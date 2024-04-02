Steve Katz è diventato il primo CISO al mondo quando ha assunto la posizione presso Citicorp/Citigroup nel 1995. Fin dall'inizio del suo percorso da CISO, Katz ha capito che il ruolo non era solo una posizione IT: si trattava di servire l'azienda riducendo i rischi. Negli anni successivi, altre organizzazioni hanno aggiunto questa nuova posizione e nella maggior parte delle strutture organizzative il CISO risponde al CIO. Sebbene molti CISO riconoscessero la vera natura del loro ruolo, il resto delle loro organizzazioni spesso non era sulla stessa lunghezza d'onda.

Col tempo, i CISO si sono ritrovati a gestire problematiche esterne alle proprie organizzazioni, come la creazione di partnership, la collaborazione con i fornitori e la gestione delle trasmissioni di dati esterni. Tuttavia, molte organizzazioni ritenevano che il ruolo rimanesse principalmente nel campo IT, con la responsabilità principale di evitare che l'azienda finisse sulle prime pagine a causa di una grave violazione della sicurezza informatica o attacco. Ciò significava che molti CISO si concentravano principalmente sulla conformità e sulla gestione del rischio.