Bonfiglioli, specialista globale nella trasmissione di energia e nell'automazione, illustra questi problemi aziendali del mondo reale. Con più sistemi IT legacy, la distribuzione e la condivisione dei dati per creare nuovi servizi era costosa e lenta.

"Avevamo un livello di integrazione vecchio stile", ha dichiarato Fabio Zoboli, Integration Architect di Bonfiglioli. "Funzionava abbastanza bene, ma era lento e c'erano problemi di compatibilità da risolvere ogni volta che aggiungevamo qualcosa di nuovo. Semplicemente non era pronto per le implementazioni cloud-native, la creazione di API o la condivisione di dati in tempo reale con terze parti, per non parlare di tutte le altre funzionalità di cui avremmo bisogno per attuare una trasformazione digitale di successo in un ambiente multicloud e multiutente".

Queste sfide sono comuni a tutti i settori. Hellmann Worldwide Logistics aveva bisogno di connettere e analizzare i dati che rimanevano sparsi e intrappolati in diversi ambienti on-premise, ibridi e cloud, che comprendevano più di 750 sistemi e applicazioni. Questa infrastruttura include un complesso insieme di sistemi di trasporto, magazzinaggio e ERP, dati e processi dai cui dipendono la sicurezza, la disponibilità, la solidità e le prestazioni di Hellmann.

Per molti anni, questa sfida di integrazione è stata accettata come un problema con cui convivere. Ma poiché l'IA rivoluziona i settori, si è creata una domanda per accedere a dati coerenti e curati. Le aziende stanno scoprendo a loro spese che la mancanza di una strategia di integrazione si manifesta come una grave lacuna per l'azienda.

La costante rivoluzione informatica continua, anche se l'IA si diffonde tra i settori. La migrazione verso il cloud avanza rapidamente, l'hybrid cloud cresce, il cloud privato decolla, la modernizzazione delle applicazioni avanza ed emergono nuove app.

Il tipico panorama IT aziendale comprende un mix vasto e diversificato di soluzioni, piattaforme, protocolli, tattiche, correzioni, progetti abbandonati e altro ancora. Avere a che fare con sistemi legacy fa parte della routine, gestire le crisi odierne è la normalità e pianificare per il futuro è il compito di domani.