AI generativa: il tuo nuovo partner creativo?

Poiché l'intelligenza artificiale continua a rimodellare i settori, il suo impatto sulla creatività è stato un argomento di dibattito. Le macchine possono davvero essere creative? O imitano semplicemente l'ingegno umano? Un nuovo studio pubblicato su Nature Human Behaviour fa luce su questa questione, suggerendo che l'AI generativa potrebbe essere più un collaboratore creativo che un sostituto.
I ricercatori hanno messo alla prova ChatGPT, il popolare chatbot AI, confrontandolo con le ricerche su Google e con il pensiero umano non assistito. Il risultato? I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) si sono rivelati i migliori, aiutando le persone a generare idee più creative in una serie di attività.
In un esperimento, i partecipanti sono stati sfidati a progettare un nuovo giocattolo utilizzando oggetti di uso quotidiano come fermagli e bottiglie d'acqua. Le idee del gruppo assistito da LLM erano brillanti, e sono state valutate dai giudici come 10% più creative rispetto a quelle di coloro che si sono affidati a Google.
Ma ecco il punto: ChatGPT ha saputo gestire in autonomia anche compiti che si pensava richiedessero un intervento umano. Quando gli è stato chiesto di riutilizzare oggetti sentimentali, le risposte assistite dall'AI hanno comunque ottenuto punteggi più alti sulla scala della creatività.
Non tutti sono pronti a incoronare ChatGPT come il nuovo re della creatività. Jacob Murel, Senior Technical Content Creator presso IBM® ed ex insegnante di scrittura, ci offre un'occasione per riflettere: "Non penso che sostituirà mai gli esseri umani", sostiene Murel. "Può produrre solo ciò che è presente nei suoi dati di addestramento, quindi non può creare un'idea veramente originale".
Sabrina Habib, Professoressa Associata e Responsabile del Corso di Comunicazione Visiva presso la University of South Carolina, condivide una prospettiva più complessa. "Ho fatto ricerche su come la tecnologia influenza la creatività, e ho scoperto che, sebbene strumenti AI come ChatGPT possano migliorare le idee, possono anche ostacolare il processo creativo umano", spiega Habib. Sottolinea l'importanza dell'ideazione incentrata sull'uomo: "Quando generiamo idee senza la tecnologia, ci impegniamo nel pensiero critico e nell'immaginazione, che sono fondamentali per la crescita personale e l'innovazione".
La ricerca di Habib suggerisce un approccio equilibrato alla creatività assistita dall'AI. "Il mio suggerimento è quello di fare sempre un brainstorming senza tecnologia, per poi includere l'AI nel processo", consiglia. Questo metodo preserva i benefici dell'intuizione umana sfruttando al contempo i punti di forza dell'AI.
La potenziale riorganizzazione dei settori creativi è una preoccupazione fondamentale per Habib. "Penso che molti ruoli creativi si sposteranno verso il curare e migliorare i contenuti generati dall'AI, aumentando l'efficienza e la velocità, ma sollevando anche questioni di autorialità", osserva. Questo cambiamento potrebbe avere implicazioni di vasta portata per vari settori.
Murel vede del potenziale nell'AI come strumento di ispirazione e creatività. I suoi studenti hanno trovato gli LLM utili in modi inaspettati: "Fornivano prompt ai chatbot e questo li aiutava a riflettere sulla loro lettura e scrittura in un nuovo modo", spiega.
Allora, qual è l'ingrediente segreto di ChatGPT? Lo studio suggerisce che è un ottimo strumento per mescolare e abbinare concetti diversi in risposte coerenti e articolate. Pensiamolo come un frullatore di idee ad alta velocità, capace di creare connessioni che gli esseri umani potrebbero impiegare molto più tempo a scoprire.
Ma non spegniamo ancora i neuroni. Murel consiglia di usare l'AI come trampolino di lancio, non come stampella. "Usatelo per fare il brainstorming di idee", suggerisce. "Fategli scrivere una prima bozza, poi modificate e riscrivete ciò che dice, perché otterrete una prosa mediocre".
Habib mette in guardia dalle potenziali insidie di un eccessivo affidamento all'AI. "Una delle conseguenze sarà la produzione di idee omogenee, come abbiamo riscontrato io e i miei colleghi in uno dei nostri studi", avverte. "La fiducia sarà un problema perché l'AI non sempre compie scelte etiche e spesso manca di contesto e attenzione".
Per le aziende, l'AI potrebbe significare nuovi modi per stimolare l'innovazione e semplificare lo sviluppo dei prodotti. L'AI potrebbe aiutare i team a generare e valutare rapidamente una vasta gamma di idee, permettendo ai creatori umani di concentrare le loro energie nel perfezionare e implementare i concetti più promettenti.
Tuttavia, Habib sottolinea il valore duraturo della creatività umana: "La creatività umana è fondamentale per la rilevanza culturale e le prospettive uniche, che sono sempre state fondamentali per guidare l'innovazione e rimarranno critiche nel tempo".
