I chatbot AI rispondono rapidamente, elaborano accuratamente il linguaggio umano naturale e automatizzano le esperienze personalizzate, offrendo numerosi vantaggi e nuove opportunità alla tua organizzazione. I chatbot possono:

Migliorare il coinvolgimento dei clienti e la fedeltà al marchio

Prima dei chatbot, la maggior parte delle domande, dei problemi o dei reclami dei clienti richiedeva un intervento umano. Tuttavia, i chatbot possono ora automatizzare i workflow, liberando i dipendenti da attività ripetitive. Possono eliminare i tempi di attesa prolungati nell'assistenza clienti telefonica e nell'assistenza via e-mail o live chat. I chatbot sono immediatamente accessibili a più utenti e migliorano l'esperienza del cliente rispondendo prontamente ai suoi interessi e alle sue preoccupazioni.

Ridurre i costi operativi e incrementare l'efficienza

I chatbot offrono la possibilità di ridurre le spese del personale 24x7 o addirittura di eliminare i costi del personale fuori orario, a condizione che i chatbot siano in grado di gestire efficacemente la maggior parte delle domande. Puoi ottimizzare i processi che in precedenza si basavano sull'interazione umana, a vantaggio del tuo personale, migliorando la loro esperienza con i clienti e riducendo il turnover dei dipendenti.

Migliorare la qualità del servizio clienti

Il personale del servizio clienti può perdere entusiasmo quando passa troppo tempo a rispondere a domande ripetitive. Utilizzando i chatbot per gestire le domande di routine e passando al personale solo le richieste in cui sono necessarie maggiori informazioni, puoi coinvolgere i tuoi dipendenti nelle attività che implicano creatività e iniziativa, rendendo i loro sforzi più gratificanti.

I chatbot possono fungere da supporto iniziale, assistere il team di assistenza durante i periodi di punta o alleviare il carico di domande monotone e ripetitive, consentendo agli operatori di concentrarsi sui problemi più complessi. Sebbene le aziende estere offrano opzioni di outsourcing per alcune di queste funzioni, il loro utilizzo potrebbe comportare costi e rischi significativi, riducendo il controllo sulle interazioni con i clienti del tuo brand.

Incrementa le vendite

I chatbot alimentati dall'AI generano lead (link esterno a ibm.com) e favoriscono le conversioni e il cross-selling. I visitatori del sito web possono chiedere informazioni su funzionalità, caratteristiche o piani. I chatbot accelerano in modo efficiente i tempi di risposta, guidando i clienti verso l'acquisto. Per acquisti complessi con un funnel di vendita in più fasi, i chatbot possono porre domande di qualificazione e mettere in contatto i clienti direttamente con agenti di vendita qualificati, al fine di aumentare il tasso di conversione.

Aumentare la capacità di coinvolgimento del pubblico target

I chatbot funzionano senza le restrizioni di tempo ed energia degli esseri umani e sono quindi in grado di rispondere in qualsiasi momento alle domande dei clienti di tutto il mondo. I chatbot possono servire una vasta base di clienti contemporaneamente, eliminando la necessità di aumentare il personale umano. I chatbot di livello enterprise offrono scalabilità rapida, poiché gestiscono più conversazioni simultaneamente. Via via che la base clienti si espande, l'implementazione del chatbot può supportare un aumento delle interazioni senza incorrere in un corrispondente aumento dei costi o delle esigenze di personale.

Acquisire direttamente i dati dei clienti

La prima interazione del cliente con i chatbot consente a questi ultimi di richiedere informazioni sui clienti, fornendo al team di marketing un'opportunità di generazione di lead. Queste domande possono anche prequalificare i clienti prima di trasferirli al team di vendita, consentendo ai venditori di determinare prontamente gli obiettivi e la strategia adeguata da utilizzare.

Raccogliere nuove informazioni senza cookie

I chatbot basati sull'apprendimento automatico possono raccogliere dati (link esterno a ibm.com) e nuove informazioni sul tuo pubblico target. Raccolgono dati preziosi per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), tra cui feedback, preferenze e comportamenti di interazione, indirizzi e-mail e numeri di telefono. Possono anche scoprire gli interessi e i comportamenti chiave dei clienti, consentendo il perfezionamento delle campagne di marketing, la personalizzazione dei messaggi e il miglioramento delle offerte di prodotti o servizi, il tutto senza l'utilizzo di cookie.

Promuovere la crescita dei lead

I chatbot possono promuovere i tuoi processi di acquisizione dei lead inviando attivamente messaggi di follow-up e campagne drip, aiutando i potenziali clienti a navigare a orientarsi nel funnel di vendita.

Offrire servizi personalizzati

I chatbot possono essere programmati per comunicare con i clienti (link esterno a ibm.com) al loro arrivo, promuovendo interazioni uniche e personalizzate. Utilizzando la cronologia delle interazioni di un cliente, un chatbot può fornire suggerimenti veramente utili e fare offerte.

Eseguire test di messaggistica rapidi

Puoi eseguire test A/B sui tuoi chatbot per identificare i messaggi più efficaci. I clienti possono interagire con diverse varianti di istruzioni e suggerimenti fino a quando non si seleziona la formulazione più convincente. Successivamente, puoi valutare le prestazioni del chatbot, considerando fattori come la comprensione delle richieste, i tempi di risposta e il corretto completamento del self-service.

Migliorare le operazioni HR

Nelle organizzazioni, i dipartimenti delle risorse umane (HR) potrebbero faticare a gestire in modo efficiente le attività di routine, con conseguente perdita di tempo nel rispondere ripetutamente alle domande più frequenti (FAQ) dei dipendenti. Ciò sottrae tempo ed energia al personale delle risorse umane, distogliendo la loro attenzione da attività più preziose come il recruiting, la fidelizzazione e la motivazione, lo sviluppo della leadership e la formazione della cultura aziendale. I chatbot possono alleviare efficacemente una parte significativa di questo carico di lavoro.

Mantenere una comunicazione coerente

I chatbot forniscono informazioni e messaggi uniformi, contribuendo a garantire che ogni cliente riceva lo stesso livello di servizio. Questa uniformità, dovuta alla Knowledge Base, aiuta a mantenere l'integrità e l'accuratezza del brand nelle comunicazioni con i clienti. Senza di essa, operatori diversi potrebbero erroneamente fornire indicazioni o informazioni diverse a più clienti, causando potenziali malintesi, nonché insoddisfazione tra i clienti.

Mantenere la calma

Chiunque può avere una brutta giornata, il che potrebbe indurre gli agenti del servizio clienti a reagire in modi di cui potrebbero poi pentirsi. Inoltre, le chiamate al servizio clienti spesso iniziano con i clienti che sfogano le proprie frustrazioni dovute a un'esperienza precedente. Ciò consente al chatbot del servizio clienti di assorbire la maggior parte della frustrazione. Di conseguenza, quando subentra un agente in carne e ossa, gran parte della rabbia si è già dissipata, prevenendo così eventuali episodi di maleducazione o abusi.