Annuncio di IBM Concert Secure Coder: portare la sicurezza al momento della scrittura del codice

La sicurezza sta entrando in una nuova fase.

L'AI può ora far emergere le potenziali vulnerabilità in vasti e complessi patrimoni tecnologici a un ritmo che sfida gli approcci tradizionali di triage e correzione.

Non si tratta di un fallimento dei team di sicurezza, ma del riflesso della rapidità con cui il landscape si sta evolvendo. È un segno che gli approcci tradizionali non sono mai stati progettati per la scoperta su scala AI. La sfida che le imprese affrontano oggi non è la visibilità. È l'azione: decidere cosa conta, coordinare la risposta e ridurre l'esposizione prima che il rischio diventi impatto.

Nell'aprile 2026 è emerso un segnale notevole della rapidità con cui le funzionalità di scoperta stanno avanzando. Il modello Mythos di Anthropic avrebbe fatto emergere migliaia di vulnerabilità precedentemente sconosciute nei principali sistemi operativi e browser, eppure meno dell'1% era stato aggiornato con una patch.

Alcuni l'hanno descritta come un "calcolo della cybersecurity", mentre altri hanno indicato il crescente divario tra scoperta e risposta.

Ma la scoperta da sola non è la sfida. Agire in modo efficace su larga scala è ciò che conta di più. La vera sfida è capire quali vulnerabilità contano davvero e risolverle prima ancora che causino problemi all'azienda.