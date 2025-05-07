Passando dalla pista alla fabbrica, dove milioni di sensori generano una montagna di dati di produzione, Krishna ha parlato anche con Kate Johnson, presidente e CEO di Lumen Technologies, di come portare la potenza dell'AI di watsonx nella rete in fibra di Lumen (la più grande degli Stati Uniti) e nei suoi data center edge. Nell'industria, come nelle corse, "ogni millisecondo è importante", ha detto Johnson. "Non è proprio come una Ferrari, ma il concetto è lo stesso."

Perché Lumen ha stretto una partnership con IBM? "Per aiutare le aziende a ottenere il massimo dalla loro AI", ha affermato. A giudicare dal discorso di apertura di Krishna, questo sarà un ritornello comune per tutta la settimana, soprattutto perché il 99% di tutti i dati aziendali non è stato toccato dall'AI fino ad oggi. "Se riesci a sbloccare il valore di quei dati, è una grande opportunità per l'azienda," ha detto Krishna.

"Ma non tutte le AI sono costruite allo stesso modo, e non tutte le AI sono costruite sull'azienda", ha aggiunto Krishna. "Se si vuole sbloccare il valore di quel 99%, è necessario un approccio all'AI su misura per l'azienda." Questo può significare l'uso di modelli più piccoli, che sono molto più convenienti e più precisi rispetto ai modelli più grandi.