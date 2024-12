Alla luce dell'attuale landscape digitale, in rapida evoluzione, le aziende stanno adottando la tecnologia cloud per promuovere l'innovazione e la crescita. Questo percorso comporta tuttavia una serie di sfide, come la capacità di garantire la sicurezza e la conformità nel cloud, la scarsa visibilità, i processi a elevato consumo di risorse, le competenze limitate e le normative complesse che si traducono in configurazioni errate e deviazioni dalle policy. Queste sfide ostacolano l'adozione del cloud ed espongono l'organizzazione a rischi di violazione di sicurezza e a sanzioni dovute alla mancanza di conformità.

Ecco perché IBM e AWS hanno sviluppato Autonomous Security for Cloud (ASC), una soluzione IBM che rivoluziona il modo in cui le aziende affrontano l'adozione del cloud. Integrando la tecnologia di AI all'avanguardia di AWS Bedrock, questa soluzione automatizza e semplifica le attività di sicurezza e conformità per affrontare le configurazioni errate e le deviazioni dalle policy. La nostra soluzione rappresenta un punto di svolta che consente alle aziende di accelerare il percorso di adozione del cloud in tutta sicurezza. Con Autonomous Security for Cloud puoi garantire standard di sicurezza più elevati fin dall'inizio, riducendo notevolmente il tempo e gli sforzi manuali tradizionalmente necessari per ottenere la conformità. Potrai inoltre beneficiare di una serie di vantaggi, tra cui la distribuzione automatizzata, il monitoraggio continuo, il monitoraggio della conformità basato sull'AI e il rilevamento degli scostamenti con correzione autonoma. Ciò si traduce in una riduzione del rischio di violazioni, così come in minori costi operativi e in un'implementazione del cloud più rapida e semplificata.

Non rimanere indietro. Accelera il tuo percorso di adozione del cloud in tutta sicurezza con Autonomous Security for Cloud.