L'aumento dell'adozione dell'AI generativa sta avvenendo in organizzazioni di ogni settore, e il mercato dell'AI generativa è previsto che crescerà del 27,02% nei prossimi 10anni, secondo Precedence Ricerca. Le competenze in machine learning, nelle reti neurali e nella potenza computazionale dell'AI generativa, combinate con competenze umane, intuizione e creatività, possono sbloccare nuove possibilità e raggiungere livelli di innovazione che erano precedentemente inimmaginabili. Di conseguenza, stiamo vedendo che le aziende riconoscono l'enorme potenziale dell'AI generativa, aumentano i loro tassi di adozione e esplorano nuovi casi d'uso.
Ci sono molti modi in cui l'AI generativa può rivoluzionare le aziende e trasformare l'adozione dell'AI per gli sviluppatori. Questi includono l'automazione di compiti creativi e legati ai contenuti, l'integrazione dell' AI generativa negli stack tecnologici esistenti e l'aumento dell'adozione di piattaforme di sviluppo a uso limitato di codice. Tutti questi elementi possono aiutare le organizzazioni a risparmiare tempo e risorse preziose, permettendo al contempo agli sviluppatori di concentrarsi su altre priorità.
L'AI generativa può anche aiutare gli sviluppatori a migliorare le loro competenze quando si occupano di compiti più complessi. E l'abbondanza di dati disponibili per l'addestramento dei modelli ha aperto vaste possibilità di sperimentazione e apprendimento. In questa entusiasmante frontiera, è essenziale che gli sviluppatori adottino soluzioni di AI generativa adatte a loro.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Quando gli sviluppatori considerano di adottare l'AI generativa, dovrebbero valutare la tecnologia basandosi sui seguenti criteri:
Questi cinque criteri possono guidare gli sviluppatori nell'iniziare il loro percorso di adozione dell'AI generativa, ma gli sviluppatori potrebbero dover prendere in considerazione criteri aggiuntivi in base ai loro requisiti specifici, agli standard di settori o alle esigenze organizzative. Un processo di valutazione critico è fondamentale per aiutare gli sviluppatori a prendere decisioni informate e massimizzare i vantaggi dell'adozione della tecnologia di AI generativa.
L'AI generativa non è solo una tendenza passeggera; è una svolta nel landscape dell'AI. La capacità di automatizzare le attività creative, integrate perfettamente nei processi esistenti, rende disponibili funzionalità di automazione e AI come IBM watsonx.ai, IBM® watsonx Orchestrate e IBM® watsonx Code Assistant sono strumenti essenziali per le organizzazioni di tutti i settori. Man mano che il mercato continua a evolversi, l'adozione dell'AI generativa è destinata a rimodellare il modo in cui le aziende operano, sbloccare nuove opportunità e trasformare i settori. Gli sviluppatori che abbracciano con attenzione questa tecnologia prospereranno senza dubbio in un mondo sempre più dipendente dall'AI.
Scopri come i CEO possono trovare il giusto equilibrio tra il valore che l'AI generativa può creare, gli investimenti che richiede e i rischi che introduce.
Impara i concetti fondamentali e sviluppa le tue competenze con laboratori pratici, corsi, progetti guidati, prove e molto altro.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Scopri come scegliere il foundation model di AI più adatto al tuo caso d'uso.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.