Uno dei maggiori ostacoli alla produttività dei dipendenti è la difficoltà di lavorare su diversi strumenti backend disconnessi. I dipendenti dipendono da una serie di applicazioni per svolgere il loro lavoro, ma ognuna di esse ha un proprio processo di accesso, un'interfaccia e un workflow. Questa mancanza di coerenza crea attriti che rallentano la produttività e interrompono la concentrazione.

Questa situazione sottolinea la necessità di una soluzione che crei processi di lavoro fluidi e armoniosi e aumenti le metriche aziendali. Gli assistenti di intelligenza artificiale e di AI generativa, come chatbot e assistenti virtuali, sono diventati strumenti comuni per gestire compiti amministrativi, rispondere alle domande e semplificare le interazioni con i clienti. Ma le aziende stanno ormai andando oltre i semplici assistenti, puntando su sistemi più avanzati come gli agenti AI.

Oggi, le aziende stanno entrando in un macrocosmo di agenti, che abbraccia domini, piattaforme e fornitori dove affidarsi a un singolo agente o applicazione non è più realistico. Gli agenti sono sempre più distribuiti tra applicazioni specifiche del dominio, piattaforme open source ed ecosistemi hyperscaler. Questa crescente complessità richiede un'orchestrazione che non solo colleghi questi agenti, ma che permetta loro di lavorare insieme.

È qui che l'orchestrazione multiagente diventa essenziale: allineare agenti autonomi a lavorare in collaborazione, non in silos.

L'orchestrazione multiagente permette a agenti, assistenti e diverse fonti di dati di collaborare. Questo approccio può contribuire a garantire che le attività siano gestite in modo efficiente tramite un'unica interfaccia, eliminando la necessità di più punti di accesso e frequenti controlli delle autorizzazioni. Abbattendo i silos che separano team e funzioni, si migliora la condivisione delle conoscenze e si accelera il processo decisionale.