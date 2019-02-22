La blockchain è fondamentalmente un registro di fiducia che registra le transazioni economiche in modo che non possano essere manipolate. La tecnologia è emersa come risultato dell'interesse per i bitcoin e le criptovalute in generale, ma da allora ha trovato importanza nella registrazione non solo delle transazioni di criptovalute, ma di qualsiasi cosa di valore. Date le funzionalità di questa tecnologia emergente, gli sviluppatori e gli appassionati di tecnologia si sono messi al lavoro per creare un caso d'uso dopo l'altro per la blockchain.

Elevata domanda per gli sviluppatori di blockchain

Negli ultimi anni la domanda per gli sviluppatori di blockchain è aumentata esponenzialmente, parallelamente a progetti su diverse applicazioni della blockchain. Secondo i report di piattaforme freelance come UpWork, le competenze in ambito blockchain sono quelle più richieste. Allo stesso modo, si dice che i professionisti di altri settori, come gli studi legali, abbiano un vantaggio notevole se possiedono competenze in materia di blockchain, o almeno se conoscono la tecnologia.