Presentazione della piattaforma IBM Concert: colmare il divario tra insight e azione

Concert confronta le definizioni di infrastructure-as-code con l'ambiente live per identificare una deriva significativa e dare priorità alla correzione in base all'impatto sulle applicazioni. Se abbinato a HCP Terraform powered by Infragraph, gli insight sono fondati su un grafo delle risorse continuamente aggiornato che riflette lo stato attuale dell'infrastruttura e le relazioni tra i componenti. Questo livello dati unificato offre una visione chiara e connessa dell'esistente e di come è collegato, migliorando l'accuratezza dell'analisi e consentendo una correzione più efficace. HCP Terraform powered by Infragraph è attualmente in anteprima.

In tutti questi scenari, Concert fornisce un modello coerente: contesto condiviso, intelligence coordinata e azione guidata.