Per iniziare con lo sviluppo Android, è necessario il kit di sviluppo Java gratuito (JDK) e il kit di sviluppo software Android gratuito (SDK). Questi due kit di sviluppo includono tutti i servizi, gli strumenti e le librerie necessari per lo sviluppo Android, anche se puoi estendere la tua app con una miriade di servizi e librerie open source di terze parti. Una volta che sai cosa vuoi che faccia la tua app, non mancano le librerie per supportarla e crearla.

L'SDK include il potente ambiente di sviluppo integrato (IDE) Android Studio di Google. Con un editor di codice, un designer di UI e un emulatore, Android Studio è la piattaforma preferita per sviluppare un'app Android vincente. Android Studio viene eseguito su Windows, MacOS e Unix, offrendoti più opzioni per l'hardware di sviluppo. Utilizzerai anche Android Studio per distribuire la tua app su Google Play Store in una fase successiva del processo di sviluppo.