

Oggigiorno, le supply chain sono complesse e distribuite e coinvolgono un gran numero di parti. Le aziende della supply chain stanno aggiornando le loro operazioni aziendali adottando tecnologie come IoT e blockchain per monitorare accuratamente gli asset. In effetti, dal 2018 il mercato della blockchain nell'IoT (link esterno a ibm.com) è cresciuto da 30 milioni di USD a 113 milioni di USD e si prevede che crescerà fino a oltre 3 miliardi con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di quasi il 93 percento entro il 2024.

I sensori IoT vengono utilizzati per raccogliere informazioni relative alle condizioni ambientali, verificare per quanto tempo il carico rimane in un determinato camion o in un porto specifico e se viene manomesso o alterato con qualsiasi mezzo che violi le istruzioni di movimentazione. Queste informazioni possono essere utilizzate per risolvere le controversie relative alle fatture fornendo prove per i reclami assicurativi. Inoltre aiuta le aziende aiutandole a ottimizzare le operazioni della supply chain per una maggiore efficienza.

L'impatto economico (link esterno a ibm.com) delle applicazioni IoT industriali sul PIL globale potrebbe aggirarsi tra i 4 trilioni di USD e gli 11 trilioni di USD entro il 2025. Questo impatto economico dell'IoT è dovuto principalmente alla visibilità e alla capacità di controllo remoto che fornisce a quasi tutti i settori, il che si traduce in una migliore efficienza operativa e sicurezza.