Piattaforma per lo sviluppo di app mobili

Progetta, realizza prototipi e immetti rapidamente le app sul mercato con IBM Cloud
Prova IBM Cloud gratuitamente
Persona che interagisce con una partita di calcio da un dispositivo mobile mentre guarda la partita in TV
La piattaforma per lo sviluppo di app mobili di IBM

Le offerte IBM Cloud semplificano il collegamento della tua app ai servizi IBM Watson, alleviando le problematiche legate all'autenticazione e alla scalabilità. Gli sviluppatori possono monitorare chi utilizza la loro app e in che modo. Gli utenti possono interagire con funzioni e notifiche dinamiche e segmentate delle app. Crea, lancia e gestisci app mobili native, ibride o basate sul web.
Al back-end mobile ci pensiamo noi
Distribuisci app mobili sicure più rapidamente

Fornisci le migliori esperienze mobili ai tuoi clienti mentre IBM Cloud lavora dietro le quinte.
Potenzia le tue app con IBM Watson e altro ancora

Estendi le funzioni delle tue app mobili con dati meteo, integrazione con i dispositivi IoT, AI e più di altri 300 servizi IBM Cloud.
Raggiungi i clienti ovunque si trovino

Prepara e implementa le app che vuoi eseguire in modo nativo, su più piattaforme o come app mobili basate sul web.

Accelera il time to value della tua app mobile

Autenticazione Analytics Push Notifications Sincronizzazione offline Intelligenza artificiale Serverless

IBM Cloud App ID

Aggiungi autenticazione, back-end e API sicuri e gestisci dati specifici dell'utente per le tue app mobili e web.
IBM Push Notifications

Invia e gestisci notifiche push su web e sui dispositivi mobili utilizzando un'interfaccia utente intuitiva, SKD per i clienti e API REST semplici.
Configurazione dell'app IBM Cloud

Velocità di configurazione attraverso un archivio di configurazione con flag di funzionalità che modificano rapidamente le configurazioni dell'ambiente.
IBM API Connect

Crea, esponi, gestisci e monetizza le API sui cloud con questa piattaforma completa, intuitiva e scalabile.
IBM Cloudant

Utilizza questo database distribuito e completamente gestito per workload pesanti e app web e mobile in rapida crescita.
Campo da golf
IBM aiuta ExxonMobil a creare nuove app per i premi

La collaborazione tra IBM ed ExxonMobil ha prodotto l'app Exxon Mobil Rewards+, che combina i benefici del programma di fidelizzazione dell'azienda energetica con la comodità di un'app di pagamento mobile.

 Leggi il case study
Valvole di oleodotti e gasdotti
The Masters crea nuovi modi per guardare il torneo

Potenziando l'app Masters, IBM ha creato una funzionalità che consente ai fan di guardare, nel corso del torneo, ogni colpo dei loro giocatori preferiti.

 Leggi il case study
Una persona che segue gli US Open su un tablet PC
IBM e gli US Open creano nuove opportunità per coinvolgere i fan

IBM ha progettato e sviluppato l'app e il sito web degli US Open, incluse le esperienze che aiutano a coinvolgere i fan di tutto il mondo durante il torneo.

 Leggi il case study
Scopri di più sulla piattaforma per lo sviluppo di app mobili di IBM sviluppo di app per iOS
Scopri di più sullo sviluppo delle applicazioni iOS, inclusi i requisiti degli sviluppatori, i linguaggi id programmazione, API, librerie e altro.
Sviluppo di applicazioni mobili
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sullo sviluppo dell'app mobile, comprese piattaforme, sviluppo per Android e iOS e molto altro.
Come creare un'app per Android
Inizia il tuo percorso per creare le app Android. Approfondisci i kit di base, Java e Kotlin, la risoluzione dei problemi, la distribuzione e altro.
Android Development
Scopri i vantaggi di Android. Ottieni le risorse chiave che possono aiutarti a migliorare i risultati.
Creiamo insieme qualcosa che cambierà tutto

Inizia a costruire app più intelligenti con le soluzioni IBM Cloud.

 Inizia con IBM Cloud