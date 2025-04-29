Ti presentiamo gli LDM, il nuovo sceriffo (AI) in città

Grazie a ChatGPT e a decine di altri chatbot basati su foundation model, quasi tutti conoscono i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Ma che dire dei modelli di database di grandi dimensioni (LDM)?

"Gli LDM sono modelli ottimizzati per trarre insight da grandi set di dati e flussi di transazioni piuttosto che dal linguaggio umano e dal testo, che sono dominio di LLM e chatbot," ha dichiarato Ric Lewis, SVP of Infrastructure di IBM, durante l'IBM Investor Day del 2025.

Sebbene gli LLM vengano addestrati su dati pubblici come libri, articoli, Wikipedia e varie altre fonti, i loro materiali di formazione di solito non includono la grande quantità di dati interna alle imprese. Difatti, solo 1% dei dati aziendali viene attualmente utilizzato nei modelli linguistici di grandi dimensioni.



Gli LDM, al contrario, sono addestrati su registri di transazioni, informazioni sui prodotti, dati di relazione con i clienti, log di formazione e record dei dipendenti, tra altre fonti di dati aziendali. Di conseguenza, le aziende possono utilizzare gli LDM per scoprire il significato del 99% dei dati inutilizzati presenti nei loro database, utilizzando domande conversazionali in un processo noto come ricerca semantica. La ricerca semantica va oltre l'abbinamento delle parole chiave e comprende il significato e il contesto dietro la query di ricerca di un utente.

"Gli LDM rappresentano un modo nuovo ed entusiasmante per utilizzare i dati incorporati nelle applicazioni e nei flussi di transazioni per estrarre nuovi insight e nuovo valore per l'azienda", afferma Lewis in un'intervista con IBM Think. "Sebbene gli LDM siano nati da poco, siamo ottimisti sul loro potenziale di essere utilizzati per informare le applicazioni e aiutare le aziende a ottenere miglioramenti", spiega, aggiungendo che questi modelli sono già stati adottati per integrare l'AI nei processi transazionali.