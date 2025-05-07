Questa settimana, gli innovatori di Ferrari, Meta, Lumen e altri importanti attori sono saliti sul palco dell'IBM Think 2025 per condividere come utilizzano l'AI per risolvere problemi del mondo reale, dall'implementazione di un'AI progettata appositamente all'estrazione di valore reale dai dati aziendali.
Quali innovazioni tecnologiche emergenti potrebbero plasmare il tuo settore in futuro? Scoprilo con le opinioni più acute emerse da Think 2025.
10:30 EDT | 6 maggio 2025
Hai mai visto una macchina per il trattamento dei dati a iniezione di carburante in grado di viaggiare a 230 miglia orarie? Se ti trovi presso IBM Think, recati all'area demo per vedere la monoposto di Formula 1 della Scuderia Ferrari HP. Con sensori che rilevano calore, pressione, attrito e carburante, questa macchina genera più di un milione di punti dati al secondo. Ciò spiega anche perché il presidente e CEO di IBM, Arvind Krishna, ha invitato sul palco questa mattina il team principal della Scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, durante il suo discorso di apertura di Think 2025.
"L'AI è il motore della produttività", ha spiegato Krishna. “L'AI sblocca il valore dei tuoi dati.” In questo caso, IBM Watsonx utilizza l'AI generativa per trasformare il flusso di dati di pista raccolti da Scuderia Ferrari HP in una nuova esperienza mobile, più personalizzata e interattiva per i fan Ferrari di tutto il mondo. Questo, a sua volta, aiuta Ferrari (e i suoi partner) ad aumentare il coinvolgimento con i suoi clienti principali.
Anche i clienti o i fan più importanti stanno cambiando marcia. "Non si tratta più solo dei tifosi storici", ha detto Vasseur. I nuovi fan sono "più interessati al nome della fidanzata del driver che ai tempi sul giro". Questa base di fan è triplicata negli ultimi cinque anni e ora conta più di 390 milioni di follower in tutto il mondo. Si tratta di 10 volte la popolazione del Canada. Capire cosa vogliono i nuovi arrivati sta diventando importante tanto quanto vincere in pista.
Passando dalla pista alla fabbrica, dove milioni di sensori generano una montagna di dati di produzione, Krishna ha parlato anche con Kate Johnson, presidente e CEO di Lumen Technologies, di come portare la potenza dell'AI di watsonx nella rete in fibra di Lumen (la più grande degli Stati Uniti) e nei suoi data center edge. Nell'industria, come nelle corse, "ogni millisecondo è importante", ha detto Johnson. "Non è proprio come una Ferrari, ma il concetto è lo stesso."
Perché Lumen ha stretto una partnership con IBM? "Per aiutare le aziende a ottenere il massimo dalla loro AI", ha affermato. A giudicare dal discorso di apertura di Krishna, questo sarà un ritornello comune per tutta la settimana, soprattutto perché il 99% di tutti i dati aziendali non è stato toccato dall'AI fino ad oggi. "Se riesci a sbloccare il valore di quei dati, è una grande opportunità per l'azienda," ha detto Krishna.
"Ma non tutte le AI sono costruite allo stesso modo, e non tutte le AI sono costruite sull'azienda", ha aggiunto Krishna. "Se si vuole sbloccare il valore di quel 99%, è necessario un approccio all'AI su misura per l'azienda." Questo può significare l'uso di modelli più piccoli, che sono molto più convenienti e più precisi rispetto ai modelli più grandi.
11:30 EDT | 6 maggio 2025
L'AI è in piena espansione e l'infrastruttura aziendale sta correndo per tenere il passo.
Martedì, alla conferenza Think di IBM, un panel di esperti aziendali guidato da Rob Thomas, Senior Vice President of Software e Chief Commercial Officer di IBM, ha consegnato un messaggio chiaro: l'AI generativa si sta muovendo rapidamente, ma la maggior parte delle infrastrutture non è pronta a supportarla. La sessione principale, Che fretta c'è?, ha evidenziato il crescente divario tra ambizioni in materia di AI e realtà operativa e cosa possano fare le aziende per colmarlo.
Gli ambienti cloud oggi sono spesso frammentati e le richieste di AI su larga scala non fanno che aumentare la pressione su di essi. Il co-fondatore e CTO di HashiCorp, Armon Dadgar, ha descritto una situazione che migliaia di aziende devono affrontare: team di app disconnessi, sistemi sparsi e crescente inefficienza. "Quello che vediamo ogni giorno sono delle lacune", ha affermato. Ma colmarle è possibile, ha insistito, standardizzando i workflow e costruendo piattaforme unificate che supportino l'intero ciclo di vita dell'applicazione e dell'infrastruttura.
Deutsche Telekom sta già ottenendo risultati misurabili da tale automazione. L'azienda ha ridotto i tempi di patching dell'80 percento, permettendo ai team di gestire le crescenti minacce alla sicurezza senza sovraccaricare le proprie operazioni. "Forse non è la roba sexy di cui si legge", ha detto il CIO Peter Leukert, "ma è il fulcro dei nostri doveri che dobbiamo svolgere bene".
Madhu Kochar, Vicepresidente dell'automazione di IBM, ha sottolineato che la maggior parte degli stack tecnologici non è stata progettata per scalare in vista del futuro che l'AI sta creando. "Gli ambienti ibridi sono più complessi che mai e la gen AI li sta rendendo ancora più complessi", ha affermato. Per chiarire la complessità delle API, delle app, degli endpoint di integrazione, dei dati e degli eventi aziendali, IBM offre la sua piattaforma di integrazione ibrida webMethods, offrendo alle organizzazioni controllo unificato e visibilità in tempo reale tra gli ambienti.
Kochar ha sottolineato che le aziende devono orientarsi verso l'automazione agentica e l'orchestrazione basata su AI, aggiungendo che "le integrazioni rigide e statiche non funzioneranno". Adottando questi metodi, le aziende possono ridurre mesi di lavoro a ore.
L'adozione del cloud potrebbe essere diffusa, ma i risultati restano disomogenei. "Il ROI è un po' meno certo, circa il 20%," ha detto Thomas. L'ingrediente mancante, ha detto, è l'infrastruttura ibrida, un'architettura che collega cloud pubblico, sistemi privati e ambienti on-premise in un insieme coeso e orchestrato.
Guardando al futuro, gli esperti hanno sottolineato che il landscape è destinato a una rapida crescita. "Nei prossimi tre anni, saranno sviluppate 1 miliardo di applicazioni basate sull'AI generativa", ha affermato Thomas. "Dovranno essere in grado di collaborare tra loro senza soluzione di continuità."
17:00 EDT | 6 maggio 2025
Con gli agenti arrivano delle opportunità. Prendiamo Pepsi: l'azienda sta già lavorando su oltre 1.500 bot, assistenti e agenti, statistiche condivise da Magesh Bagavathi, SVP e Global Head of Data, Analytics and AI di PepsiCo, durante un discorso di apertura al Think 2025.
“Tutti questi bot stanno iniziando ad espandersi su larga scala e tutto ciò si sta realizzando perché abbiamo un approccio molto incentrato sulla piattaforma”, ha continuato. Ciò significa che con l'agentic AI, PepsiCo può risparmiare migliaia di ore in tutta la sua catena del valore.
Implementando gli agenti, l'interazione con i sistemi aziendali non richiederà più competenze o conoscenze specialistiche. "Il prossimo grande cambiamento è rappresentato dai sistemi di intelligenza alimentati da agenti AI", ha dichiarato Ritika Gunnar, General Manager di Data and AI presso IBM. «Sono esecutori. Non si limitano a riportare insight. Agiscono in modo autonomo, orchestrando i workflows in tutta la tua azienda. Questo è mettere l'AI al servizio del business."
Questo comporta una precisazione, ha ammonito: "Ora, l'esplosione degli agenti AI in tutta l'azienda è molto promettente. Ma siamo realisti per un attimo: crea anche una notevole complessità".
Uno dei principali colpevoli? Le aziende implementano gli agenti in silos e non sempre sono ben integrati negli strumenti e nelle applicazioni esistenti. Questo è stato il catalizzatore dietro l'aggiornamento di IBM Watsonx Orchestrate, che offre l'orchestrazione degli agenti per gestire il coordinamento multi-agente e multi-strumento necessario per affrontare progetti complessi tra i fornitori. "Creare agenti potenti è solo l'inizio", ha affermato Gunnar. "La vera magia avviene quando si connettono".
Peter Doolan, Chief Consumer Officer di Slack, ritiene che le piattaforme agentiche sbloccheranno livelli di crescita senza precedenti per le aziende. Cita l'esempio di uno dei clienti di Slack, Adecco, una società di supporto alle risorse umane e di reclutamento temporaneo che riceve 300 milioni di candidature ogni anno.
"Non è possibile che Adecco disponga di un numero sufficiente di persone in grado di leggere e analizzare tutte queste 300 milioni di applicazioni", ha detto Doolan. "Ecco un esempio perfetto di come il lavoro digitale possa superpotenziare un'azienda, [aiutando] le persone a concentrarsi su ciò che è il loro superpotere, ovvero capire qual è il lavoro perfetto per te e il momento perfetto per ottenerlo".
E questo è un motivo per essere ottimisti, ha detto Doolan. "C'è uno straordinario ottimismo sul futuro, su come possiamo prendere questo valore non sfruttato e liberarlo in tutta la nostra forza lavoro".
9:30 EDT | 7 maggio 2025
I dati aziendali sono al centro dell'attenzione di Think 2025, in particolare il fatto che attualmente meno dell'1% di essi alimenta gli enormi modelli linguistici che dominano i titoli dei giornali sull'AI.
"I dati sono il vero elemento di differenziazione", ha affermato Matt Hicks, CEO di Red Hat, in un'animata conversazione di questa mattina con Ric Lewis, SVP of Infrastructure di IBM. All'interno di questi dati c'è tutto ciò che rende unica un'azienda: le relazioni con i clienti, la storia operativa e il know-how istituzionale.
Ma in genere questi dati sono sparsi tra sistemi on-premise, cloud pubblici e privati e ambienti edge, creando una configurazione ibrida quasi per impostazione predefinita. "Per rendere l'AI efficace, dobbiamo portare l'AI in tutti i luoghi in cui ci sono i dati, le applicazioni e i clienti", ha detto Hillery Hunter, CTO e GM dell'Innovazione di IBM Infrastructure. “Anche [nel] cuore della tua impresa mission-critical”.
Un approccio che sta prendendo piede è l'hybrid by design: una strategia che integra dati e sistemi in tutti gli ambienti sin dall'inizio, anziché stratificarli a posteriori. IBM e la sua sussidiaria Red Hat si affidano a questo modello come pilastro centrale della preparazione aziendale all'AI. Con questa strategia, le aziende gestiscono e monitorano l'intero ciclo di vita dei modelli AI, sia predittivi che generativi, in ambienti che vanno da singoli server a sistemi distribuiti.
Sebbene la progettazione di tali sistemi fin dall'inizio sia l'approccio ottimale, collegare l'architettura legacy per ottenere un migliore accesso ai dati sparsi e isolati è del tutto possibile ed è essenziale per sbloccare il valore dei dati proprietari di un'azienda. In effetti, IBM collabora con molte aziende per fare proprio questo, inclusa BNP Paribas.
Jean-Michel Garcia, CTO del Gruppo BNP Paribas, si è unito a Hunter sul palco per descrivere come la banca abbia applicato un modello hybrid by design, collaborando sia con IBM che con Red Hat. L'approccio ha supportato gli sforzi dell'azienda per estrarre valore dai propri dati in ambienti diversi, rispettando al contempo i requisiti normativi e di sicurezza.
Questa strategia è il risultato di una partnership in atto da sette anni, ma una nuova estensione decennale spingerà la band in una nuova fase: la costruzione di quella che Garcia chiama una "fabbrica di AI". Si tratterà di un'infrastruttura appositamente costruita che includerà hardware, software e workflow per sviluppare, addestrare e distribuire l'AI su larga scala. Ed è possibile, continua, "grazie a una solida ibridazione, a una solida piattaforma di containerizzazione e al giusto modello di gestione dei dati".
Mentre le aziende si spostano dalla "promessa dell'AI al profitto dell'AI", come ha detto Hunter, “realizzare l’AI velocemente ma con attenzione” dovrà essere la cosa più importante, ha detto Garcia. "Mi piace chiamarla AI con le cinture di sicurezza", ha aggiunto Hunter.
12:30 p.m. EDT | 7 maggio 2025
Quando Meta ha rilasciato il suo primo modello open Llama due anni fa, molti hanno messo in dubbio la saggezza di spendere miliardi per sviluppare modelli che sarebbero stati condivisi gratuitamente. Alcuni dubitavano che fosse possibile per l'azienda sviluppare modelli open-source ad alte prestazioni per la comunità più ampia, sviluppando al contempo modelli per i propri prodotti. Tuttavia, Meta ha scommesso che il passaggio all'open avrebbe accelerato l'innovazione.
Sembra che la scommessa stia dando i suoi frutti. In una conversazione con Dinesh Nirmal, SVP per i prodotti software di IBM, Ash Jhaveri, VP di Reality Labs e AI Partnerships di Meta, ha condiviso che l'azienda ha visto 1,2 miliardi di download della sua serie di modelli Llama. "Il bello dell'open è che la comunità diventa un moltiplicatore di forze", ha detto Jhaveri. Poi gli sviluppatori hanno voluto un framework, quindi Meta ha anche creato un framework modulare chiamato Llama Stack, "una cassetta degli attrezzi modulare in cui puoi collegare elementi come agenti, formazione post-laurea, valutazioni e che si incastrano tra loro come pezzi Lego", ha spiegato.
Questo design modulare rende Llama Stack di Meta una soluzione naturale per IBM, che condivide la convinzione fondamentale che la comunità AI funzioni meglio quando lavora insieme. Ora, watsonx è integrato come fornitore di API all'interno del Llama Stack, consentendo alle aziende di implementare l'AI generativa su larga scala, con l'apertura al centro.
Ma non tutti i settori possono diventare completamente open. Come ha sottolineato Nirmal, settori come la difesa, la sicurezza e la sanità affrontano vincoli differenti, tra cui la necessità di una rigorosa conformità, la supervisione normativa e le soglie di rischio. Entra in scena Richard Vitek, vicepresidente di Data, Analytics e AI Enablement presso Lockheed Martin. "Vogliamo essere in grado di utilizzare al meglio tutti questi strumenti open [e] trarre benefici da tutta questa conoscenza", ha affermato, "ma senza esporre la sicurezza a nessun rischio".
IBM sta aiutando le aziende a destreggiarsi in questa dinamica push-pull, ovvero innovazione open contro sicurezza del sistema chiuso. Nirmal ha affermato che si inizia integrando governance e sicurezza nelle prime fasi di preparazione dei dati aziendali per gli strumenti di AI. Utilizzando la piattaforma watsonx.data, ad esempio, le aziende possono garantire che i dati proprietari siano governati durante l'ingestione e memorizzati, rendendoli sicuri fin dall'inizio. La parte migliore, ha aggiunto, è che la piattaforma "watsonx.data ora può preparare dati pronti per l'AI per le aziende in meno di cinque minuti".
Sebbene il discorso di apertura fosse incentrato sui dati, ha anche sottolineato qualcosa di più ampio: la forza dell'ecosistema industriale. "Per me, il futuro non è solo una questione di apertura o chiusura", ha detto Jhaveri, "ma è una questione di con chi si crea".
14:30 EDT | 7 maggio 2025
I leader aziendali di oggi non sono estranei alla necessità di conciliare le esigenze a breve termine con l'innovazione a lungo termine, e la posta in gioco è alta. "I CEO si trovano ad affrontare la pressione contrapposta di dover finanziare le operazioni esistenti e investire nell'innovazione", ha affermato Mohamad Ali, Senior Vice President di IBM Consoperazionilting, durante il suo discorso di apertura al Think 2025.
Citando un nuovo studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), che ha intervistato 2.000 leader, Ali ha osservato che i CEO non solo stanno abbracciando l'AI, ma stanno adottando attivamente gli agenti AI e si preparano a implementarli su larga scala.
Ali ha affermato che il punto in cui la leadership viene messa maggiormente alla prova è trovare un equilibrio tra la pressione di dover mostrare risultati trimestrali, ridurre i costi e mantenere le operazioni principali in funzione senza intoppi e la necessità di investire in strumenti di nuova generazione, architettura dei dati e aggiornamento delle competenze della forza lavoro.
Per trovare l'equilibrio tra efficienza e innovazione ci vuole più di una visione. E aziende come Heineken e Cencora stanno costruendo le basi tecniche necessarie per trasformare le ambizioni dell'AI in risultati.
Per promuovere la sua trasformazione digitale, Heineken, uno dei marchi di birra più iconici al mondo, sta riorganizzando il suo stack di dati per accelerare la distribuzione di valore basata sull'AI. Ronald den Elzen, Chief Digital e Tecnologia Officer di The Heineken Company, ha riconosciuto dal palco che l'azienda ha ancora una "enorme quantità di lavoro da fare [per] creare un backup digitale sicuro e resiliente".
Pawan Verma, Executive Vice President and Chief Data and Information Officer dell'azienda farmaceutica Cencora, ha sottolineato questa idea. "Servono dati affidabili, in particolare dati che possano propagarsi", ha affermato. "Si combina questo con una cultura che esamina [i dati] ogni giorno, perché nel nostro settore, ciò che è più critico è l'affidabilità e l'accuratezza".
Per entrambe le aziende, un'IA scalabile e affidabile inizia con un'infrastruttura dati solida e a livello aziendale. Ma l'infrastruttura da sola non basta. L'AI deve essere integrata nei workflow in modo da supportare il talento umano, non sostituirlo.
IBM è stata il suo "cliente zero" nell'integrazione dell'AI nelle operazioni reali. Nel settore delle risorse umane, ad esempio, l'azienda ha automatizzato un milione di attività e ora risolve il 95% delle richieste dei dipendenti, attraverso 11,5 milioni di interazioni, senza escalation.
"È un numero sorprendente", ha affermato Neil Dhar, Global Managing Partner di IBM Consulting. "A cosa serve? Crea una funzione HR di livello mondiale, in grado di adattarsi a tutta l'organizzazione. Possiamo responsabilizzare le nostre persone, consentendo loro di fare ciò che devono fare".
Nel frattempo, l'agentic AI sta diventando un "livello intelligente" in sistemi estesi, aiutando i team a risolvere rapidamente i problemi e a integrare i dati senza problemi. Questa è l'idea alla base della partnership di IBM con Oracle, che integra watsonx nel workflow.
"Questo è davvero un momento innovativo nelle nostre vite, in cui c'è davvero l'opportunità per tutti di pensare agli agenti AI nel workflow", ha affermato Laura-Elizabeth Ware, vicepresidente senior delle applicazioni cloud HCM per il Nord America presso Oracle. "Ma ancora prima di iniziare, nell'ambito delle risorse umane, è necessario considerare le competenze e definire la strategia delle competenze".
Quella concentrazione sulla forza lavoro è tempestiva. L'IBV CEO Study ha rilevato che più di un terzo dei leader prevede di riqualificare i propri team e la metà prevede di assumere per ruoli che non esistevano un anno fa. Ciò significa che è fondamentale disporre di un inventario chiaro delle competenze e che comprendere dove gli agenti si inseriscono nei workflow e nelle competenze reali sta emergendo come una nuova frontiera della preparazione aziendale.
17:30 EDT | 7 maggio 2025
IBM sta cercando di eliminare il prompt?
Sembrava proprio così quando l'azienda ha introdotto un nuovo concetto di "calcolo generativo" durante il suo discorso conclusivo di Think 2025. Il calcolo generativo sostituisce il prompt engineering con la programmazione strutturata per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e fa parte di un più ampio sforzo per fondere l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni classico e i sistemi quantistici in un modello unificato per l'IT aziendale. L'attenzione è rivolta all'utilità immediata e concreta, piuttosto che a speculazioni a distanza.
"Non si tratta più di sogni", ha dichiarato Zaira Nazario, Director of Science and Technology di IBM. "Stiamo già collegando i sistemi HPC e quantistici per abilitare il supercomputing quantistico".
Gli esperti IBM affermano che il prompting è diventato un metodo insostenibile per costruire sistemi di AI complessi. Sriram Raghavan, VP di IBM ricerca per AI, ha sostenuto che le interazioni basate su prompt sono troppo fragili e specifiche del modello per scalare.
"Molto presto avremo libri e libri di prompt", ha affermato, definendo gran parte della pratica attuale "sicurezza tramite la preghiera".
L'informatica generativa, invece, consente agli sviluppatori di costruire applicazioni AI attraverso un tempo di esecuzione che applica regole, vincoli e comportamenti chiari. Nei test, il nuovo framework di IBM ha raggiunto un'accuratezza paragonabile a quella di modelli da 70 miliardi di parametri, utilizzando sistemi con un solo miliardo di parametri.
L'approccio al calcolo generativo di IBM porta i principi di ingegneria del software all'AI consentendo agli sviluppatori di definire il comportamento attraverso componenti modulari, anziché il linguaggio naturale. Il tempo di esecuzione supporta funzionalità come la generazione a più passi, regole di formattazione rigide e routing specifico per modello, tutto gestito in modo programmativo. Questo significa che gli sviluppatori possono costruire applicazioni senza riscrivere il codice ogni volta che il modello sottostante cambia. Il risultato, ha detto Raghavan, è uno sviluppo più rapido, una migliore sicurezza e prestazioni più affidabili su modelli di diverse dimensioni e funzionalità.
Parallelamente al suo lavoro nell'AI, IBM ha fatto avanzare la frontiera di quantum computing, raggiungendo quella che definisce una nuova fase di funzionalità. Jay Gambetta, IBM Fellow e vicepresidente di IBM Quantum, ha dichiarato che l'azienda ha raggiunto l'utilità quantistica, il che significa che i suoi computer quantistici possono ora risolvere problemi che i sistemi classici non possono simulare.
Egli ha descritto esperimenti che abbinano un processore a 45 qubit al supercomputer giapponese Fugaku per simulare molecole complesse, con risultati che corrispondono ai migliori metodi classici. Un follow-up a 77 qubit ha mostrato risultati simili. Gambetta ha affermato che l'azienda prevede di dimostrare il vantaggio quantistico entro il 2026, un traguardo in cui i sistemi quantistici supereranno i computer classici su problemi reali e significativi con accuratezza verificata.
In occasione del centenario della meccanica quantistica, Gambetta ha osservato che il lavoro fondamentale di IBM, dall'hardware quantistico pionieristico al lancio del primo computer quantistico accessibile dal cloud, l'ha posizionata all'avanguardia di questa nuova era.
"Non siamo interessati alle dimostrazioni", ha detto Gambetta. "Stiamo costruendo sistemi che funzionano davvero."
Il futuro dell'application resource management con IBM Turbonomic
IBM svela delle innovazioni rivoluzionarie all'interno di IBM Turbonomic, progettate per aiutare le organizzazioni a migliorare l'efficienza e le prestazioni delle loro applicazioni. Adesso IBM Turbonomic si integra con GitHub e HashiCorp Terraform, consentendo l'ottimizzazione sicura dei workload delle applicazioni basati su cloud definiti come codice. Ciò garantisce che le organizzazioni possano mantenere prestazioni solide e un'efficienza delle applicazioni su larga scala, sfruttando al contempo la governance e l'agilità offerte dall'Infrastructure as Code (IaC).
Ti presentiamo IBM watsonx Code Assistant for i, presto in arrivo
IBM presenta IBM watsonx Code Assistant for i, presto in arrivo. Si tratta di un assistente di codifica creato appositamente per accelerare la modernizzazione delle applicazioni IBM i. Si prevede che consentirà agli sviluppatori di accelerare le attività di modernizzazione RPG con funzionalità basate sull'AI rese disponibili direttamente nell'ambiente di sviluppo integrato (IDE).
IBM Granite 4.0 Tiny Preview: un'anteprima della nuova generazione di modelli Granite
Siamo entusiasti di presentare alla community open source IBM Granite 4.0 Tiny Preview, una versione preliminare del modello più piccolo della prossima famiglia di modelli linguistici Granite 4.0.
Arriva l'agentic enterprise: mettere l'AI al servizio di tutta la tua tecnologia
IBM fornisce una suite completa di funzionalità di agenti pronte per l'uso aziendale in watsonx Orchestrate per aiutare le aziende a metterle in pratica. Il portfolio include: creazione del proprio agente in meno di cinque minuti, agenti di dominio precostituiti, integrazione con oltre 80 applicazioni aziendali leader e orchestrazione e visibilità degli agenti.
Sbloccare dati non strutturati per l'AI generativa: evoluzione di watsonx.data
I dati non strutturati sono una delle risorse più preziose ma sottoutilizzate in un'azienda. IBM sta sviluppando watsonx.data per aiutare le organizzazioni ad attivare questi dati per promuovere un'AI più precisa ed efficace. Il nuovo watsonx.data riunirà un data lakehouse aperto con funzionalità di data fabric, come il monitoraggio del data lineage e la governance, per aiutare i clienti a unificare, gestire e attivare i dati attraverso silos, formati e cloud. Le aziende potranno connettere le loro app e i loro agenti AI con i loro dati non strutturati utilizzando watsonx.data, che, come dimostrano i test, può portare a un'AI più precisa del 40% rispetto al RAG convenzionale.
IBM webMethods Hybrid Integration: integrazione per l'era dell'agentic AI
IBM presenta webMethods Hybrid Integration, una soluzione di nuova generazione che sostituisce i workflow rigidi con un'automazione intelligente e basata su agenti. Essa aiuterà gli utenti a gestire la moltitudine di integrazioni tra app, API, partner B2B, eventi, gateway e trasferimenti di file in ambienti hybrid cloud.
Lumen e IBM collaborano per sbloccare un'AI for Business scalabile per le aziende
Lumen Technologies e IBM hanno annunciato una nuova collaborazione per sviluppare soluzioni AI di livello aziendale all'avanguardia, integrando watsonx, il portfolio di prodotti AI di IBM, con l'infrastruttura Edge Cloud di Lumen. e la rete di Lumen.
IBM e Oracle ampliano la loro partnership per promuovere agentic AI e hybrid cloud
IBM sta collaborando con Oracle per portare la potenza di watsonx su Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Utilizzando i servizi AI nativi di OCI, l'ultimo traguardo nella partnership tecnologica di IBM con Oracle è progettato per alimentare una nuova era di produttività ed efficienza multi-agente basata su AI in tutta l'azienda.
IBM e Salesforce attivano i dati aziendali su IBM Z, presentano in anteprima i nuovi agenti per aiutare i clienti a sfruttare i propri dati per l'AI
Per utilizzarla come catalizzatore per l'agentic AI, IBM e Salesforce stanno fornendo ai clienti l'accesso ai loro dati aziendali nei mainframe IBM Z e nei database Db2, in modo che possano alimentare i casi d'uso dell'AI sulla piattaforma Salesforce Agentforce, la piattaforma di lavoro digitale per aumentare i team con agenti AI autonomi. IBM sta inoltre introducendo nuovi agenti realizzati con IBM Watsonx Orchestrate che funzionano con le tecnologie Salesforce e con il modello di prestazioni IBM Granite.
Studio IBM: i CEO puntano ancora di più sull'AI mentre affrontano gli ostacoli aziendali
Un nuovo studio globale dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che i CEO intervistati sono impegnati a promuovere soluzioni AI in tutta la loro organizzazione, anche quando affrontano sfide dovute all'accelerazione dell'adozione della tecnologia.
Scopri quattro strategie per scalare l'AI con una solida base di dati.
Scopri come i CEO possono trovare il giusto equilibrio tra il valore che l'AI generativa può creare, gli investimenti che richiede e i rischi che introduce.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Scopri l'approccio agile all'AI, che consente alle organizzazioni di innovare rapidamente e ridurre il rischio di insuccesso.
Scopri come incorporare l'AI generativa, il machine learning e i foundation model nelle operazioni di business per migliorare le prestazioni.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Esplora la storia dell'AI e scopri che cosa riserva il futuro alle aziende che ne stanno valutando l'adozione.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.