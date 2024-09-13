Piattaforma per lo sviluppo di app mobili

Le offerte IBM Cloud semplificano il collegamento della tua app ai servizi IBM Watson, alleviando le problematiche legate all'autenticazione e alla scalabilità. Gli sviluppatori possono monitorare chi utilizza la loro app e in che modo. Gli utenti possono interagire con funzioni e notifiche dinamiche e segmentate delle app. Crea, lancia e gestisci app mobili native, ibride o basate sul web.
Fornisci le migliori esperienze mobili ai tuoi clienti mentre IBM Cloud lavora dietro le quinte.
Estendi le funzioni delle tue app mobili con dati meteo, integrazione con i dispositivi IoT, AI e più di altri 300 servizi IBM Cloud.
Prepara e implementa le app che vuoi eseguire in modo nativo, su più piattaforme o come app mobili basate sul web.
Aggiungi la sicurezza dell'autenticazione all'app mobile e permetti agli utenti di accedere con account personalizzati o con gli account social che già possiedono per proteggere i servizi di back-end. Accedi alle fonti dei dati in modo sicuro, ovunque si trovino.
Mantieni il tuo engagement con gli utenti rilevante ed efficace. Ottieni insight sulle prestazioni della tua applicazione con gli utenti. Scopri gli approfondimenti sul funzionamento della tua app e su come viene utilizzata.
Rimani connesso con i tuoi utenti e fornisci un coinvolgimento significativo incorporando un servizio push unificato per inviare notifiche in tempo reale ad applicazioni mobili e web.
Garantisci che le tue app mobili aziendali funzionino senza problemi sia in modalità offline che online utilizzando un archivio crittografato sul dispositivo e automatizza la sincronizzazione dei dati con i database di back-end.
Costruisci un'app mobile più smart con accesso ai servizi IBM Watson. Aggiungi un'interfaccia in linguaggio naturale, come un chatbot, per automatizzare le interazioni degli utenti o ricava i personality insights dai dati transazionali e dai social.
Scala automaticamente le applicazioni mobili serverless. Rimuovi gli ostacoli allo sviluppo eliminando i vincoli infrastrutturali. Inizia in piccolo e cresci senza problemi in modo efficiente e conveniente.
Aggiungi autenticazione, back-end e API sicuri e gestisci dati specifici dell'utente per le tue app mobili e web.
Invia e gestisci notifiche push su web e sui dispositivi mobili utilizzando un'interfaccia utente intuitiva, SKD per i clienti e API REST semplici.
Velocità di configurazione attraverso un archivio di configurazione con flag di funzionalità che modificano rapidamente le configurazioni dell'ambiente.
Crea, esponi, gestisci e monetizza le API sui cloud con questa piattaforma completa, intuitiva e scalabile.
La collaborazione tra IBM ed ExxonMobil ha prodotto l'app Exxon Mobil Rewards+, che combina i benefici del programma di fidelizzazione dell'azienda energetica con la comodità di un'app di pagamento mobile.
Potenziando l'app Masters, IBM ha creato una funzionalità che consente ai fan di guardare, nel corso del torneo, ogni colpo dei loro giocatori preferiti.
IBM ha progettato e sviluppato l'app e il sito web degli US Open, incluse le esperienze che aiutano a coinvolgere i fan di tutto il mondo durante il torneo.
