È così che Stephanie Carruthers, Global Lead of Cyber Range and Chief People Hacker di IBM, ricorda di essersi sentita nel 2022. ChatGPT aveva da poco portato l'intelligenza artificiale generativa nella coscienza pubblica. La sua combinazione di competenze linguistiche stranamente umane e una profonda base di conoscenze faceva chiedere a molti come avrebbe potuto cambiare il mondo.

E come avrebbe potuto cambiare il loro lavoro.

"Quando è stato introdotta per la prima volta, la gente continuava a chiedermi se avessi paura che l'AI potesse rubarmi il lavoro,'" afferma Carruthers. "Pensavo di no. Saremmo dovuti arrivare al punto in cui l'AI potesse davvero capire una persona e creare una campagna personalizzata contro di lei prima che ciò potesse accadere".

Nell'ambito di IBM® X-Force, Carruthers esegue simulazioni di schemi di ingegneria sociale e attacchi informatici per aiutare le aziende a rafforzare le proprie difese contro il mondo reale. I primi modelli di AI generativa potevano inventare alcune truffe di phishing abbastanza generiche, ma non potevano lanciare attacchi sofisticati in grado di causare gravi danni. Questi schemi richiedono una ricerca approfondita, un'attenta pianificazione e pretesti altamente mirati.

Ma in due anni e mezzo possono accadere molte cose. Attualmente, molti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possono effettuare ricerche sul web in tempo reale. Gli agenti AI, in grado di progettare autonomamente workflow ed eseguire attività, possono fare un ulteriore passo avanti, utilizzando le informazioni che scoprono per informare le proprie azioni.

Non sembra più un'iperbole immaginare un bot basato sull'AI in grado di adattare perfettamente gli attacchi di ingegneria sociale a individui specifici. Tutto ciò di cui necessita è un criminale informatico per avviarlo.

"Siamo arrivati al punto in cui sono preoccupata", afferma Carruthers. "Con pochi prompt, un modello AI può scrivere un messaggio di phishing pensato solo per me. È terrificante".