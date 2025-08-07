Il problema dell'iceberg dell'AI: ciò che i CMO non vedono potrebbe danneggiarli

Quando si tratta di AI, i CMO sentono la tensione. Secondo un nuovo studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), il tradizionale playbook del marketing ("più di tutto") sta incontrando un muro. E sebbene molti leader del marketing nutrano grandi speranze per l'AI, in pratica potrebbero dover lottare per ottenere i risultati che sperano. Ma se i nuovi strumenti e applicazioni di AI fossero solo la punta dell'iceberg? E se il valore dell'AI non risiedesse solo in ciò che è visibile, ma anche in ciò che si nasconde sotto la superficie?

Nello studio, che ha intervistato 1.800 dirigenti marketing e vendite di tutto il mondo, l'81% dei CMO ha dichiarato di considerare l'AI come un fattore di svolta. Ma l'84% ha affermato che le sfide legate a operazioni rigide e frammentate hanno limitato la loro capacità di sfruttare efficacemente la tecnologia.

"Molti CMO affermano di non avere una struttura che consenta loro di utilizzare l'AI in modo trasformativo", ha affermato Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications di IBM, durante una recente intervista con IBM Think.

Ci sono diverse possibili ragioni per questa disconnessione, tra cui reparti isolati, processi interni rigidi o set di dati frammentati. A complicare ulteriormente le cose, sono pochissimi i leader che ritengono di avere le persone giuste per affrontare la sfida, anche se la maggior parte dei CMO afferma che ora ci si aspetta che siano loro a stimolare la crescita e la redditività.

"Solo il 21% ritiene di avere i talenti giusti nella propria organizzazione per raggiungere i propri obiettivi nei prossimi anni", ha affermato Adashek.