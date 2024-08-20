AI generativa: il tuo nuovo partner creativo?

Poiché l'intelligenza artificiale continua a rimodellare i settori, il suo impatto sulla creatività è stato un argomento di dibattito. Le macchine possono davvero essere creative? O imitano semplicemente l'ingegno umano? Un nuovo studio pubblicato su Nature Human Behaviour fa luce su questa questione, suggerendo che l'AI generativa potrebbe essere più un collaboratore creativo che un sostituto.

I ricercatori hanno messo alla prova ChatGPT, il popolare chatbot AI, confrontandolo con le ricerche su Google e con il pensiero umano non assistito. Il risultato? I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) si sono rivelati i migliori, aiutando le persone a generare idee più creative in una serie di attività.

In un esperimento, i partecipanti sono stati sfidati a progettare un nuovo giocattolo utilizzando oggetti di uso quotidiano come fermagli e bottiglie d'acqua. Le idee del gruppo assistito da LLM erano brillanti, e sono state valutate dai giudici come 10% più creative rispetto a quelle di coloro che si sono affidati a Google.

Ma ecco il punto: ChatGPT ha saputo gestire in autonomia anche compiti che si pensava richiedessero un intervento umano. Quando gli è stato chiesto di riutilizzare oggetti sentimentali, le risposte assistite dall'AI hanno comunque ottenuto punteggi più alti sulla scala della creatività.