Con l'evoluzione del mondo digitale, le aziende si affidano sempre più alle soluzioni cloud per memorizzare i dati, eseguire le operazioni e gestire le applicazioni. Tuttavia, con questa crescita arriva la sfida di garantire che gli ambienti cloud rimangano sicuri e conformi alle normative in continua evoluzione. Ed è qui che entra in gioco l'idea della sicurezza autonoma per il cloud (ASC).
Sicurezza e conformità non sono solo parole d'ordine tecniche; sono fondamentali per aziende di tutte le dimensioni. Con l'aumento delle violazioni dei dati e delle minacce informatiche, disporre di sistemi che garantiscano la sicurezza dei dati e soddisfino gli standard normativi non è più facoltativo. Tuttavia, i metodi tradizionali di gestione della sicurezza e della conformità richiedono spesso un notevole impegno manuale, che può portare a ritardi, errori o vulnerabilità trascurate.
L'ASC è una soluzione innovativa che automatizza le complesse attività necessarie per proteggere il tuo ambiente cloud e renderlo conforme agli standard normativi e organizzativi. Alimentata dall'intelligenza artificiale generativa (gen AI), l'ASC è progettata per soddisfare le esigenze di sicurezza di oggi e adattarsi alle sfide di domani. L'ASC è attualmente progettata per workload in esecuzione su Amazon Web Services (AWS).
Nel suo nucleo, l'ASC è un sistema intelligente che monitora continuamente il tuo ambiente AWS per qualsiasi cambiamento o rischio. Questo significa che, man mano che la tua azienda si evolve, che tu stia aggiungendo nuovi servizi cloud, modificando configurazioni o scalando, il tuo framework di sicurezza e conformità si adatta automaticamente in tempo reale.
Per molte organizzazioni, rispettare le normative più recenti, come le leggi sulla privacy dei dati, gli standard di settore o i framework di cybersecurity, è un problema costante. Il mancato rispetto di queste normative può comportare multe pesanti, perdita di fiducia e persino interruzioni aziendali.
L'ASC agisce come un guardiano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurando che la configurazione cloud rimanga in linea con gli standard dei settori, come il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), il Digital Operational Resilience Act (DORA) e altre normative e Standard. L'ASC rileva le criticità e le affronta in modo proattivo, aiutandoti a prevenire minacce e requisiti di conformità prima che diventino problemi.
Le funzionalità dell'ASC possono essere definite come segue:
Monitoraggio continuo: l'ASC tiene sempre sotto controllo il tuo ambiente cloud, analizzando potenziali rischi, lacune di sicurezza o violazioni della conformità.
Regolazioni automatiche: se l'ASC rileva problemi, come configurazioni errate o nuove minacce alla sicurezza, apporta automaticamente le modifiche necessarie per risolverli.
Protezione proattiva: utilizzando previsioni basate sull'AI, l'ASC può verificare le esigenze aziendali e raccomandare configurazioni sicure e conformi delle risorse AWS necessarie per la tua azienda. Può anche generare template di infrastruttura come codice (IaC) per implementare risorse nel tuo cloud con configurazioni sicure necessarie per la conformità dell'organizzazione agli standard normativi e alle politiche interne. Che si tratti di una modifica degli standard normativi o di una nuova minaccia informatica, l'ASC è pronta a regolare le impostazioni di sicurezza di conseguenza.
Intervento umano quando necessario: sebbene l'ASC sia in gran parte autonoma, non elimina la necessità di una supervisione umana. Gli esperti possono intervenire quando sono richieste decisioni critiche, assicurando che il giudizio umano completi l'efficienza dell'AI.
L'AI generativa è al centro dell'ASC, che alimenta la capacità del sistema di pensare, imparare e prevedere. Integrando le funzionalità di AI generativa, ASC si evolve e migliora continuamente. Questo significa che il sistema diventa più intelligente nel tempo, adattandosi alle nuove sfide del landscape della sicurezza.
Ad esempio, se emerge un nuovo tipo di attacco informatico, ASC può apprendere da fonti di dati esterne e applicare automaticamente la giusta protezione al tuo ambiente AWS. Questa capacità di auto ripararsi e di adattarsi in tempo reale è ciò che distingue l'ASC dalle soluzioni di sicurezza tradizionali.
Il mondo della conformità sta diventando sempre più complicato, ma l'ASC offre un futuro in cui la gestione della conformità non deve essere una fonte di stress. Automatizzando compiti di routine come monitoraggio e reportistica, l'ASC libera il tuo team per concentrarsi su ciò che sa fare meglio: far crescere la tua azienda.
Il passaggio al cloud computing è destinato a durare, e con esso arriva la necessità di modi più intelligenti ed efficienti per gestire la sicurezza e la conformità nell'ambiente cloud. L'ASC in AWS, alimentato da una AI generativa all'avanguardia, è pionieristico. Automatizzando i processi complessi e proteggendo proattivamente il tuo ambiente cloud, l'ASC garantisce che le aziende rimangano sicure, conformi e pronte per il futuro.
