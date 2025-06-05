Uno dei maggiori ostacoli alla produttività dei dipendenti è la difficoltà di lavorare su diversi strumenti backend disconnessi. I dipendenti dipendono da una serie di applicazioni per svolgere il loro lavoro, ma ognuna di esse ha un proprio processo di accesso, un'interfaccia e un workflow. Questa mancanza di coerenza crea attriti che rallentano la produttività e interrompono la concentrazione.
Questa situazione sottolinea la necessità di una soluzione che crei processi di lavoro fluidi e armoniosi e aumenti le metriche aziendali. Gli assistenti di intelligenza artificiale e di AI generativa, come chatbot e assistenti virtuali, sono diventati strumenti comuni per gestire compiti amministrativi, rispondere alle domande e semplificare le interazioni con i clienti. Ma le aziende stanno ormai andando oltre i semplici assistenti, puntando su sistemi più avanzati come gli agenti AI.
Oggi, le aziende stanno entrando in un macrocosmo di agenti, che abbraccia domini, piattaforme e fornitori dove affidarsi a un singolo agente o applicazione non è più realistico. Gli agenti sono sempre più distribuiti tra applicazioni specifiche del dominio, piattaforme open source ed ecosistemi hyperscaler. Questa crescente complessità richiede un'orchestrazione che non solo colleghi questi agenti, ma che permetta loro di lavorare insieme.
È qui che l'orchestrazione multiagente diventa essenziale: allineare agenti autonomi a lavorare in collaborazione, non in silos.
L'orchestrazione multiagente permette a agenti, assistenti e diverse fonti di dati di collaborare. Questo approccio può contribuire a garantire che le attività siano gestite in modo efficiente tramite un'unica interfaccia, eliminando la necessità di più punti di accesso e frequenti controlli delle autorizzazioni. Abbattendo i silos che separano team e funzioni, si migliora la condivisione delle conoscenze e si accelera il processo decisionale.
Immagina di avere tutti i tuoi strumenti e applicazioni integrati perfettamente in un'unica interfaccia in cui comunicano tra loro, semplificando l'automazione delle attività e permettendo ai team di eseguire processi complessi in modo efficiente. L'orchestrazione multiagente fa un ulteriore passo avanti consentendo agli agenti di interagire e collaborare con gli assistenti AI, le automazioni, i workflow e le fonti di dati esistenti.
Questa funzionalità unica consente agli utenti di effettuare richieste per vari casi d'uso tramite un'unica interfaccia, che poi agisce e recupera informazioni dalle fonti più rilevanti.
Consolidando tutte queste risorse e sistemi già distribuiti, le aziende possono semplificare le operazioni, ridurre i ritardi e minimizzare gli errori, portando a un processo decisionale più rapido e accurato.
L'orchestrazione multiagente supporta anche la distribuzione rapida, non richiede codifica e consente una realizzazione del ROI più rapida. In definitiva, questa integrazione consente alle aziende di operare in modo più efficace e di raggiungere i loro obiettivi con maggiore precisione.
Quando si lavora con gli agenti AI, è importante comprenderne i due tipi principali disponibili oggi: agenti personalizzati e agenti predefiniti. Hanno scopi diversi e nelle sezioni che seguono possiamo esplorare cosa li distingue e come scegliere quello più adatto alle tue esigenze:
Gli agenti personalizzati sono sistemi AI specializzati progettati per soddisfare le esigenze e i requisiti specifici di un'azienda. Questi agenti sono personalizzati per gestire compiti specifici, workflow e casi d'uso che si allineano alle operazioni dell'organizzazione.
Integrandosi perfettamente con i sistemi e gli strumenti esistenti, gli agenti personalizzati forniscono un accesso semplificato a informazioni e dati. Migliorano l'efficienza complessiva e forniscono soluzioni a problemi complessi. Gli agenti personalizzati operano in modo autonomo, riducendo la necessità di aggiornamenti costanti e interventi manuali, e possono imparare e adattarsi nel tempo per migliorare le proprie prestazioni.
Gli agenti predefiniti sono sistemi progettati per scopi, casi d'uso e esigenze aziendali specifici. Questi agenti sono dotati di modelli già pronti, dove gli utenti possono aggiungere le loro conoscenze e i loro strumenti per implementarli rapidamente. Ad esempio, gli agenti di vendita assistono i team di vendita creando materiali per relazioni di successo con i clienti.
In una configurazione di orchestrazione multiagente, gli agenti personalizzati collaborano con gli agenti predefiniti per raggiungere obiettivi comuni. Questa scalabilità aiuta a garantire che, con la crescita dell'organizzazione, l'infrastruttura AI rimanga solida e in grado di supportare le esigenze in evoluzione, favorendo in ultima analisi una maggiore produttività e un migliore processo decisionale.
Man mano che la diversità e la complessità dei sistemi agentici continua a crescere, cresce anche la necessità di un modo strutturato e scalabile per scoprire, implementare e orchestrare gli agenti, indipendentemente dal loro stack tecnologico sottostante. watsonx Orchestrate Agent Catalog offre un hub centralizzato dove le organizzazioni possono scoprire tutti gli agenti predefiniti disponibili sia da IBM® che da partner, rendendo facile selezionare e orchestrare workflow su misura per esigenze specifiche.
In aggiunta ad Agent Catalog, Agent Connect è un programma esteso che consente alle terze parti di costruire e contribuire direttamente con i propri agenti nel catalogo, ampliandone continuamente le funzionalità
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Ecco le quattro caratteristiche principali che l'orchestrazione multiagente su IBM watsonx Orchestrate offre:
- Apertura: adottando un approccio non incentrato sugli stack, watsonx Orchestrate consente alle aziende di integrare e orchestrare senza problemi gli Agente AI in tutti gli ambienti tecnologici. Ad esempio, se un'azienda ha già distribuito agenti personalizzati e precompilati da un altro ecosistema, questi sistemi possono essere facilmente adattati e integrati.
Questa adattabilità significa che le aziende possono utilizzare i sistemi e gli strumenti esistenti senza doverli sostituire in blocco, riducendo al minimo le interruzioni e massimizzando il ritorno sugli investimenti. Adottando l'AI generativa, le aziende possono ottimizzare workflow complessi e stimolare la crescita.
- Adattabilità ibrida: in ambienti cloud multiformi, comprese le configurazioni aperte, private e ibride, la capacità di creare soluzioni adattabili diventa fondamentale. watsonx Orchestrate aiuta a garantire che la tua AI possa comprendere e assimilare perfettamente i dati da qualsiasi fonte. Questa comprensione olistica è fondamentale per generare insight accurati e affidabili.
- Flessibilità: watsonx Orchestrate offre alle aziende la libertà di rendere accurata la propria strategia selezionando integrazioni di app sia da IBM che da fornitori terzi. Questo approccio su misura permette alle organizzazioni di allineare il proprio ecosistema tecnologico strettamente alle proprie esigenze e obiettivi specifici, favorendo una soluzione su misura che porta avanti il loro percorso aziendale unico.
- Implementazione a uso limitato di codice: watsonx Orchestrate offre un modello di implementazione a uso limitato di codice, che consente un'implementazione rapida con competenze tecniche minime. Agenti e modelli predefiniti accelerano il processo di configurazione, offrendo risultati tangibili rapidamente.
In definitiva, il vero valore dell'AI agentica risiede nei marketplace aperti ed è pienamente realizzato attraverso l'orchestrazione. Poiché le organizzazioni si affidano sempre più a workflow complessi e a sistemi interconnessi, la capacità di coordinare più agenti AI diventa un vantaggio strategico. L'orchestrazione multiagente consente ai team di automatizzare non solo le attività, ma interi processi, riunendo agenti personalizzati e preconfezionati che collaborano, si adattano e si scalano in sintonia con le esigenze aziendali in evoluzione.
Scopri il potere trasformativo di watsonx Orchestrate. Sperimenta un'integrazione AI impeccabile, l'eliminazione dei silos e un guadagno immediato in termini di efficienza.
Scopi come i CEO possono utilizzare l'AI generativa per automatizzare l'IT e migliorare le prestazioni aziendali.
Automatizzando le operazioni, i team possono garantire in modo efficace e continuo prestazioni ottimali delle applicazioni a costi contenuti.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione IT nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Scala automaticamente l'infrastruttura IT esistente per prestazioni più elevate a costi inferiori.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere prestazioni aziendali eccezionali.