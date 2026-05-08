Tuttavia, sebbene l'observability sia cruciale, i sistemi basati su agenti richiedono un tessuto più ampio di strumenti di monitoraggio e operazioni per monitorare la loro complessità in tempo reale. Mercoledì pomeriggio, un panel con Yackenovich di Instana e i leader di Marriott e Honda ha discusso di come, abbinando la piattaforma a strumenti come Ansible per il provisioning e Concert per l'automazione delle operazioni di rete, gli sviluppatori possano ora creare un "fabric di automazione unificato".

Costruendo un fabric di strumenti DevOps che lavorano insieme, i team IT possono coordinare workflow deterministici, basati su eventi e workflow agentici in ambienti ibridi attraverso un unico sistema basato su policy, garantendo che i sistemi di AI operino con l'accesso giusto al momento giusto.

Nel 2026, le aziende hanno bisogno di pratiche DevOps coordinate, integrate e complete per tenere il passo con l'ondata di sistemi e agenti AI che sta travolgendo lo stack. Questo senso di urgenza, sopra ogni altra cosa, è stato chiaro quest'anno a Think, insieme ad uno sguardo ad alcuni degli strumenti IBM progettati per rispondere a questa sfida.

"Per ogni accesso umano in un'azienda, ci saranno 120 accessi non umani", ha dichiarato martedì Nirmal, vicepresidente senior per il settore software.

"Come intende attribuirgli un accesso privilegiato? Che strategia di gestione delle identità e degli accessi (IAM) utilizzare? Come gestire le politiche? Ecco perché è necessario un modello operativo per l'AI… Questa è la sfida che le imprese dovranno affrontare nei prossimi cinque anni."

"Senza un modello operativo per l'AI, non si può sopravvivere in questo mondo."