L'ASC è una soluzione innovativa che automatizza le complesse attività necessarie per proteggere il tuo ambiente cloud e renderlo conforme agli standard normativi e organizzativi. Alimentata dall'intelligenza artificiale generativa (gen AI), l'ASC è progettata per soddisfare le esigenze di sicurezza di oggi e adattarsi alle sfide di domani. L'ASC è attualmente progettata per workload in esecuzione su Amazon Web Services (AWS).

Nel suo nucleo, l'ASC è un sistema intelligente che monitora continuamente il tuo ambiente AWS per qualsiasi cambiamento o rischio. Questo significa che, man mano che la tua azienda si evolve, che tu stia aggiungendo nuovi servizi cloud, modificando configurazioni o scalando, il tuo framework di sicurezza e conformità si adatta automaticamente in tempo reale.