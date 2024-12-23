Cosa hanno in comune Dolly Parton, Martha Stewart e Nicki Minaj? Tutti e tre hanno ospitato eventi di commerce dal vivo durante le festività natalizie del 2024, rispettivamente su Walmart Live, Amazon Live e TikTok Shop Live.

Dolly ha aiutato i clienti a trovare i prodotti della sua linea di cucina e intrattenimento da Walmart per "organizzare il loro prossimo incontro festivo". Martha ha condiviso le sue offerte preferite del Black Friday su Amazon per casa, bagno e cucina. E Nicki ha attirato milioni di spettatori al lancio della sua nuova azienda, Pink Friday Nails, su TikTok Shop Live.

Quasi 40 anni dopo che la rete televisiva QVC ha reso popolare l'idea di fare acquisti comodamente da casa, lo shopping live è tornato, con una svolta basata su AI. Come ai tempi dei gioielli appariscenti e delle pancere contenitive, gli spettatori possono ancora identificare un articolo che preferiscono e acquistarlo subito. Tuttavia, invece di chiamare un numero verde dal telefono fisso per completare l'acquisto, il live commerce, ovvero la fusione di livestreaming e shopping, avviene quasi interamente online.

Il live commerce online è nato in Cina con il lancio di Taobao Live di Alibaba nel 2016. Ora, aziende come TikTok, Amazon, Walmart e la piattaforma di rivendita di abbigliamento Poshmark ospitano eventi di commercio dal vivo, che stanno ricevendo un ulteriore impulso da AI.

In un evento di acquisto trasmesso in diretta, gli acquirenti possono interagire con l'host e acquistare prodotti in tempo reale. In background, l'AI analizza il comportamento dei clienti mentre commentano e fanno domande, poi invia ai clienti promozioni personalizzate appositamente per loro. Il business case è chiaro: il commercio live può generare tassi di conversione fino a dieci volte superiori rispetto all'e-commerce convenzionale, secondo McKinsey.

"Se riesce a definire cosa è più importante per il suo cliente principale, allora un live streaming può parlare con loro in modo facile, mirato e divertente", afferma Jane Cheung, Leader di ricerca globale per i settori dei consumatori presso l'Institute for Business Value (IBV) di IBM.

Cheung fa l'esempio di un genitore che cerca un pigiama di Natale abbinato per la famiglia. "Il live streaming può rispondere immediatamente a qualsiasi domanda e adattare le promozioni alle loro preferenze", afferma Cheung.