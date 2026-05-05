Presentazione della piattaforma IBM Concert: colmare il divario tra insight e azione

La piattaforma Concert è una piattaforma di operazioni che collega dati, contesto e azioni nel tuo ambiente, permettendo ai team di spostarsi più rapidamente dall'insight all'azione.
L'AI doveva semplificare le operazioni IT. Invece, ha messo in luce un problema più profondo: le aziende generano più insight che mai, ma la loro capacità di agire di conseguenza non ha tenuto il passo.
In ambienti ibridi, i team si affidano a strumenti frammentati per l'observability, l'ottimizzazione, la sicurezza e le operazioni. Ogni sistema fornisce dei segnali, ma nessun contesto condiviso. Il risultato è un divario di esecuzione, ovvero il divario crescente tra quello che sanno i team e ciò che possono fare al riguardo. Gli incidenti richiedono ancora troppo tempo per essere risolti. I costi sono più difficili da prevedere. Il rischio si accumula silenziosamente. E i team passano più tempo a raccogliere il contesto che ad agire.
La piattaforma IBM Concert è progettata per colmare questo divario.
La piattaforma Concert fornisce un livello operativo condiviso tra applicazioni, infrastrutture, reti e sicurezza.
Invece di far emergere i segnali in strumenti separati, la piattaforma Concert li collega in un unico sistema in cui dati, contesto e decisioni sono allineati in tempo reale.
Al centro c'è un modello di dati unificato che inserisce continuamente segnali provenienti da tutto l'ambiente e dalle relazioni tra i sistemi. Questo permette sia alle persone che all'AI di:
La piattaforma Concert funziona in sinergia con gli strumenti esistenti, non in sostituzione di essi. Crea un livello condiviso che collega dati, contesto e workflow tra applicazioni, infrastrutture, rete, sistemi e operazioni di sicurezza e fornitori. Riunendo questi elementi, la piattaforma Concert estende il valore di quello che è già presente nel tuo ambiente anziché sostituirlo.
La piattaforma Concert riunirà le capacità del portfolio IBM in una piattaforma modulare per le operazioni IT. Questo include:
Individualmente, queste funzionalità sono comprovate. Insieme, permetteranno un sistema coordinato in cui l'insight in un dominio informa la comprensione e l'azione in un altro. Il risultato è il passaggio dalla reazione all'interno di strumenti isolati a operare con una comprensione condivisa dell'intero sistema, in cui insight, contesto e azione sono allineati tra i livelli dell'organizzazione IT per contribuire a migliorare la continuità aziendale.
Attualmente in anteprima, la piattaforma Concert introduce workflow agentici che coordinano indagini, processo decisionale ed esecuzione tra i sistemi: spesso gli strumenti già utilizzati dalle organizzazioni. Gli agenti di Concert:
I team mantengono il controllo, esaminando, approvando e gestendo le azioni, garantendo trasparenza, verificabilità e controllo umano.
La piattaforma Concert è progettata per supportare le sfide operative più comuni:
Concert è progettato per correlare segnali tra domini, identificare la causa principale, spiegare cosa è successo e perché, quindi collaborare con i team per guidare la risoluzione, dalle azioni raccomandate alla generazione di correzioni proposte fino al coordinamento di recensioni e approvazioni attraverso i workflow esistenti.
Concert collega la domanda delle applicazioni all'utilizzo dell'infrastruttura per chiarire cosa determina i costi delle GPU, dove possono sorgere vincoli e in che modo le decisioni sulle risorse influiscono sulle prestazioni.
Concert confronta le definizioni di infrastructure-as-code con l'ambiente live per identificare una deriva significativa e dare priorità alla correzione in base all'impatto sulle applicazioni. Se abbinato a HCP Terraform powered by Infragraph, gli insight sono fondati su un grafo delle risorse continuamente aggiornato che riflette lo stato attuale dell'infrastruttura e le relazioni tra i componenti. Questo livello dati unificato offre una visione chiara e connessa dell'esistente e di come è collegato, migliorando l'accuratezza dell'analisi e consentendo una correzione più efficace. HCP Terraform powered by Infragraph è attualmente in anteprima.
In tutti questi scenari, Concert fornisce un modello coerente: contesto condiviso, intelligence coordinata e azione guidata.
La piattaforma Concert sostituisce le dashboard statiche con un'interfaccia iperpersonalizzata che riflette le condizioni in tempo reale in modo che gli utenti possano agire rapidamente tramite agenti.
La piattaforma Concert è costruita per ambienti eterogenei e ibridi e viene fornita con un approccio modulare. Le organizzazioni possono:
Questo approccio consente alle organizzazioni di adottare la piattaforma Concert in modo fluido, scalando l'adozione a livello aziendale.
L'evoluzione delle operazioni IT non riguarda l'aggiunta di più dashboard o avvisi. Si tratta di ridurre lo sforzo umano necessario per capire cosa sta succedendo e coordinare cosa fare dopo.
La piattaforma IBM Concert introduce un nuovo modello per le operazioni: quello in cui l'insight è visibile, il contesto è condiviso e l'azione è collegata tra i sistemi.
Man mano che l'AI diventa centrale nell'infrastruttura e le applicazioni vengono gestite, piattaforme come Concert forniscono la base per operazioni più autonome e resilienti, mantenendo le persone saldamente sotto controllo.
Scopri come la piattaforma IBM Concert può aiutarti a reinventare le tue operazioni IT.
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