavoro e garantire la protezione dei dati eliminando i documenti in tutto l'ecosistema.
Man mano che 50-200 miliardi di dispositivi connessi saranno online entro il 2020 (link esterno a ibm.com), emergeranno rischi fondamentali per la sicurezza che potrebbero peggiorare esponenzialmente a causa della mancanza di standard di protocollo di base sottoposti a stress test aperti per l'interazione IoT. L'IoT potrebbe subire potenziali guasti sistemici con conseguenze disastrose man mano che si espanderà.
L'Internet of Things è incentrato sull'acquisizione e la trasmissione di un'enorme quantità di dati. La preoccupazione principale è quella di proteggere tali dati. I dati passano attraverso vari dispositivi e soluzioni integrate, tra cui analytics, IoT e piattaforme. Diventa complicato garantirne la sicurezza, considerando che i dati devono anche attraversare numerosi confini amministrativi, ciascuno con il proprio insieme di politiche.
Oltre a proteggere i dati, è fondamentale garantire la loro consegna sicura al momento, nel formato e nel luogo giusti.
L'attuale ecosistema IoT opera su un modello centralizzato in cui vari dispositivi IoT vengono identificati, connessi e verificati da cloud service che offrono enormi capacità di data storage. Non importa se i dispositivi sono lontani o uno accanto all'altro, c'è sempre bisogno di Internet che funga da canale per il passaggio dei dati.
Nell'ecosistema IoT centralizzato, le aziende devono far fronte a costi elevati di infrastruttura e manutenzione dovuti all'implementazione di soluzioni IoT integrate. Basta pensare a quanto possono crescere questi costi quando il numero di dispositivi IoT connessi a Internet arriva a milioni. Un aumento del numero di dispositivi connessi aumenta anche il numero di comunicazioni, con conseguenti problemi di scalabilità, economia e ingegneria.
Poiché la blockchain è un registro distribuito decentralizzato, non è richiesta alcuna autorità centrale o amministratore specifico per i record e le transazioni di dati. Basata su algoritmi di crittografia, la tecnologia blockchain è progettata per garantire un'elevata sicurezza e impedire l'alterazione dei dati. Ogni blocco nella rete blockchain contiene l'hash del blocco precedente, il che significa che nessuno dei blocchi può essere modificato o sostituito.
Se integrata con l'IoT, la blockchain può offrire ai fornitori di servizi logistici consegne rapide e costi operativi ottimizzati in una varietà di applicazioni. Un caso d'uso basato su blockchain per la logistica della catena del freddo è IBM Food Trust, che utilizza la tecnologia blockchain per creare trasparenza e responsabilità nella supply chain alimentare.
Quando si aggiungono autonomia e trasparenza al processo di trasferimento delle cose dal punto A al punto B, rendiamo le operazioni logistiche sicure e ottimizzate.
Il mercato della tecnologia blockchain globale dovrebbe crescere da 315 milioni di USD solo un paio di anni fa, a 20 USD entro il 2024. E mentre l'IoT per i consumatori attira la maggior parte dell'attenzione, il mondo dei dispositivi indossabili intelligenti e degli elettrodomestici connessi rappresenterà soltanto il 22% del potenziale totale dell'IoT.
Blockchain e IoT insieme possono portare la gestione della supply chain a un livello superiore. Immagina come può funzionare il processo di trasporto implementando entrambe le tecnologie.
Di tanto in tanto, invitiamo leader di pensiero del settore, esperti accademici e partner a condividere le loro opinioni e insight sulle tendenze attuali della blockchain sul blog Blockchain Pulse. Sebbene le opinioni contenute in questi post sul blog siano personali e non riflettano necessariamente le opinioni di IBM, questo blog si impegna ad accogliere tutti i punti di vista nella conversazione.
Hyperledger Fabric è un framework blockchain modulare e open source per lo sviluppo di applicazioni di livello enterprise con strategie di settore.
Governi, aziende e istituzioni utilizzano la blockchain per creare un'infrastruttura sicura e affidabile per l'identità e le credenziali digitali.
Blockchain è una rete affidabile che offre sicurezza, trasparenza e automazione avanzate
Home Depot implementa la tecnologia IBM Blockchain per risolvere le controversie con i fornitori e migliorare l'efficienza della supply chain.
IPwe utilizza IBM Blockchain e l'AI per creare un mercato globale dei brevetti trasparente, con il supporto di IBM per aumentare visibilità e flessibilità.
Crea supply chain resilienti, trasparenti e affidabili con IBM® Blockchain per trasformare le operazioni, semplificare i processi e aumentare la fiducia con soluzioni leader di settore.