Annuncio di IBM Concert Secure Coder: portare la sicurezza al momento della scrittura del codice

A Think 2026, IBM ha presentato la nuova piattaforma Concert, progettata per la gestione delle operazioni IT nell'era agentica.
L'AI sta accelerando lo sviluppo software e, allo stesso tempo, ridefinendo la scala e la velocità del rischio di sicurezza. Man mano che le organizzazioni generano più codice e adottano strumenti basati sull'AI, il numero di potenziali vulnerabilità aumenta più rapidamente di quanto i processi tradizionali siano in grado di gestire. Questo cambiamento sta costringendo le aziende a ripensare il modo in cui affrontano la sicurezza durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. Questa non è una partenza a freddo. Le principali organizzazioni, inclusa IBM, hanno monitorato queste tendenze e investito in automazione, correzione basata su AI e pratiche di sicurezza centrate sullo sviluppatore per restare all'avanguardia.
A Think 2026, IBM ha presentato la nuova piattaforma Concert, progettata per la gestione delle operazioni IT nell'era agentica. Concert Protect fa parte di questa nuova piattaforma e aiuta le organizzazioni a passare da pratiche di sicurezza frammentate a una gestione continua dell'esposizione. In base a questo, l'introduzione di IBM Concert Secure Coder estende tali capacità direttamente all'esperienza degli sviluppatori, permettendo ai team di affrontare i rischi in modo più rapido ed efficace.
Gli sviluppatori non attendono più richieste pull, scansioni di pipeline o incidenti di produzione. Vedono i rischi e le correzioni in tempo reale, all'interno del loro ambiente di sviluppo integrato (IDE).
La sicurezza sta entrando in una nuova fase.
L'AI può ora far emergere le potenziali vulnerabilità in vasti e complessi patrimoni tecnologici a un ritmo che sfida gli approcci tradizionali di triage e correzione.
Non si tratta di un fallimento dei team di sicurezza, ma del riflesso della rapidità con cui il landscape si sta evolvendo. È un segno che gli approcci tradizionali non sono mai stati progettati per la scoperta su scala AI. La sfida che le imprese affrontano oggi non è la visibilità. È l'azione: decidere cosa conta, coordinare la risposta e ridurre l'esposizione prima che il rischio diventi impatto.
Nell'aprile 2026 è emerso un segnale notevole della rapidità con cui le funzionalità di scoperta stanno avanzando. Il modello Mythos di Anthropic avrebbe fatto emergere migliaia di vulnerabilità precedentemente sconosciute nei principali sistemi operativi e browser, eppure meno dell'1% era stato aggiornato con una patch.
Alcuni l'hanno descritta come un "calcolo della cybersecurity", mentre altri hanno indicato il crescente divario tra scoperta e risposta.
Ma la scoperta da sola non è la sfida. Agire in modo efficace su larga scala è ciò che conta di più. La vera sfida è capire quali vulnerabilità contano davvero e risolverle prima ancora che causino problemi all'azienda.
Per la maggior parte delle aziende oggi, il problema non è più trovare le vulnerabilità, ma decidere quali sono effettivamente importanti e risolverle prima che interrompano l'attività.
L'AI sta accelerando in modo significativo il landscape delle vulnerabilità: si scrive più codice in modo più veloce che mai, si scoprono più vulnerabilità in modo automatico ed entrambe le cose avvengono sempre più alla velocità della macchina. Ma la correzione procede comunque alla velocità umana. La maggior parte delle organizzazioni sta già gestendo decine di migliaia di esposizioni tra strumenti e team isolati, affidandosi a triage manuale, workflow disconnessi e punteggi di rischio statici.
Il risultato è prevedibile: correzione lenta, rischi ad alto impatto mancati, debito tecnico crescente e interruzioni evitabili. Ora aggiungiamo a questo contesto la scoperta basata su AI. Il problema non è che questi strumenti trovino le vulnerabilità; il problema è che sovraccaricano sistemi che non sono stati progettati per reagire a tali vulnerabilità. IBM la vede così: l'AI può aumentare drasticamente il volume di vulnerabilità emerse. Concert aiuta le organizzazioni a gestire questa scalabilità con chiarezza, definizione delle priorità e azioni automatizzate.
Per operare in questa nuova realtà, le aziende hanno bisogno di qualcosa di più degli scanner. Hanno bisogno di un sistema di gestione continua dell'esposizione. Un sistema che colleghi scoperta, priorità e correzione in un ciclo governato e automatizzato. Questo è esattamente lo scopo per cui IBM® Concert Protect è stato progettato. Invece di trattare la sicurezza come un punto di controllo tardivo, Concert Protect la rende una funzionalità continua nell'intero ciclo di vita dello sviluppo del software, dal codice al tempo di esecuzione.
Alla base c'è un loop semplice ma potente:
Con IBM Concert Secure Coder, IBM estende la gestione dell'esposizione continua direttamente nel workflow degli sviluppatori. Secure Coder consente il rilevamento, la definizione delle priorità e la correzione nel momento in cui il codice viene scritto, non giorni o settimane dopo.
Gli sviluppatori non attendono più richieste pull, scansioni di pipeline o incidenti di produzione. Vedono rischi e correzioni in tempo reale, all'interno del loro IDE. Ciò consente al team di:
Secure Coder non è solo uno strumento per sviluppatori. Serve come collegamento finale in un ciclo di vita continuo di gestione dell'esposizione, in cui i rischi vengono rilevati direttamente nel codice mentre gli sviluppatori lavorano, quindi correlati e messi in ordine di priorità nell'ambiente più ampio con Concert. Da lì, la correzione viene automatizzata attraverso le pipeline e l'infrastruttura e, nel tempo, le organizzazioni possono misurare i risultati e migliorare continuamente il livello di sicurezza.
Gli strumenti basati su AI come Mythos rappresentano un significativo passo avanti nella ricerca delle vulnerabilità. Ma la scoperta è solo il primo passo. Questi strumenti possono generare volumi enormi di risultati e suggerire potenziali soluzioni, ma non possono convalidare, dare priorità, governare e rendere operativa la correzione su scala aziendale.
IBM Concert Protect opera al di sopra di quel livello. Inserisce i risultati da qualsiasi fonte di scoperta, basata su AI o tradizionale, e li converte in azioni prioritarie, governate e automatizzate. Questa è la differenza tra sapere di avere un problema di vulnerabilità e risolverlo effettivamente su larga scala.
Alcune delle narrazioni più estreme non colgono il punto: la vera sfida non è che l'AI possa trovare più vulnerabilità, ma che molte organizzazioni stanno ancora evolvendo il modo in cui agiscono su larga scala. Questo cambiamento funge anche da incentivo, incoraggiando le organizzazioni a modernizzare le operazioni di sicurezza, a integrare la sicurezza fin dalle prime fasi dello sviluppo e ad adottare approcci più automatizzati e orientati ai risultati.
IBM Concert Protect cambia tutto questo. Collegando rilevamento, valutazione e correzione attraverso l'SDLC, e ora partendo dalla prima riga di codice, Concert trasforma il sovraccarico di vulnerabilità in chiarezza operativa e azione automatizzata.
Nell'era delle minacce basate su AI, la scoperta è solo l'inizio. La costruzione della resilienza attraverso l'automazione, la definizione delle priorità e la sicurezza integrata con gli sviluppatori è il prossimo passo.